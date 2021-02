Pandora koki 16 vuotta sitten niin karvaan kohtalon, että vannoi unohtavansa viisut ikuisesti – kertoo, miksi päätyi kisaamaan Suomeen

Teflon Brothersin kanssa UMK-finaalissa kisaava Pandora myöntää, ettei olisi välttämättä lähtenyt Suomen euroviisukarsintaan mukaan yksin.

Pandora on viisufani ja on katsonut euroviisut vuosittain niin kauan kuin muistaa.­

UMK-finaalissa Teflon Brothers -yhtyeen kanssa kilpaileva Pandora on innoissaan pian koittavasta esiintymisestä. Pandora kertoo, että tieto tulevasta UMK-osallistumisesta on ollut yksi suurimmista iloista, joilla hän on jaksanut raskaan pandemiavuoden läpi.

– Tuntuu kuin odottaisin jotain poikkeuksellisen kivaa, Pandora hehkuttaa.

Teflon Brothers x Pandora: I Love You.­

Kyseessä ei ole ensimmäinen kerta kun Pandora, oikealta nimeltään Anneli Magnusson, pyrkii euroviisuihin. Hän osallistui kotimaansa Ruotsin viisukarsintoihin, Melodifestivaleniin, kahdesti vuosina 2003 ja 2004. Molemmilla kerroilla hän koki karvaan tappion ja vannoi, ettei enää koskaan yrittäisi uudelleen.

17 vuotta myöhemmin Pandora yrittää kuitenkin jälleen euroviisuihin. Idea ei ollut hänen omansa, vaan Teflon Brothers lähestyi häntä yhteistyötarjouksen kanssa.

– Koko homma on täysin eri, koska tällä kertaa osallistun Suomen ehdokkaana. En ole tehnyt sitä aiemmin, ja siksi vastasin myöntävästi.

Ruotsin viisukarsinta on Pandoran mukaan paljon pitkäkestoisempi ja piinaavampi prosessi kuin Suomessa. Vaikka hän kertoo stressaavansa nytkin kilpailua, hän pitää Suomen ilmapiiriä hyvin rentona ja lämpimänä.

Ruotsissa kisa pitää sisällään useita osakilpailuja ja mediamylly jauhaa kovaa tahtia kuukausien ajan. Artistit osallistuvat lukuisiin erilaisiin markkinointitapahtumiin ja mediatapaamisiin.

– Se on paljon stressaavampaa kuin valmistautua vain haastatteluihin ja harjoituksiin.

Nykyisin Vantaalla asuva ja suomalaisen Mikko Peltosen kanssa kihloissa oleva Pandora kokee suhteensa Suomeen erityiseksi.

Pandora ja Mikko Peltonen.­

– Suomi merkitsee minulle todella paljon. Se on kuin käsivarret, turvasatama, jossa saan levätä.

Pandora tuntee olonsa rakastetuksi suomalais­yleisön edessä.

– Minulle merkitsee paljon, että Teflon Brothers pyysi minua tekemään kappaleen heidän kanssaan. Meillä on hyvä tiimi, ja olemme kaikki ammattilaisia.

Yksin hän ei olisi välttämättä lähtenyt yrittämään viisuihin lainkaan.

Pandora paljastaa olevansa viisufani ja katsoneensa euroviisut vuosittain niin kauan kuin muistaa. Ammattimuusikkona hänen on kuitenkin vaikea nauttia esityksistä tavallisen katsojan silmin.

Pandora nautti suurta suosiota 1990-luvulla.­

Pandoran mukaan hänen ajatuksensa laulukilpailuista ovat myös hieman kaksijakoiset. Hänen mielestään taiteessa ei ole kyse kilpailemisesta vaan kulttuurista.

– Osa minusta sanoo, ettei taiteessa voi kisata. Katsoja voi itse päättää, pitääkö jostain vai ei. Ei ole sääntöjä, miltä musiikin tulisi kuulostaa tai maalauksen näyttää. Olen kuitenkin kilpailuhenkinen ihminen ja tykkään ottaa vastaan haasteita. Se pitää minut liikkeessä.

UMK21: Finaali, lauantaina 20.2. TV1 klo 21.00

