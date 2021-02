Ennennäkemätön tilanne The Voice of Finlandissa – Pyhimys rikkoi ohjelman sääntöjä ja keskeytti pudotustilanteen

The Voice of Finland: Comeback Stage -ohjelmassa nähtiin ennennäkemätön käänne.

Ruutu-palvelussa nähtävässä The Voice of Finland: Comeback Stage -ohjelmassa tähtivalmentaja Pyhimys pelastaa kaudelta pudonneita kilpailijoita mukaan omaan tiimiinsä.

Perjantain The Voice Of Finlandin Ääni ratkaisee -jaksossa Milla Võsokovski ja Yasmin Anissa eivät tulleet valituiksi. He kuitenkin kiinnittivät tähtivalmentaja Pyhimyksen huomion ja saivat uuden mahdollisuuden uusimmassa The Voice of Finland: Comeback Stage -jaksossa. Pyhimykselle valinta kahden lahjakkaan nuoren välillä oli äärimmäisen vaikea.

Jaksossa nähtiin poikkeuksellinen tilanne, kun Pyhimys pyysi kesken kuvausten lisäpalaverin tuotannon kanssa. Pudotustilanne keskeytyi, ja tuotanto vetäytyi keskustelemaan, voisiko formaatin sääntöjä rikkoa, koska tähtivalmentaja ei pystynyt tekemään päätöstä kahden kilpailijan välillä.

– Oikeestaan se mun päätöksentekoprosessi oli juupas eipäs mun mielen sisällä koko ajan. Tuossa on yksi laulaja, jolta pitää vaan vähän karsia jännitystä, niin se on ihan valmis liveihin haastamaan kenet vaan. Sitten toisaalta toinen, joka nostaa koko ajan tasoaan, Pyhimys pohti.

Pyhimys takelteli sanoissaan päätöstä tehdessään ja keskeytti yhtäkkiä koko tilanteen.

– Voidaanks me vähän kattoo vielä? Venatkaa vähän, Pyhimys hätyytteli.

– Pistäkää pause. Vedetään pieni palaveri, tuotantojoukoista kameran takaa kuului.

– Odottakaa ihan hetki vaan. Mä en pysty tekee sellaista päätöstä, koska niillä on niin eri vahvuudet! Meillä on enää yksi jakso tätä Ääni ratkaisee -vaihetta ja mä haluaisin kuitenkin parhaat sieltä mukaan sinne seuraavaan vaiheeseen. En halua tässä vaiheessa tiputtaa sellaista, joka olisi oikeasti ansainnut paikan sinne, Pyhimys sanoi laulajille ja käveli pois paikalta.

Lyhyen palaverin jälkeen Pyhimys palasi kilpailijoiden luokse ja kuvaukset jatkuivat.

– Tähän tuoliin pääsee Jasmin, Pyhimys paljasti päätöksensä, mutta jatkoikin yhtäkkiä puhettaan.

– Ja Milla. Täysin poikkeuksellisesti ja kaikkien formaatin sääntöjen vastaisesti mä annan sulle tän tuolin lainaan. Eli tervetuloa jatkoon! tähtivalmentaja yllätti.

Milla oli tilanteesta silmin nähden häkeltynyt.

– Mitä?! Ei, mua alkaa itkettää, apua! Herranjumala! Milla huudahti ällistyneenä.

Tuoleilla jo istuvat Yasmin ja Mikko ottivat Millan innoissaan vastaan.

– Ollaan ylitetty meidän kapasiteetti, eli kuitenkin kaksi vain voi mennä liveihin, mutta mä en nyt tässä kohtaa kyennyt tekemään sitä päätöstä. Nähdään ensi jaksossa kaikki kolme ja sitten tulee vielä yksi laulaja mukaan, Pyhimys kertoi.

