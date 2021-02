Kommentti: Tom Hanks on maailman tunnetuimpia tähtiä, mutta hänen urallaan on ongelma – se saattaa pienentää hänen mahdollisuuksiaan Oscar-gaalassa

Koronapandemia sysäsi News of the World -elokuvan pois valkokankailta ja Netflixin syliin. Ajankohtaisen tuskallista asiaa sivuava elokuva on kuitenkin liikaakin Tom Hanksin kaltainen, huomauttaa elokuvakriitikko Taneli Topelius.

Kapteeni Jefferson Kyle Kidd (Tom Hanks) lähtee kuljettamaan orvoksi jäänyttä tyttöä (Helena Zenger) tämän sukulaisten luo lännendraamassa News of the World.­

Näyttelijä Tom Hanks on maailman tunnetuimpia, menestyneimpiä ja rakastetuimpia elokuvatähtiä.

Luotettavista ja leppoisista sankarihahmoista on tullut hänen tavaramerkkinsä. Esimerkkejä on nähty muun muassa elokuvissa Apollo 13 (1995), Pelastakaa sotamies ­Ryan (1998), Da Vinci -koodi (2006) ja Sully – uroteko Hudson-joella (2016).

Myös uusi elokuva, lännendraama News of the World, on täysin Hanksin näköinen: sydämellinen, opettavainen ja hyväntahtoinen – ehkä liikaakin.

Ellei koronapandemiaa olisi, News of the World olisi ollut yksi elokuvateattereiden tämän kevään vetonauloista. Nyt sen iso ensi-ilta on suoratoistopalvelu Netflixillä.

Leppoisana tunnettu tähti näyttelee elokuvassa Yhdysvaltain sisällissodasta selviytynyttä lempeää uutismiestä, kapteeni Jefferson Kyle Kiddiä, joka kiertää Texasin kaupungeissa lukemassa sanomalehdistä uutisia. Vuosi on 1870.

Matkallaan Kidd törmää intiaanien parissa kasvaneeseen, saksalaista sukua olevaan nuoreen orpotyttöön, jota hän lähtee vastentahtoisesti kuljettamaan tämän elossa oleville sukulaisille. Tarinan herkkänä runkona on uutiskapteenin ja hiljaisen tytön välille syntyvä ystävyys.

Aihe ja elokuvan tarina on yhtä aikaa pieni ja iso – juuri sellainen, jollaiselle olisi helppo povata palkintoja, jos sen lämminhenkinen draama olisi vähänkään särmikkäämpää ja repivämpää.

Ohjaaja, britti Paul Greengrass, tunnetaan sekä hakkaavalla rytmillä tehdyistä Jason Bourne -toimintaseikkailuista että tosipohjaisiin aiheisiin perustuvista jännäreistä ja draamoista.

Jälkimmäisiin kuuluvat muun muassa ­9/11-päivän lentokonekaappareista kertova United 93 (2006), Utoyan massamurhapäivän kulkua kuvaileva 22 July (2018) sekä Tom Hanksin kanssa tehty, somalimerirosvoista kertonut jännäri Captain Phillips (2013).

News of the World on Greengrassin lempein elokuva.

News of the World -elokuvassa nuori Johanna (Helena Zenger) ja iäkäs uutistenlukija (Tom Hanks) alkavat ymmärtää toisiaan.­

Yhdysvalloissa News of the World nähtiin muutamilla valkokankailla jouluna. Elokuva olisi ansainnut laajemmankin teatterikierroksen paitsi Dariusz Wolskin lännenmaisemia taltioivan kuvauksen myös ajankohtaisten rinnastusten takia.

Tarinan taustana on nimittäin sama asia, jonka kanssa Yhdysvalloissa ja jossain määrin Euroopassakin on tuskailtu koko viime vuosi: kansan jyrkkä kahtiajako.

Elokuva kuvaa maan henkistä kamppailua sisällissodan jättimyllerryksen laannuttua, kun rajusti erilleen revittyjen kansalaisten pitäisi oppia näkemään entiset viholliset jälleen naapureina ja ystävinä.

Alussa on kuva puuhun hirtetystä mustasta miehestä. Rasismia ja tavallisten ihmisten riistoa sivutaan useita kertoja.

