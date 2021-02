Katsojat bongasivat suosikkisarja Frendeistä tökerön virheen – hahmon näyttelijä vaihtuu kesken kohtauksen

Jack Gellerinä esiintynyt mies ei näytä lainkaan samalta kuin hahmoa oikeasti näytellyt Elliott Gould.

On kulunut pian 17 vuotta siitä, kun tilannekomediasarja Frendit päättyi toukokuussa 2004. Lukuisat sarjan fanit kuitenkin katsovat sarjaa yhä uudelleen ja uudelleen, ja se onkin ollut yksi maailman katsotuimmista sarjoista suoratoistopalveluiden yleistyttyä.

Tästä huolimatta kymmeneen tuotantokauteen ja 236 jaksoon mahtuu melkoinen määrä klaffivirheitä ja epäloogisuuksia, joita katsojat ovat vuosien mittaan bongailleet.

Nyt sosiaalisen median Tiktok-sovelluksessa leviää video, jossa hämmästellään kohtausta, jossa katsojille täysin tuntematon mies vilahtaa ruudulla.

Kyseessä on sarjan kahdeksannen kauden 18. jakso The One in Massapequa. Jaksossa Ross Gellerin (David Schwimmer) vanhemmat Jack ja Judy järjestävät juhlat 35. hääpäivänsä kunniaksi. Rossille raskaana oleva Rachel Green (Jennifer Aniston) ja Ross esittävät juhlissa olevansa naimisissa, vaikka he ovat oikeasti eronneet.

Juhlissa Ross käy keskustelua isänsä Jack Gellerin (Elliott Gould) kanssa. Keskustelun tuoksinassa kuvakulma kuitenkin vaihtuu ja Ross lausuu isälleen osoittamat sanat henkilölle, joka ei ole lähimainkaan hänen isänsä näköinen. Tuuraajalla on eriväriset hiukset ja silmälasit, toisin kuin Gouldilla. Hän on myös huomattavasti Gouldia lyhyempi.

Havainto sijaisnäyttelijän käytöstä kohtauksesta on tehty jo ainakin pari vuotta sitten, mutta se on tökeryydellään noussut jälleen huomion kohteeksi. Digitalspy-sivusto paljasti vuonna 2019, että virhe syntyi, kun sarja tuotiin suoratoistopalvelu Netflixin valikoimaan.

Sarja on kuvattu vuosina 1994–2004, jolloin televisio-ohjelmissa käytettiin yleisesti 4:3-kuvasuhdetta. Nykyään näytöt ovat leveämpiä, ja yleisessä käytössä oleva kuvasuhde on 16:9. Tämä tarkoittaa sitä, että alkuperäisessä sarjassa kuvan ulkopuolelle jääneet asiat ovat tulleet näkyviin. Näin on käynyt myös Gouldin sijaisnäyttelijän tapauksessa.

Vastaavanlaisia bongauksia on tehty aiemminkin. Muun muassa Courteney Coxin näyttelemän Monica Gellerin tilalla on käytetty sijaisnäyttelijää eräässä kohtauksessa.

Frendit poistui Netflixin valikoimasta vuoden vaihteessa, ja se on nykyään nähtävillä suoratoistopalvelu HBO Nordicissa.