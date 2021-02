Temptation Island Suomi -pariskunnat yllätetään heti ensimmäisessä jaksossa – varattu Mika ei ole uskoa silmiään: ”Mitä v*ttua?”

Temptation Island Suomi -osallistujat yllätetään uudella käänteellä heti kauden ensimmäisessä jaksossa.

Temptation Island Suomi palaa ruutuihin keskiviikkona uuden tuotantokauden voimin. Levin lumisissa maisemissa kuvatulla kaudella on muuttuneen lämpötilan lisäksi myös muita uusia piirteitä.

Ensimmäinen yllätys koetaan jo heti ensimmäisessä jaksossa pian sen jälkeen, kun uudella kaudella tavattavat sinkut ja pariskunnat ovat saapunee Leville. Perinteisen sinkkuesittelyn sijaan pariskunnat saavat kokea yllätyksen, kun sinkkumiehet ilmestyvät joukolla noutamaan varatut naiset omalle huvilalleen.

– Mitä vittua, huudahtaa Mika spontaanisti sinkkujoukon nähdessään.

– Tsirbut lähtee meidän messiin. Me ollaan vähän esilämmitetty möksää jo. Pitäisi vähän laittaa pökköä pesään, ohjeistaa sinkku-Toni.

Sinkkumiehet tulevat noutamaan varatut naiset huvilalleen.­

Varattu Julia kertoo kameroille välittömästi iskeneensä silmänsä Toniin.

– Bongasin, että siellä on yksi vähän vanhempi ja sitten, et sillä on parta, Julia kommentoi kameralle.

Anna puolestaan ei ole erityisen vaikuttunut paikalle saapuneista sinkuista.

– Mulla on aika erikoiset ulkonäköpreferenssit miehille. En oikeastaan viehäty viehättävistä ihmisistä. Katsoin enemmän sitä, että olisipa ne rumempia, hän selittää henkilökohtaisia mieltymyksiään.

Temptation Island Suomi -kaudella nähdään neljä pariskuntaa.­

Uuden käänteen takia pariskuntien hyvästit jäävät tavallista lyhyemmiksi. Yllättävässä tilanteessa ei vältytä kyyneleiltä.

– Mä aloin itkemään, mikä ei ole mulle mitään normaalia. Se stressi purkautui siinä, että en itsekään odottanut sitä reaktiota, Mirkku ihmettelee.

– Meni ihan hyvin ne hyvästit siinä. Vähän niin kuin laastarin repisi äkkiä pois alta, naisen puoliso Mika puolestaan pohtii.

Temptation Island Suomi 17.2. alkaen Nelosella ja Ruudussa. Ilta-Sanomat ja Nelonen kuuluvat samaan Sanoma-konserniin.