Eräässä tuppukylässä vastaan tulee avoimen rasistinen liikemieshahmo, joka sanelee omaa totuuttaan omasta erinomaisuudestaan, eikä halua kiertävän uutistenlukijan kertovan kylän ulkopuolisesta maailmasta. Hahmon voi halutessaan nähdä viittauksena ex-presidentti Donald Trumpiin.

Lapsinäyttelijä Helena Zenger nousi maailmanlaajuiseen maineeseen saksalaiselokuvasta System Crasher.­

Isoisämäisen uutiskapteenin ja nuoren tytön kohtaamisen kautta elokuva kuvaa, miten kahdesta täysin erilaisesta maailmasta tulevaa ihmistä voi kuitenkin oppia ymmärtämään toisiaan ja välittämään toisistaan, vaikka heillä ei aluksi ole edes yhteistä kieltä.

Johannaa näyttelee osuvan vähäeleisesti 11-vuotias Helena Zenger, joka sai valtavasti kehuja jo esittäessään lastensuojelun ongelmatapausta Nora Fingscheidtin ohjaamassa saksalaisdraamassa System Crasher (2019).

News of the Worldin viime viikolla saamista kahdesta Golden Globe -ehdokkuudesta toisen sai juuri Zenger. Toinen meni elokuvan musiikista säveltäjä James Newton Howardille.

Tekijöiden ja Netflixin varsinainen tähtäin on kuitenkin maaliskuussa julkistettavissa Oscar-ehdokkuuksissa. Sellaista pyritään petaamaan myös Hanksille.

Hanks tosin sopii vanhemman uutismiehen rooliin niin hyvin, että hahmon kiltteys ja sydämellisyys saattaa elokuvaa katsoessa tuntua jopa itsestäänselvältä. Se pienentää hänen mahdollisuuksiaan Oscar-ehdokkuuteen.

Tom Hanksistä on tullut rehdin ja luotettavan sankarin perikuva.­

Isojen miestähtien kärkeen Tom Hanks on kuulunut jo kohta neljä vuosikymmentä.

Koronapandemian aika ei kuitenkaan ole ollut Hanksille armollinen – vaikka ei otettaisikaan lukuun hänen omaa koronatartuntaansa, josta Hanks kertoi julkisesti viime vuonna.

News of the World on jo toinen iso Hanksin elokuva, jonka pääasiallinen esityskanava on televisio. Viime heinäkuussa saman kohtalon jakoi toiseen maailmansotaan sijoittuva ja Hanksin itsensä käsikirjoittama merisotadraama Greyhound, jonka Apple osti oman suoratoistopalvelunsa vetonaulaksi.

Hanksin tulevista elokuvista myös Pinokkio-animaation (1940) uusi näytelty versio kiertää valkokankaat ja saa ensi-iltansa vain Disneyn suoratoistopalvelussa. Siinä hän esittää hyväntahtoista leluntekijää Geppettoa, tietenkin.

Tom Hanks käsikirjoitti itse merisotadraaman Greyhound, jossa hän näyttelee keskelle sotatilannetta joutuvaa kapteenia. Elokuvan voi katsoa vain Applen suoratoistopalvelussa.­

Netflixille News of the World -elokuvan saaminen itselleen oli voitto, jota on epäilemättä juhlittu riemusta kiljuen ja samppanjoita poksautellen.

Kukapa ei haluaisi saada maailman rakastetuimpiin kuuluvan näyttelijätähden uutuutta ohjelmistoonsa niin, että mikään muu taho – sen paremmin elokuvateatterit, tv-kanavat tai muutkaan suoratoistopalvelut – ei pääse sitä esittämään Yhdysvaltain ulkopuolella ainakaan lähivuosina – eikä mahdollisesti ikinä.

Hanksille itselleen Netflix-diili ei välttämättä ole yhtä auvoisa.

Jos Hanksin uutuudet alkavat yksi toisensa jälkeen ilmestyä vain suoratoistopalveluissa, missä vaiheessa hän menettää asemansa maailman suosituimpiin kuuluvana elokuvatähtenä?

News of the World on joka tapauksessa osuva elokuva juuri tähän hetkeen, kun ympäri maailmaa etsitään ratkaisuja yhteisen ymmärryksen löytämiseen asiassa kuin asiassa.

Elämme ajassa, jossa Tom Hanksin lempeys ja isoisällinen huolenpito tuntuvat erinomaiselta lääkkeeltä.

News of the World, ensi-ilta ke 10.2. Netflixissä.