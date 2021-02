Big Brother Suomi tulee taas – tällaisia asukkaita taloon haetaan

Big Brother Suomi palaa ruutuihin jälleen ensi syksynä syksynä. Haku ohjelmaan on nyt käynnissä.

Syksyn katsotuimpiin tosi-tv-ohjelmiin lukeutuva Big Brother Suomi palaa jälleen ruutuihin ensi syksynä. Viimeisimmällä tuotantokaudellaan ohjelma tavoitti viikoittain jopa 1,2 miljoonaa katsojaa.

Tuleva Big Brother Suomi -kausi tulee kestämään kokonaisuudessaan 12 viikkoa. Viime syksynä poikkeuksellisen pitkän tuotantokauden voiton vei peräti 84. päivää Big Brother -talossa viettänyt jyväskyläläinen Joel.

Ohjelmaan haetaan parhaillaan uusia kilpailijoita. Nelosen välittämän tiedotteen mukaan Big Brother -taloon etsitään asukkaita, jotka edustavat eri ikäluokkia, ammatteja ja kulttuuritaustoja. Ainoat ehdot ovat täysi-ikäisyys ja suomen kielen hallinta. Taloon toivotaan asukkaita, joilla on ajatuksia, intohimoja ja vahvojakin mielipiteitä – mahdollisesti jopa tarve korjata maailmassa olevia virheitä, epäkohtia ja vääryyksiä.

– Haluamme löytää taloon jälleen monipuolisen kattauksen persoonia laidasta laitaan. Tarkoitus on koota yhteen joukko ihmisiä, joilla kaikilla on halu jakaa tarinansa, puolustaa mielipiteitään ja seistä sanojensa takana. Uudelta BB-kaudelta on varmasti lupa odottaa entistäkin enemmän käänteitä ja mielikuvituksellisia yllätyksiä, ohjelman vastaava tuottaja Maarit Suominen toteaa ohjelman tiedotteessa.

Kanavan mukaan vallitseva koronavirustilanne tullaan edelleen ottamaan huomioon kaikissa ohjelman tekovaiheissa.

– Luonnollisesti myös edelleen käynnissä oleva poikkeustilanne otetaan huomioon kaikin tavoin niin asukasrekryn aikana kuin itse tulevalla kaudella. Asukkaiden ja muun työryhmän terveys ja turvallisuus on ensiarvoisen tärkeää, ohjelman tiedotteessa todetaan.

Big Brother Suomi Nelosella ja Ruudussa syksyllä 2021. Ilta-Sanomat ja Nelonen kuuluvat samaan Sanoma-konserniin.