28-vuotias Sointu Borg on kauppatieteiden maisteri ja hänellä on silikonirinnat – puhuu nyt suoraan ennakkoluuloista, joihin on työelämässä törmännyt

Sointu Borg, 28, on kohdannut urallaan paljon ennakkoluuloja ulkonäkönsä vuoksi. Diili-ohjelmassa hän haluaa murtaa stereotypioita.

Sointu Borg on 28-vuotias kauppatieteiden maisteri ja yrittäjä.­

Pian ruutuihin palaavassa Diili-ohjelmassa 14 kilpailijaa kamppailevat paikasta radiojuontaja Jaajo Linnonmaan yritysten kehitysjohtajana. Yksi neljästätoista kilpailijasta on 28-vuotias kauppatieteiden maisteri Sointu Borg. Borg kertoo hakeneensa kilpailuun pitkälti siksi, että tänä vuonna Diilin kasvona nähdään juuri Linnonmaa.

– Ehkä olen vähän yllytyshullu. Mutta kun huomasin, että haku oli auki ja että kyseessä oli Jaajo, joka haki kehitysjohtajaa. Jaajo on sen profiilin tyyppi, jolle olisi mielenkiintoista tehdä töitä. Hänen yrityssalkkunsa on mielenkiintoinen, mutta siinä on mukana rentoutta. Hänen tekemisessään yhdistyy monta alaa. Se herätti heti sellaisen, että tähän olisi mielenkiintoista päästä mukaan, Borg kertoo IS:lle.

Toisin kuin useimmat kanssakilpailijansa, Borg ei ollut Diilin alkaessa ensimmäistä kertaa televisiokameroiden edessä. Borg muistetaan Bimbo Oy -tosi-tv-ohjelmasta, jossa seurattiin Borgin ja hänen ystävänsä Alina Välimäen yritystoimintaa heidän opiskelujensa ohella. Sarjassa nähtiin, miten nuoret yrittäjät bailasivat, elivät ja tekivät bisnestä Charisma Promotion -yrityksellään. Borgin mukaan ohjelmia ei kuitenkaan voi verrata keskenään.

– Formaatteina nämä ovat täysin erilaiset. Lisäksi Bimbo Oy:n ajoista on kuitenkin jo kuusi vuotta, joten henkistäkin kasvuakin on toki tapahtunut tässä välissä. Diili oli myös henkisesti ja emotionaalisesti todella kuormittava kokemus. Kun laitat sun ammatillisen osaamisen suurennuslasin alle ja koko ajan täytyy miettiä, mistä suunnasta sitä puukkoa tulee. Tuotannosta toipuminen vei kyllä aikaa, Borg selittää IS:lle.

Borg on suosittu myös sosiaalisessa mediassa ja hänellä on kuvapalvelu Instagramissa yli 40 000 seuraajaa. Borg julkaisee Instagram-tililleen ahkerasti näyttäviä kuvia itsestään. Borg tunnustaakin, ettei hän monien silmissä vaikuta perinteiseltä yrittäjältä.

– En ole stereotyyppinen yrittäjä ja olen aika räväkkä suustani. Sanoin ohjelmassakin muutamaan otteeseen, että ei sitä täytettä rintoihin aivosoluista oteta. Mä toivon, että edustan kaikkia niitä nuoria naisia, jotka kohtaavat työelämässä ennakkoluuloja, Borg toteaa painokkaasti.

– Olen itse kohdannut paljon ennakkoluuloja ja ihmisillä on hirveä tarve lokeroida toinen toisiaan. Mutta mä en ole koskaan ymmärtänyt sitä, että millä tavalla kenenkään fyysinen olemus olisi siitä ammattiosaamisesta mitenkään pois? Mä toivon, että tässä ohjelmassa voisin hieman rikkoa näitä stereotypioita, hän jatkaa.

Borg myöntää pohtineensa ennen Diiliin lähtöään paljon ulkonäköään ja sitä, pitäisikö hänen tehdä jotakin toisin, jotta kanssakilpailijat suhtautuisivat häneen vakavasti. Lopulta Borg kuitenkin päätti, ettei hän halua esittää jotakin muuta kuin on.

– Mietin, että otettaisiinkohan minut enemmän tosissaan, jos pukeutuisin löysiin vaatteisiin ja laittaisin Instagram-tilini yksityiseksi. Mutta sitten ajattelin, että ei. Menen omana itsenäni. Nyt eletään 2020-lukua. Kovan luokan yrittäjälläkin voi olla silikonitissit, Borg täräyttää.

– Tiedän, etten miellyttänyt kaikkia. Kukaan ei koskaan naljaillut minulle mistään kuvistani tai vastaavista. Mutta totta kai tiedostan olevani sen profiilin ihminen, että kun olen paukannut sinne sisään, niin muut kilpailijat ovat ajatelleet, että mitä helvettiä, hän nauraa.

Nuoresta iästä huolimattaan Borg on jo kokenut yrittäjä. Hän on kuitenkin tottunut työskentelemään ennen kaikkea itsenäisesti, joten hyppääminen Diilin pyörteisiin 14 muun kilpailijan kanssa nosti Borgista esiin myös uusia puolia. Välienselvittelyiltäkään ei naisen mukaan ohjelmassa vältytä.

– Mä olen aina ajatellut olevani tosi diplomaattinen, mutta olen huomannut, että enhän mä aina ole. Mulle on tärkeää kuunnella ihmisiä, mutta olen myös nopean toiminnan ihminen. Olen saattanut huomaamattani jyrätä muita. Diilissä meillä oli niin pieni aika toimia, että en halunnut tuhlata aikaa jahkailuun. Olen sellainen, että sanon suoraan, jos minua jokin asia ketuttaa, Borg selittää.

– Tämä on kuitenkin kilpailu, jossa on 14 kilpailijaa ja vain yksi voi voittaa. Uskallan väittää, että kyllä meidän kaudellamme sitä draamaakin on. Sanotaanko näin, että en kyllä tämän sarjan jälkeen tule kaikilta kanssakilpailijoilta joulukorttia saamaan, hän avaa suhdettaan muihin kilpailijoihin.

Turun kauppakorkeakoulusta valmistunut Borg pyörittää omaa yritystään, joka välittää hosteja erilaisiin tapahtumiin. Osallistuminen Diiliin sattui naiselle hyvään saumaan, sillä lähes kaikki tapahtumat ovat olleet koronaviruksen takia jäissä jo pitkään.

– Tämä vuosi on ollut tapahtumateollisuudelle ihan pannukakku. Korona pyyhkäisi mukanaan kaikki keikat. On vedetty pihvin sijaan hernekeittoa. Mutta olen optimisti. Tapahtuma-alan kulta-aika alkaa, kun tämä korona on selätetty, Borg toteaa toiveikkaana.