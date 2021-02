Emilia Vuorisalmi debytoi näyttelijänä rakkauskomediassa – mukana BBC-sarjaa tähdittävä nuori lahjakkuus Saana Koivisto

Kullannuput-sarja on monien uusien näyttelijäkasvojen taidonnäyte, joka ilahduttaa myös upealla visuaalisella ilmeellään. Ohjaajana on kansainvälistä huomiota musiikkivideoillaan saanut Viivi Huuska.

Ylen uutuussarja Kullannuput on erittäin piristävä romanttinen komedia värikkäine asuineen ja kiinnostavine päähenkilöineen.

Yhtä pääroolia esittää näyttelijädebyyttinsä kotimaisessa sarjassa tekevä Emilia Vuorisalmi, joka tunnetaan paremmin lääkärinä ja rakkausaiheisten kirjojen kirjoittajana.

Hän esittää Kullannupuissa rikasta Jasminia, joka painostaa parasta ystäväänsä Annaa (Jessica Grabowsky) mieluummin rakentamaan valtavia kulisseja kuin paljastamaan todellisen minänsä.

– Minua pyydettiin koekuvauksiin sen jälkeen, kun monia oli jo kuvattu, Emilia kertoo.

– Lähdin tilanteeseen tosi innolla, sillä kävin näyttelijätunneilla aikoinaan Los Angeleissa ja olen ollut aina yhtä kiinnostunut esiintymisestä kuin luonnontieteistä, Emilia kertoo.

Ohjaaja Viivi Huuska halusi Jasminin rooliin juuri Emilian. Hän on ollut tosi tyytyväinen kaikkiin roolivalintoihin.

– Esimerkiksi Jasminin osaan oli vaikea löytää sellaista jylhää, karismaattista ja hyvin suorasukaista henkilöä, ja lopulta Emilia oli juuri oikea henkilö rooliin. Hän pärjäsi hienosti, sillä hän on hyvä puhumaan ja esiintymään, Viivi kertoo.

– Olen tottunut ohjaamaan amatöörinäyttelijöitä ja se on minulle jopa helpompaa. Pyrin ohjaajantyössä siihen, että pääsen ohjaajana lähelle toista ihmistä ja osaan lukea häntä.

Sarja on musiikkivideoiden ohjaajana paremmin tunnetun Viivin ensimmäinen käsikirjoitetun tv-sarjan ohjaus.

Viimeisin musiikkivideo syntyi maailmantähti Zara Larssonille, mutta nyt oli vuoro jollekin täysin toisenlaiselle.

Saana Koivisto ja Reetta Ylä-Rautio tekevät loistavat näyttelijäsuoritukset lukiolaiskaveruksina.­

Sarjan vahva, värikäs ja varsin persoonallinen visuaalinen ilme on Viivin käsialaa.

– Romanttinen komedia myös sallii visuaalista kikkailua ja romanttista karkkipaperikiiltokuvaa, joka peittää alleen kivut ja säryt, Viivi kuvailee.

Tarina kertoo eronneesta keski-ikäisestä äidistä ja teini-ikäisestä tyttärestä sekä heidän rakkausongelmistaan, mutta samalla monet asiat vedetään romanttiselle komedialle tyypillisesti hieman överiksi.

Kaksi vuotta sinkkuna ollut Anna, 40, kokee olevansa valmis uudelle, elämää suuremmalle rakkaudelle.

Avausjaksossa Anna yrittää karkottaa epämieluisan sulhasehdokkaan Jyrkin (Jani Toivola) olemalla oma aito itsensä.­

Annan 17-vuotiasta Tessa-tytärtä näyttelee lahjakas Saana Koivisto ja tämän parasta ystävää Marlaa Reetta Ylä-Rautio.

Avausjakso alkaa kohtauksella, jossa taiteilijaksi haluava Marla on pukeutunut koulupäivänä jättiklitorikseksi.

Reetta Ylä-Rautio on vasta 17-vuotias Kallion ilmaisutaidon lukion kasvatti, ja tämä on hänen ensimmäinen suurempi näyttelijäntyö.­

Teatterikorkeakoulusta keväällä valmistuva Saana, 24, on tehnyt Suomessa vain pieniä rooleja, mutta sen sijaan hän on jo napannut roolin Britanniasta BBC:n uutuussarjasta The Serpent.

Kyseessä ei ole mikä tahansa rikostrilleri, vaan suuren luokan panostus, joka tulee myöhemmin myös Netflixiin.

– Sain monien koekuvausten kautta roolin, ja kuvasimme sarjaa tasan vuosi sitten Bangkokissa, Saana kertoo.

– Kyseessä on suuri projekti, ja minulla oli jopa oma trailerivaunu, josta minut aina haettiin kuvauspaikalle. Kaikki oli paljon isompaa kuin Suomessa. Se oli kyllä todella upea kokemus, Saana kiittelee.

Kullannuput-sarjassa Tessan (Saana Koivisto) Kim-isää näyttelee Ilkka Villi.­

Kyseessä on tositapahtumiin pohjautuva trilleri Aasiassa 1970-luvulla vaikuttaneesta varkaasta ja murhaajasta Charles Sobhraj’sta. Sarjan pääosissa ovat Tahar Rahim, Billy Howle ja Jenna Coleman.

– Näyttelen sarjassa yhtä Charlesin apureista, Saana paljastaa.

Saana on aiemmin näytellyt pienissä rooleissa mm. elokuvassa Helene sekä tv-sarjoissa Downshiftaajat ja Suden hetki.

Kullannuput ma–to 15.2. alkaen TV2 klo 21.00.

Yle Areena 12.2. alkaen kokonaisuudessaan.