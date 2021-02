Supernanny Pia Penttala kohtasi korona-ajan uuvuttamat lapsiperheet: ”Kun nämä kaksi asiaa ovat kunnossa, lapsi voi hyvin”

Lapsiperheiden ahdinkoon pureutuva Supernanny Pia Penttala kertoo perheiden olevan hyvin väsyneitä. Hän penää nyt kasvatusalan ammattilaisten jaksamista.

Lapsiperheiden arjen sankari, Supernanny Pia Penttala palaa jälleen ruutuun kymmenen eri perheen ja heidän haasteidensa kera.

Supernanny Suomi -sarjan kolmas kausi kuvattiin keskellä korona-ajan haasteita viime syksynä. Pia huomasi selvästi, että pandemia on tuonut omat vaikeutensa perheille.

Supernanny Suomi -ohjelmaan haki jälleen paljon perheitä.­

Se näkyi jo ohjelmaan lähetetyissä hakemuksissa.

– Niissä paistoi tällä kaudella ennen kaikkea väsymys. Osa hakijoista oli jopa niin uupuneita, etteivät he jaksaneet ottaa kuvausryhmää lopulta edes vastaan, Pia kertoo.

– Keväästä selvittiin jotenkuten, ja kesällä monilla meni jo ihan mukavasti, mutta sitten mentiin pimeää aikaa kohti. Se aiheutti vetämättömyyttä ja alakuloisuutta, Pia selventää.

Penttalalla on yli kahdenkymmenen vuoden kokemus lastensuojelutyöntekijänä.­

Myös etäopiskelut ja -työt sekä harrastusten peruuntumiset ovat haastaneet sekä lapsia että vanhempia.

– Lapset voivat pyöriä jatkuvasti kotona, kun heilläkään ei ole mitään tekemistä, ja vanhemmille asetetut odotukset töistä eivät ole kuitenkaan muuttuneet mihinkään. Töitä tehdään myös etänä ilman muiden ihmisten kohtaamisia. Kaikki tämä uuvuttaa.

Ongelmat voivat olla paljon suurempiakin, jos perhe kohtaa työttömyyttä ja talousahdinkoa.

Lapsiperheissä vanhempien oma huono olo ja alakulo purkautuu helposti myös lapsiin.

– Lasten kanssa on hyvä puhua tilanteesta avoimesti ja sanoa, että omat kiukunpuuskat eivät johdu lapsesta vaan koronasta. Että sen takia vanhempi käyttäytyy välillä itsekin huonosti, vaikkei saisi, mutta kun ei muutakaan osaa.

Pia kertoo, että etenkin yksinhuoltajavanhemmat ovat jääneet korona-aikana monesti selviytymään itsekseen.

– Tälle tuotantokaudelle haki tosi paljon yksinhuoltajia, ja vanhemmuuden yksinäisyys oli toistuva teema.

Pia korostaa, ettei kyse ole niinkään lastenhoitoavun tarpeesta, vaan informaation ja tuen tarpeesta.

Pia Penttala toimii perheenjäsenten tukena ja on ymmärtävä ja inspiroiva mentori heille.­

– Monet vanhemmat eivät tiedä, miten jotkut asiat kannattaisi hoitaa, ja kun he kysyvät neuvoa somessa, he saavat kauhean paskamyrskyn vastaansa, Pia puuskahtaa.

– Olisi tärkeää, että kaikilla olisi joku, joka sanoisi, että olet osannut tehdä asiat juuri riittävän oikein.

Siinä kohtaa Supernanny saapuukin tällä kaudella avuksi. Hän ohjaa perheitä kohti parempaa arkea tutulla, jämäkän lempeällä otteellaan.

Perheiden haasteisiin Pia pyrkii pureutumaan positiivisen oppimisen kautta.

– Minua jaksaa hämmästyttää se, että nykyään varhaiskasvatuksessa ja kouluissa puhutaan näyttävästi positiivisen oppimisen ilmapiiristä, ja kuitenkin lasten haasteisiin ja erilaisuuteen suhtaudutaan hyvin usein negatiivisen kautta, Pia sanoo.

– Perheet tarvitsevat tällaisina aikoina kaiken mahdollisen tuen, ja etenkään kasvatusalan ammattilaisten piirissä ei saa nyt väsyä.

Pia sanoo, että on hyvin tärkeää suhtautua kannustavasti ja lempeästi kaikkiin, jotka hakevat apua kasvatukseen ja myöntävät, ettei tilanne ole kaikilta osin hallussa.

– Vanhempana on tosi haavoittuvainen omaan lapseen ja kasvatukseen liittyvissä asioissa, ja juuri siitä syystä pidän Supernanny Suomi -ohjelmaan hakeneita ihmisiä todella kovina tyyppeinä. On rohkea teko, että he päästävät sorkkimaan omaa vanhemmuuttaan – vieläpä koko kansan edessä.

Pia muistuttaa armollisesti kaikkia haasteiden kanssa painivia perheitä siitä, että lapsi voi hyvin, kun kaksi perusasiaa on kunnossa.

– Kun lapsi nukkuu ja syö hyvin, hän voi hyvin.

Tällä kaudella Supernanny tapaa uusien osallistujien lisäksi myös kaksi ensimmäiseltä kaudelta tuttua perhettä, jotka kaipaavat evästystä muuttuneissa elämäntilanteissa.

Avausjaksossa tutustutaan Espoossa asuvaan Poikolaisen nelihenkiseen perheeseen, jossa eletään ruuhkavuosia liian vähillä yöunilla ja lukuisia liikkuvia osia hallinnoiden. Tällä tavoin pinna helposti kiristyy.

Kolmen tytön kanssa yksin eron jälkeen jäänyt 27-vuotias äiti koittaa ohjata ammattilaisen ottein herkkää eskarilaista, väsymättä sähläävää keskimmäistä ja öisin valvottavaa kaksivuotiasta kuopusta. Eron jälkeinen korttitalo huojuu, ja äidin väsymys kasvaa.

Laura on lähihoitaja ja autistien ohjaaja. Yksinhuoltajan perheeseen kuuluvat lapset Nova, 2, Seela, 4, ja Isla, 6. Ohjelmassa nähdään myös Novan isä Tony.­

– Tällä kaudella vanhemmat ovat selkeästi avoimempia kuin aiemmin, Pia sanoo.

– Vanhemmilla on myös vahva tahto saada aikaan muutosta parempaan. Perheet ovat ottaneet minut luottavaisesti vastaan, ja odotus siitä, että annan heille tilanteita korjaavia työkaluja, on ollut iso.

Ylemmän erityistason psykoterapeutiksi valmistuneella Pia Penttalalla on pitkä tausta lapsiperheiden auttamisessa.

Supernanny Suomi, torstaina 11.2. alkaen MTV3 klo 21.00

