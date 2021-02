Hollywood-tähti Hugh Grantia vakoiltiin salaa vuosikausia – taustalta paljastui mediamogulin häikäilemätön koneisto

Rupert Murdoch vauhditti kulissien takana Irakin-sotaa, brexitiä ja Donald Trumpin valtaannousua. BBC:n dokumenttisarja kertoo mediamogulin skandaalinkäryisen tarinan.

Paparazzit ovat roikkuneet Hugh Grantin kintereillä vuosikausia. Grantin ja Nicole Kidmanin kuva The Undoingin kuvauksista vuodelta 2019.­

Australialaissyntyisen Rupert Murdochin, 89, omistuksessa on ollut satoja mediayrityksiä eri puolilla maailmaa. The Sun, Wall Street Journal, Fox News – kaikki Murdochin. Suurelle yleisölle suhteellisen tuntemattomaksi hahmoksi hänen vaikutusvaltansa nykymaailmassa on valtaisa.

TV1:llä esitettävä BBC:n kolmiosainen dokumenttisarja Murdoch: mediadynastia vallan ytimessä (The Rise of the Murdoch Dynasty, 2020) selvittää, kuinka määrätietoisesti Murdoch hankki valtansa ja kuinka hän käyttää sitä. Murdoch ja hänen perheensä eivät antaneet haastatteluja sarjaan, mutta äänessä ovat monet Murdochin entiset työntekijät.

Murdoch eteni Britanniassa 1980- ja 90-luvulla samalla taktiikalla kuin aiemmin Australiassa: aloitti räikeillä tabloid-lehdillä ja laajensi palettiaan vakavampiin sanomalehtiin ja tv-kanaviin. Keskeinen osa taktiikkaa oli soluttautuminen syvälle politiikkaan henkilökohtaisten suhteiden avulla.

Dokumenttisarja valaisee, miten Rupert Murdoch on pitänyt poliitikkoja näpeissään ja kaatanut hallituksia. Samaa taktiikkaa hän on harjoittanut perheessään ja laittanut lapsiaan eri asemiin yrittäessään valita seuraajan työlleen.­

Britanniassa omistuksen laajentaminen ei olisi onnistunut loputtomiin ilman pääministeri Margaret Thatcherin tukea. Vastineeksi Murdochin tiedotusvälineet olivat lojaaleja hallitukselle Britannian kuohuvina vuosina.

Poliitikot saivat vuosien myötä oppia, että Murdochin tuki riippui täysin siitä, mikä hänen bisneksilleen oli edullista. 90-luvun lopulla Murdoch kerrotaan painostaneen ennennäkemättömän suorasukaisesti silloista konservatiivipääministeriä John Majoria muuttamaan EU-politiikkaansa. Kun Major ei taipunut, Murdoch kirjaimellisesti määräsi The Sunin siirtämään etusivullaan tukensa työväenpuolueen Tony Blairille, josta tulikin pääministeri.

Blairilta Murdoch vaati vastapalvelukseksi, että hänen oli julkisesti tuettava kansanäänestystä Britannian liittymisestä euroon.

– Ilman Murdochin vaatimusta Britannia olisi ottanut euron käyttöön 1999, enkä usko, että Brexitiä olisi koskaan tapahtunut, sanoo Britannian itsenäisyyspuolueen entinen johtaja Nigel Farage, yksi brittien EU-eron pääarkkitehdeista.

Hän myöntää ohjelmassa varsinaisen haastattelun jo päätyttyä, että oli kysynyt Murdochilta luvan sanoa näin. Murdoch ja The Sun -lehti tukivat sittemmin voimakkaasti Brexit-liikettä.

Poliittisia päämääriä edistettiin etenkin 90-luvulla rajuilla häväistysjutuilla kansanedustajista. Pääpukari oli News of the World -lehti, joka käytti laittomia ja vähintään moraalittomia keinoja tiedonhankinnassa.

– News of the World toimi kuin natsien SS-osasto, joka lähetettiin suorittamaan tehtävää ja joka täytti annetut käskyt viimeistä piirtoa myöten, lehden toimittajana vuosina 1995–97 työskennellyt Graham Johnson sanoo.

