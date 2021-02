Uutuusdokumentti paljastaa Donald Trumpin ja Theresa Mayn oudon käsi kädessä kävelyn taustat – May hätkähti Trumpin elettä

Donald Trumpin ja Theresa Mayn käsi kädessä kävelyn taustoja valotetaan uutuusdokumentissa.

Käsi kädessä kävely herätti ihmetystä, mutta Theresa May on kuvaillut Trumpin käyttäytyneen herrasmiesmäisesti.­

Donald Trumpin ja Britannian silloisen pääministerin Theresa Mayn tapaaminen Valkoisessa talossa tammikuussa 2017 muistetaan erityisesti oudosta käsienpitelytilanteesta. Trump ja May kuvattiin kävelemässä käsi kädessä ja kuvat tapaamisesta levisivät vauhdilla kansainvälisessä mediassa.

Mayn läheinen hetki Trumpin kanssa herätti arvostelua Britanniassa. Trump oli juuri tuolloin joutunut kohun keskelle julkisuuteen vuotaneesta ääninauhasta, jossa hän kerskaili naisten kourimisella.

Ele herätti keskustelua ja ihmettelyä siitä, oliko kädestä pitäminen osoitus läheisyydestä vai vallankäytön merkki.

Kamerat välkkyivät, kun Trump ja May laskeutuivat pienen rampin käsi kädessä.­

Trumpin ja Mayn tapaamisen taustoja valotetaan nyt BBC:n kolmeosaisessa dokumenttisarjassa Trump Takes on the World.

The Guardian kertoo, että dokumentissa paneudutaan Donald Trumpin persoonaan ja siihen, mitä mieltä muut valtaapitävät olivat hänestä.

Brittilehti kertoo Norma Percyn haastatelleen useita Mayn ja Trumpin entisiä työntekijöitä dokumenttia varten. The Guardianin mukaan dokumentissa nostetaan esille myös tilanne, jossa Trump otti Britannian pääministeriä äkisti kädestä.

– Me yllätyimme tilanteesta. Theresakin yllättyi, Mayn entinen kansliapäällikkö Fiona McLeod kertoo dokumentissa The Guardianin mukaan.

– Hän ei oikein voinut vetäistä kättään pois, joten hän oli jumissa... Hän sanoi heti ensitöikseen tilanteen jälkeen, että hänen on soitettava (aviomiehelleni) Philipille. Hän sanoi, että hänen on kerrottava, että hän on pitänyt toista miestä kädestä, ennen kuin se leviää mediaan, McLeod sanoo.

Dokumentissa kuvaillaan, ettei May päässyt heti soittamaan aviomiehelleen, sillä hän ja Trump suuntasivat samantien lounaalle.

Trump raivostui lounaalla

Theresa Mayn kerrotaan halunneen keskustella lounaalla Venäjän presidentistä Vladimir Putinista, joten hän kysyi Trumpilta onko hän keskustellut Putinin kanssa. Dokumentissa kerrotaan, että Valkoisen talon kansliapäällikkö riensi kertomaan, että Putin oli yrittänyt soittaa, mutta jostain syystä puhelua ei yhdistetty Trumpille.

Trumpin kuvaillaan pimahtaneen.

– Hän ei näyttänyt enää oranssilta, vaan punaiselta. Hän kilahti. Raivoissaan, apulaisulkoministeri Thomas Shannon muistelee dokumentissa.

– Trump sanoi, että ”Vladimir Putin soitti ja kerrotte puhelusta vasta nyt lounaalla? Putin on maailman ainoa mies, joka voi tuhota Yhdysvallat ja minä en vastannut hänen puheluunsa”, Shannon sanoo dokumentissa.

Theresa May on myöhemmin laskenut leikkiä vierailustaan Washingtonissa. Brittilehdet kertoivat pian Mayn vierailun jälkeen, että hän oli vitsaillut Trumpin käsien koosta konservatiivipuolueen varainkeruujuhlissa.

Haastatteluissa May kertoi tulleensa Trumpin kanssa hyvin toimeen.

– Hän käyttäytyi herrasmiesmäisesti, May kuvaili käsistä pitelyä Vogue-lehden haastattelussa 2017.

– Olimme kävelemässä alas ja hän sanoi, että se saattaisi olla hieman epämukavaa.