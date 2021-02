Maajussille morsian -Timo paljastaa AL:lle, miten hänen ja Heidin suhteelle kävi ohjelman jälkeen – syksyllä tilanne muuttui

Kangasalla asuva Heidi valitsi Maajussille morsian -sarjassa Timon. Parin suhde on kuitenkin jämähtänyt kaveritasolle.

Kultaisia noutajia kasvattava Heidi, 51, valitsi viime syksynä nähdyssä Maajussille morsian -ohjelmassa kumppanikseen Lempäälästä kotoisin olevan Timon, 51. Pari jatkoi ohjelman jälkeen tapailua ja suhde eteni hitaasti omalla painollaan.

Nyt Timo kertoo Aamulehdelle, että syksyn tullen Heidin työkiireet lisääntyivät ja pari ehti nähdä vain hyvin harvoin. Tapailu muuttuikin pian kaverisuhteeksi.

– Olemme hyviä ystäviä. Vaihdamme viestejä melkein joka päivä, mutta jatkamme eteenpäin kaveripohjalta, Timo sanoo Aamulehdelle.

Aamulehden mukaan Timo kuitenkin toivoisi suhteelta enemmänkin.

– Olen Heidistä kiinnostunut, se ei ole muuttunut mihinkään. Toivon että voisin näyttää, että on yhä olemassa hyviä miehiä ja suhteita.

Timo Syrjälä kertoi Aamulehdelle harrastavansa ja korjaavansa vanhoja Mercedes-Benzejä autotallissaan Lempäälässä.­

Timo kertoo tiedostavansa, että seurusteluun tarvitaan molemmilta osapuolilta aikaa ja halua.

– Kaipaan kumppania, jonka kanssa voisin jakaa elämää. En haluaisi jumiutua vain sinne ystäväpuolelle.

Heidi valitsi Maajussille morsian -sarjasta Timon.­

Heidi kertoi marraskuussa esitetyssä Maajussille morsian -sarjan tilinpäätösjaksossa, että tuolloin parin välillä oli pientä romantiikanpoikasta.

– Tällä hetkellä me tapailemme ja jatkamme tutustumista. Meillä on siinäkin hyvä yhteisymmärrys, että hiljaa hyvä tulee, Heidi kertoi ohjelmassa.

Heidi kertoi suhteen parhaiksi puoliksi sen, että parilla on aina hauskaa toistensa seurassa.

– Me nauramme samoille asioille, meillä on samantyyppinen huumorintaju ja me arvostamme samoja asioita. Tällä hetkellä tuntuu tosi hyvältä.