Murdochin neljäs vaimo on ex-malli Jerry Hall. Pari kuvattiin 2019.­

– Saatoimme tehdä mitä vain: lahjoimme poliiseja, murtauduimme ihmisten koteihin. Salakuuntelimme kenen tahansa puhelinta. Olimme täysin lain ulottumattomissa, sanoo toimituspäällikkönä 1994–2001 toiminut Paul McMullan.

The Guardian -lehden tutkiva toimittaja Nick Davies alkoi penkoa alkoi penkoa News of the Worldin metodeja. Vuoden 2009 paljastusjuttu laittomista salakuunteluista ei vielä johtanut mihinkään, mutta lehden riepottelemien ihmisten, kuten näyttelijä Hugh Grantin ja F1-moguli Max Mosleyn tuella aineistoa alkoi kertyä lisää.

Hugh Grant muistelee ohjelmassa 1990-luvun puoliväliä, jolloin hän oli Murdochin lehtien vakioriistaa seksiskandaalinsa takia.

– Mihin tahansa menin, siellä oli paparazzeja. Ihmettelin, miten he aina tiesivät missä olin. Nyt tiedän, että he kuuntelivat puhelintani. Se teki elämän todella vaikeaksi 10–15 vuoden ajaksi.

Ratkaiseva käänne oli, kun vuonna 2011 lehden paljastettiin salakuunnelleen murhatun koulutytön Milly Dowlerin puhelinvastaajaa. Raja oli ylitetty: kansa raivostui, mainostajat kaikkosivat ja Murdochia aiemmin mielistelleet poliitikot ottivat etäisyyttä. Lehti lakkautettiin ja ex-päätoimittaja, pääministeri David Cameronin tiedotuspäälliköksi edennyt Andy Coulson sai vankeustuomion.

Urkintaskandaalin olisi voinut olettaa lopettavan jo ikääntyneen ja maineensa pahasti tahrineen Murdochin valtakauden, mutta hän siirsi päähuomionsa Yhdysvaltoihin, jonka kansalainen nykyään on.

Murdochin omistaman Fox News -kanavan aggressiivinen hyödyntäminen poliittisena työkaluna ja äänitorvena oli olennainen tekijä Donald Trumpin nousussa, mutta viime kuukausina myös Trump on saanut kokea Murdochin tuen arvaamattomuuden.

Trumpin keskeisenä strategistina toiminut Steve Bannon sanoo dokumentin haastattelussa Murdochin ymmärtäneen poikkeuksellisen hyvin, kuinka puhutella työväenluokkaista amerikkalaista väkeä, mutta suhtautuneen aluksi jyrkän kielteisesti Trumpin presidenttiehdokkuuteen. Trumpin ilmeinen suosio kuitenkin muutti suunnan.

Dokumenttisarja ei juuri avaa Murdochin hieman mystistä persoonaa vaan keskittyy hänen liiketoimiinsa, vaikka neljä avioliittoa (nykyinen puoliso on ex-malli Jerry Hall, Mick Jaggerin pitkäaikainen kumppani) ja lapset tulevat mainituiksi.

Tärkeä osa tarinaa on kysymys siitä, kuka hänen lapsistaan lopulta saa vallan dynastiassa. Se on edelleen valtava, vaikka Murdoch myi taannoin ison osan omistamistaan tiedotusvälineistä.

Murdochia ja hänen vanhimpia lapsiaan Elizabethia, Lachlania ja Jamesia on käytetty ilmiselvinä esikuvina HBO:n ylistetyssä vallanperimystragikomediassa Succession.

– Hän laittoi jo varhain lapsensa kilpailemaan keskenään nähdäkseen, miten he selviävät, Sunday Timesin ex-päätoimittaja Andrew Neil sanoo.

Tavan kerrotaan jatkuneen viime vuosiin asti, mutta Elizabethin ja Jamesin otettua etäisyyttä isäänsä Lahclan näyttää nyt olevan ”valittu lapsi”.

Murdoch: mediadynastia vallan ytimessä torstaina TV1 klo 19.00