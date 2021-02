Suomen Tove-elokuva tipahti pois tämän vuoden Oscar-kisasta

Elämäkertaelokuva Tove Janssonista oli Suomen tarjokas Oscar-ehdokkaaksi. Norjalla ja Tanskalla on yhä mahdollisuuksia palkinnolle.

Suomalainen Tove-elokuva on pudonnut pois kansainvälisen elokuvan Oscar-ehdokkaiden joukosta.

Muumien luojan Tove Janssonin elämästä kertova draama valittiin Suomen Oscar-edustajaksi marraskuussa.

Zaida Bergrothin ohjaaman ja Eeva Putron käsikirjoittaman elokuvan pääosassa oleva Alma Pöysti on kerännyt pääosaroolistaan kosolti kehuja.

Yhdysvaltain elokuva-akatemia julkisti tiistai-iltana Suomen aikaa listan 15 kansainvälisestä elokuvasta, joista akatemian jäsenet pääsevät äänestämään viisi varsinaista Oscar-ehdokasta.

Tälle viimeiselle karsintakierrokselle pääsi muun muassa tanskalaisohjaaja Thomas Vinterbergin ohjaama, alkoholinkäytöstä kertova draama Yhdet vielä, jonka pääosassa on Mads Mikkelsen. Sen Suomen ensi-illan on tällä hetkellä suunniteltu olevan 19.3.

Yhdet vielä -elokuvan pääosassa siemailee Mads Mikkelsen.­

Joukossa on yhä myös chileläinen dokumentti Salainen agentti vanhainkodissa, jossa 83-vuotias vakooja soluttautuu vanhainkotiin paljastaakseen hoidossa olevia ongelmia.

Maite Alberdin ohjaama tyylitelty dokumentti esitettiin tammikuun lopussa Teema & Fem -kanavalla. Se on katsottavissa Ylen Areena-suoratoistopalvelussa.

Chileläinen dokumentti Salainen agentti vanhainkodissa on tehty film noir -tyyliin.­

Ulkomaisessa Oscar-palkinnossa on kiinni yhä myös norjalaisen Maria Sødahlin ohjaama draama Hope, jossa pariskunnan elämä mullistuu, kun vaimolla todetaan aivosyöpä.

Suoratoistopalvelu C Morella katsottavissa olevan Hope-elokuvan pääosissa ovat Andrea Bræin Hovig ja Stellan Skarsgård.

Muita kansainvälisen elokuvan Oscar-palkintoa tavoittelevia elokuvia ovat muun muassa vanhemmista lesbonaisista kertova ranskalaisdraama Deux (englanniksi Two of Us), suoratoistopalvelu Netflixillä katsottavissa oleva meksikolainen indiedraama En ole enää täällä sekä kiinalainen romanttinen rikosdraama Better Days.

Lopulliset viisi parhaan kansainvälisen elokuvan Oscar-ehdokasta julkistetaan maanantaina 15.3.

Tämän vuoden Oscar-gaala järjestetään tänä vuonna poikkeuksellisen myöhään keväällä, sunnuntaina 25.4.