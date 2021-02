Chris Hemsworth, Heath Ledger... Suomessa alkaa australialainen saippuaooppera Home and Away, josta monet supertähdet ovat aloittaneet uransa

Australialainen menestyssaippuaooppera Home and Away on ollut monien Hollywood-näyttelijöiden ponnahduslauta kuuluisuuteen.

Home and Away vie kuumiin maisemiin.­

Aimo annos aurinkoa lennähtää luoksemme, kun supersuosittu australialaissarja Home and Away alkaa Avalla. Summer Bayn kuvitteelliseen kaupunkiin sijoittuva saippuaooppera on yksi kansainvälisesti menestyneimmistä australialaissarjoista. Se alkoi jo vuonna 1988.

Suomessa nähtävissä jaksoissa hypätään kauteen 27. Aloitusjaksossa vietetään vietetään Zacin (Charlie Clausen) ja Leahin (Ada Nicodemou) kihlajaisjuhlia, joihin saapuu kutsumattomia vieraita.

Alun perin Home and Away kertoi Fletcherin perheestä eli Tomista ja Pippasta sekä heidän ottolapsistaan. Vuosien saatossa näyttelijäkaarti ja hahmogalleria on elänyt voimakkaasti. Mukana on vielä kaksi alkuperäistä hahmoa: leski Alf (Ray Meag­her) ja hänen pahistyttärensä Roo (Georgie Baker).

1. Heath Ledger

18-vuotias Heath Ledger sai ensimmäisen isomman roolinsa Home and Awayn pahana poikana Scott Irwininä vuonna 1997. Sarjan päähahmo Sally Fletcher (Kate Ritchie) menetti Scottille neitsyytensä tämän pakettiautossa. Ledger viihtyi sarjassa kymmenen jakson verran.

Vuotta myöhemmin Ledger muutti Yhdysvaltoihin tavoitellakseen Hollywood-rooleja. Se onnistui jo seuraavana vuonna, jolloin Ledger sai pääroolin romanttisesta komediasta 10 Things I Hate About You (1999). Sitä seurasivat roolit Patriotissa (2000) ja Ritarin tarinassa (2001), mutta suureksi nimeksi Ledgerin nosti lopulta Brokeback Mountain vuonna 2005. Kuvauksissa Ledger tapasi tulevan elämänkumppaninsa Michelle Williamsin, joka synnytti heille Matilda-tyttären.

Mielenterveys- ja päihdeongelmista kärsinyt tähti menehtyi traagisesti 28-vuotiaana tammikuussa 2008. Hän sai miessivuosa-Oscarin postuumisti suorituksestaan Jokerina elokuvassa Yön ritari (2008).

2. Naomi Watts

Englantilaissyntyinen Naomi Watts, 52, muutti teini-ikäisenä Australiaan perheensä kanssa. Hänen puku- ja lavastussuunnittelija äitinsä Myfanwy työskenteli muun muassa Suomessakin muistetun Paluu Eedeniin -tv-sarjan tuotannossa. Rooli Home and Awayssa oli Naomi Wattsin ensimmäisiä näyttelijäntöitä 1991. Watts esitti auto-onnettomuudessa halvaantunutta nuorta Julieta, joka istui pyörätuolissa.

Pian sarjan jälkeen Watts muutti Yhdysvaltoihin ja tutustui agentteihin australialaisen kollegansa Nicole Kidmanin avulla. Tie huipulle oli aluksi takkuinen. Läpimurtoroolinsa Watts sai David Lynchin Mulholland Drivessa (2001). Watts on ollut kahdesti ehdolla Oscar-palkintoon elokuvista 21 grammaa (2003) ja Selviytyminen (2012).

3. Simon Baker

Amerikkalaisen Mentalist-sarjan Simon Baker, 51, oli mukana Home and Awayssa vuosina 1993–1994. Hän esitti James Hudsonia. Tasmaniassa syntynyt Baker on australialaissarjan jälkeen nähty useammissa Hollywood-tuotannoissa, kuten 1997 L.A. Confidential -elokuvassa ja Paholainen pukeutuu Pradaan -filmissä 2006.

Baker suunnittelee Hollywoodin jättämistä keskittyäkseen tuotantoihin Australiassa, kertoo The Courier Mail. Hänen seuraava projektinsa on aborginaalien kulttuurista kertova High Ground.

4. Chris Hemsworth

Thor-elokuvien (2011, 2013 ja 2017) näyttelijä Chris Hemsworth, 37, nousi tähteyteen australialaissarjasta, jossa hän viihtyi Kim Hydenä peräti kolme vuotta 2004–2007. Hemsworth teki pikavisiitin sarjaan vielä vuonna 2014.

Supertähti paljasti uutistoimisto AP:lle saaneensa sarjasta kuuluisuutta muttei kunnioitusta.

– Minua ei pidetty taiteilijana eikä näyttelijänä, koska kyse on saippuasarjasta. Kunnioitan suuresti sarjaa. Sen tekeminen on vaikeampaa kuin mikään muu näyttelijäntyö. Sitä pitää tehdä 20 kohtausta päivässä, eivätkä käsikirjoitukset ole niitä kaikkein parhaimpia.

5. Isla Fisher

Romanttisista komedioista tuttu Isla Fisher, 44, syntyi Omanissa mutta muutti Australiaan 6-vuotiaana. Australialaiskatsojille hän tuli tunnetuksi Home and Awayn Shannon Reedinä vuosina 1994–1997. Hän oli vain 18-vuotias liittyessään mukaan sarjan näyttelijäkaartiin.

Fisher kertoi Hemsworthin tavoin, kuinka rankkaa saippuaoopperan tekeminen on. Työtunteja on päivässä 15, ja väliajalla pitäisi opetella vuorosanoja.

Hän lähti sarjasta 1997 ja muutti Lontooseen, josta jatkoi näyttelijäkouluun Pariisiin. Fisher on naimisissa Borat-näyttelijä Sasha Baron Cohenin kanssa.

