Tuure Boelius törmäsi Tinderissä erikoiseen ilmiöön – pamauttaa Iholla-sarjassa suorat sanat deittisovelluksesta

Tuure Boelius on huomannut, että hänen Tinder-matchinsa katoavat hyvin nopeasti.

Laulaja ja somepersoona Tuure Boelius, 20, on yksi Discovery+-palvelussa esitettävän Iholla-sarjan tähdistä. Boelius päästää viime kesänä kuvatussa sarjassa katsojat kurkistamaan omaan arkeensa ja tavalliseen elämäänsä.

Sarjan tuoreessa jaksossa nähdään, miten Boelius liittyy deittisovellus Tinderiin. Boelius kertoi sarjassa aiemmin, että hänen parisuhteensa päättyi juuri, mutta hän toivoisi silti löytävänsä rakkauden.

Tinderistä deittikumppania ei kuitenkaan vaikuta ainakaan heti löytyvän. Boelius nimittäin kertoo ihmetelleensä erästä asiaa jokaisella kerralla, kun hän on ladannut sovelluksen käyttöönsä.

Tinderissä pyyhkäistään ihmisten profiileja joko oikealle tai vasemmalle sen mukaan miellyttävätkö ne vai eivät. Toisen käyttäjän kanssa syntyy niin kutsuttu match, jos molemmat pyyhkäisevät toisensa oikealle eli pitävät siitä, mitä näkevät. Tällöin käyttäjät voivat alkaa viestittelemään toisilleen.

Boelius on huomannut, että jostain syystä hänen matchinsa katoavat pian niiden syntymisen jälkeen.

– Näillä kerroilla kun olen ollut Tinderissä, niin törmään sellaiseen juttuun, että mulla tulee jonkun kanssa match ja sitten se match poistuu. Se voi olla vahinkomatch tai sitten he haluavat tietää, saisivatko he mun kanssa matchin, Boelius pohtii.

Tinderin pinnallinen maailma ei ole vakuuttanut Boeliusta muutenkaan. Hän kertoo, ettei pidä sellaisista profiileista, joissa esitellään runsaasti vartaloa. Eniten Boelius innostuu Tinder-käyttäjien kuvissa poseeraavista suloisista koirista.

Selaillessaan deittisovellusta Boelius törmää myös toiseen erikoiseen seikkaan.

– Parisuhteessa? Miksi helvetissä sulla on Tinder? Ehkä kolmatta pyörää haetaan, hän toteaa.

Hetken sovellusta selailtuaan Boelius lataa kameralle suorat sanat nykyajan deittailukulttuurista, jota Tinder on osaltaan muuttanut.

– Tämä on kyllä ihan paskaa! Minkä takia treffikulttuurin on pitänyt mennä tällaiseksi? Että täällä mä swaippailen näitä joidenkin kuvien ja tekstien perusteella ja mua swaippaillaan kuvien ja jonkun ihan vitun typerän profiilitekstin perusteella? Missä on vanhat kunnon lavatanssit? Boelius tilittää kameralle.

Iholla Discovery+-palvelussa kolme jaksoa keskiviikkoisin.