Sinkkuelämää palaa televisioon, mutta ilman Samanthaa – näin suosikkihahmon puuttumista perustellaan

Sinkkuelämää-fanit saivat hiljattain tammikuussa ilouutisia, kun suosikkisarjan paluusta tiedotettiin HBO:n toimesta. Kulttimaineeseen nousseen sarjan paluusta huhiltiin maailmalla jo pitkään, mutta huhuille saatiin vihdoin vahvistus tammikuussa.

Samalla kuitenkin kerrottiin, että yksi sarjan suurimmista tähdistä, Samantha Jonesin roolissa nähty Kim Cattrall tulisi loistamaan poissaolollaan tulevalla kaudella. Tieto ei tullut yllätyksenä, sillä Cattrall on kertonut julkisuudessa avoimesti huonoista väleistään muiden Sinkkuelämää-tähtien kanssa.

Sinkkuelämää-sarjasta on tehty myös kaksi elokuvaa.­

Fanit olivat luonnollisesti tiedosta pettyneitä ja monet kyseenalaistivat, miten Carrien, Mirandan, Charlotten ja Samanthan tarina voisi jatkua ilman Cattrallia. Nyt HBO on kuitenkin avannut sitä, miten Samantha Jonesin poissaolo tullaan perustelemaan And Just Like That -nimeä kantavalla uudella kaudella.

– Kuten tosielämässä, ihmiset tulevat ja menevät. Ihmisiä poistuu elämästäsi. Ystävyydet haihtuvat ja uusia ystävyyssuhteita syntyy. Koen, että se ilmentää hyvin todellisen elämän eri vaiheita, HBO:n sisältöjohtaja Casey Bloys selitti TV Linelle.

– He yrittävät kertoa rehellisen tarinan siitä, millaista on olla viisikymppinen nainen New Yorkissa. Sen tulisi tuntua luontevalta. Ne ystävät, joita sinulla oli kolmekymppisenä, eivät välttämättä ole elämässäsi enää viisikymppisenä, Bloys jatkoi.

Kim Cattrall on kertonut julkisuudessa hänen ja muiden sarjan tähtien vaikeista väleistä. Näyttelijän mukaan ohjelmassa ystävyksiä esittäneiden naisten välit olivat kuvauksissa ”myrkylliset”. Amerikkalaismediat ovat kuvailleet Cattrallin ja erityisesti sarjan päätähden Sarah Jessica Parkerin olevan ilmiriidoissa.

Kim Cattrall on kertonut vetäytyneensä Sinkkuelämää-formaatista kolmannen elokuvan kohdalla.­

Cattrall totesi syksyllä 2019 The Guardianille antamassaan haastattelussa, ettei hän aio olla enää millään tavalla mukana sarjassa tai mahdollisissa elokuvissa.

– Samanthan rooli oli monin tavoin siunaus, mutta toisen elokuvan jälkeen sain tarpeekseni. En ymmärrä, miksi minua kiusattiin, eikä minua ei vain korvattu toisella näyttelijällä, Cattrall sanoi.

– En halua enää koskaan olla tuntiakaan siinä tilanteessa, etten nauti olostani.

Tulevalla Sinkkuelämää-kaudella nähdään Parkerin lisäksi myös alkuperäisestä kokoonpanosta tutut näyttelijät Cynthia Nixon ja Kristin Davis. Sinkkuelämää-sarjasta on tehty myös kaksi elokuvaa. Niissä mukana oli myös Cattrall.