Tv-suosikki Marko Paananen palaa ruutuun! Inno-ohjelman tähti nähdään odotetussa uutuussarjassa

Takavuosien tv-suosikki Marko Paananen palaa ruutuihin Remppa vai muutto Suomi -ohjelman sisustusarkkitehtina.

Inno-ohjelmasta tuttu räiskyvä tv-persoona Marko Paananen tekee paluun tv-ruutuihin Nelosen uutuusohjelmassa Remppa vai muutto Suomi. Paananen nähdään sarjassa sisustusarkkitehtina, ja hänen aisaparinaan toimii kiinteistönvälittäjä Anne Ramsay.

Kansainvälisesti nimellä Love It or List It -tunnetun ohjelman jokaisessa jaksossa yhden perheen koti päivitetään lattiasta kattoon vastaamaan paremmin tämän päivän tarpeita. Samalla perheelle esitellään kolme upeaa ja houkuttelevaa ehdotusta uudeksi kodiksi.

Kiinteistönvälittäjä ja sisustusarkkitehti kisaavat leikkimielisesti keskenään yrittäessään löytää täydellisen ratkaisun, joka täyttäisi perheen kaikki toiveet ja sopisi heidän asettamaansa budjettiin.

Ohjelman lopussa perheelle esitellään heidän toiveidensa mukainen ja uudistettu koti. Perhe valitsee jäävätkö he asumaan nykyiseen kotiinsa vai laittavatko sen myyntiin ja mahdollisesti muuttavat yhteen heille esitellyistä uusista kohteista. Edessä onkin enää suuri kysymys: remppa vai muutto?

Anne Ramsay ja Marko Paananen nähdään supersuositun Remppa vai muutto -ohjelman suomalaisversiossa.­

Televisioon odotetun paluun tekevä Marko Paananen on valmistunut sisustusarkkitehdiksi Los Angelesissa ja on suomalaisille tuttu mm. Nelosen Inno-sisustusohjelmasta. Viime vuosina Paananen on työskennellyt erilaisten yksityisasuntojen suunnitteluratkaisujen parissa.

– Olen innoissani ja kiitollinen tästä tilaisuudesta päästä näyttämään ammattitaidoistani juuri tilasuunnittelun puolen. Oivaltavat pohjaratkaisut sekä käytännönläheisyys nostavat sekä elämänlaatua että asunnon arvoa, iloitsee Paananen.

Paananen odottaa innoissaan työskentelyä Anne Ramsayn kanssa.

– Anne on nuori, fiksu ja freesi ammattilainen, jonka kanssa on taatusti kivaa ja inspiroivaa tehdä töitä, kertoo Paananen.

Anne Ramsay on kiinteistönvälittäjä (LKV, KTM), joka edustaa Bo LKV:tä. Anne tiesi jo lapsena haluavansa kiinteistönvälittäjäksi, joten päämäärätietoisuus on hänelle ominaista.

– Tärkeintä on mielestäni saada kokonaisvaltainen ymmärrys siitä, mitä perheet ohjelmassa oikeasti tarvitsevat, jotta arki kodissa on sujuvaa. Näiden tarpeiden pohjalta aion kartoittaa huolellisesti yllättäviäkin asuntoratkaisuja. Hyvien, erilaisten vaihtoehtojen löytäminen tulee olemaan kaiken keskiössä.

– Uskon, että täydennämme Markon kanssa toisiamme juuri oikeilla tavoilla, ja tiedän että nauru tulee olemaan herkässä, kertoo Ramsay.

Innon juontajat Minna Cheung ja Marko Paananen vuonna 2005.­

Legendaarista Inno-sisustusohjelmaa esitettiin tv:ssä vuosina 2004–2011. Inno teki Marko Paanasesta erään 2000-luvun tunnetuimmista tv-tähdistä, joka herätti räväkällä tyylillään niin ihastusta kuin vihastustakin katsojissa.

Paananen kertoi IS:lle vuonna 2018, että olisi valmis palaamaan tv-ruutuihin sopivan ohjelman sattuessa kohdalle. Inno-ohjelman jälkeen Paananen nähtiin tv:ssä luotsaamassaan Sisustusarkkitehti Marko Paananen -ohjelmassa vuonna 2013. Sen jälkeen Paanasta ei ole juuri julkisuudessa nähty, vaikka häntä onkin sinnikkäästi kosiskeltu takaisin televisioon tasaisin väliajoin.

– Olen sisustusarkkitehti ja teen edelleen sitä työkseni, ja tein toki nekin vuodet, kun kuvasin tv-sarjoja. Ei televisio-ohjelmat maksa palkkaa niin paljon, että voisi jäädä päivätyöstä pois, hän kertoi vuonna 2018.

Haku Remppa vai muutto Suomi -ohjelmaan on parhaillaan käynnissä.

Remppa vai muutto Suomi nähdään Nelosella syksyllä. Ilta-Sanomat ja Nelonen kuuluvat samaan Sanoma-konserniin.