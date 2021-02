Ensimmäiset kuvat julki: tältä näyttelijä Sara Melleri näyttää uutuuselokuvan Kikkana!

Laulaja Kikasta tehdään elämäkertaelokuva, jonka pääroolissa nähdään laulajaa lapsesta asti fanittanut Sara Melleri. Idolin esittäminen on Mellerille unelmien täyttymys.

Hiuslakka pöllyää, vaaterekki pursuilee pinkkiä, kimaltavaa ja leopardikuviota ja lattialla lojuu korkeita korkokenkiä. Maskeeraussuunnittelija taikoo vaaleisiin hiuksiin runsaita kiharoita ja valitsee laukustaan pinkin huulipunan. Näyttelijä Sara Melleri istuu hievahtamatta paikallaan pörröisessä villapaidassa. On ensimmäinen kerta, kun hän muuntautuu suomalaisen musiikin ikoniksi, laulaja Kikaksi.

Kikka eli Kirsi Sirén oli yksi Suomen menestyneimmistä artisteista 1990-luvun alussa. Hänen vaalea tukkansa, viekoitteleva tyylinsä ja energinen persoonansa tulivat tutuiksi lähes jokaiselle, kun jättihitti Mä haluun viihdyttää pärähti soimaan kaikkialla. Vuonna 1989 julkaistu kappale nosti tamperelaisen Kikan musiikkimaailman huipulle, aloitti hurjan keikkaputken ja samalla myös matkan kohti uran traagista loppua.

30 vuotta myöhemmin Melleri, 34, vetää helsinkiläisessä valokuvausstudiossa ylleen vaaleanlilan, puhvihihaisen minimekon ja sujauttaa jalkaansa korolliset sandaalit. Pian hän pääsee solahtamaan Kikan nahkoihin, sillä hän näyttelee pääosaa laulajasta kertovassa Kikka!-elokuvassa.

Elokuvan kuvaukset alkavat helmikuun lopussa pääkaupunkiseudulla ja Tampereella. Ensi-illan on määrä olla noin vuoden kuluttua. Nyt Mellerin on tarkoitus poseerata ensimmäistä kertaa Kikkana.

– Lapsena ajattelin, että Kikka oli ihmeellinen, kevytmielinen ja ihastuttava nainen, hän sanoo innoissaan.

Sara Melleri ihastui Kikkaan jo lapsena, kun Mä haluun viihdyttää -musiikkivideo pyöri televisiossa. Nyt hän pääsee näyttelemään idoliaan.­

Kikan rooli on Mellerille ensimmäinen suuri päärooli ja unelmien täyttymys. Hänet on nähty aiemmin muun muassa Sisko tahtoisin jäädä -elokuvassa sekä Syke- ja Koukussa-sarjoissa, ja hän on työskennellyt teatterissa sekä näyttelijänä että ohjaajana.

– Olen tosi kiitollinen ja onnellinen tästä elokuvasta. Tällainen rooli tulee eteen kerran elämässä.

Melleri päätyi Kikaksi tavallista reittiä eli koekuvausten kautta. Hän kuvasi viime keväänä koronasulun keskellä itsestään videon Kikkana, jonka elokuvan ohjaaja Anna Paavilainen ja tuottaja Kaisla Viitala sitten katsoivat.

– Tilasin netistä videota varten kikkamaisen topin, kultakorut ja itseruskettavat voiteet kotiin. Se toppi oli napamallinen, olkapäät paljastava ja tosi pinkki. Laitoin musat soimaan ja annoin mennä, Melleri kertoo.

Maskeeraussuunnittelija Salla Yli-Luopa meikkaa Sara Melleriä rooliin Kikkana.­

Näin valmistuvat Kikan ikoniset kiharat.­

Kikan näytteleminen on Mellerille tärkeää, sillä hän on suhtautunut laulajaan intohimoisesti lapsesta saakka.

Mä haluun viihdyttää oli ensimmäinen musiikkivideo, jonka Melleri näki muutaman vuoden ikäisenä. Siinä pinkkiin napapaitaan ja minihameeseen pukeutunut Kikka tanssi viekoittelevasti ja hurmasi kuulijansa.

– Muistan, miten se musavideo teki minuun suuren vaikutuksen, ja ihastuin Kikkaan jo silloin. Leikin Kikkaa jo 5-vuotiaana, Melleri kertoo.

– Olen aina ollut viehättynyt vahvatyylisistä naisikoneista ja poptähdistä, ja Kikka on ollut ihan omaa luokkaansa.

Tältä näyttää Sara Melleri Kikkana.­

Kikan tavaramerkki olivat vaaleat kiharat hiukset, pastellin sävyt ja näyttävät asut.­

Melleri on valmistautunut Kikan saappaisiin hyppäämiseen elokuusta saakka. Hän on katsonut lukuisia videoita laulajasta ja lukenut lehtijuttuja sekä viime syksynä ilmestyneen Kikan elämäkerran. Melleri on myös tavannut Kikan faneja ja tutkinut heidän leikekirjojaan. Näyttelijän tarkoituksena ei ole kuitenkaan imitoida Kikkaa, vaan luoda oma versionsa rakastetusta laulajasta.

– Kikka oli niin ihmeellinen ja elämää suurempi, ettei niitä odotuksia pysty millään täyttämään. On pakko ottaa vähän etäisyyttä ja tehdä Kikasta omanlaisensa. Teen parhaani, koetan nauttia ja viihdyttää itseäni, työryhmää ja toivottavasti katsojiakin.

Melleri kertoo, että Kikkaa ja häntä yhdistää moni asia. Hän näkee itsessään samaa iloa, energiaa ja valoisuutta, joita Kikka ilmensi artistina. Ne ovat myös ominaisuuksia, joiden vuoksi juuri hänet valittiin Kikan rooliin. Myös Kikan ikoninen 80- ja 90-luvun tyyli uppoaa Melleriin.

– Minusta tuntuu, että olisin sopinut tosi hyvin kasarille. Tämä kaikki on minulle jotenkin tosi kotoisaa: olkatoppaukset, paljetit ja kaikki se överiys, hän selostaa vaaterekin muotiluomuksiin viitaten.

– Minulle yksi kriteeri on – ja ajattelen, että Kikka voisi olla tästä samaa mieltä kanssani – että jos vaate naurattaa, on se onnistunut valinta. Joskus vaate voi jopa olla niin kauhea, että se on siksi upea.

Kikan imagon kulmakiviä olivat erottuvat ja näyttävät vaatteet.­

Mukana Kikka!-elokuvan valmistelussa ovat olleet myös laulajan läheiset. Tuottaja Kaisla Viitala kertoo, että elokuvasta on keskusteltu sekä Kikan ystävien, työtovereiden että tyttären Sannin kanssa. He ovat antaneet kallisarvoista tietoa laulajasta, ja myös hyväksyneet hankkeen.

– Tuntuu tärkeältä, jos myös Kikan läheiset katsovat tämän elokuvan ja he voisivat nähdä siinä vilauksen häntä, ohjaaja Anna Paavilainen puolestaan kertoo.

Elokuva keskittyy Kikkaan artistina. Hän oli samaan aikaan sekä ainutlaatuinen ilmiö että valtavia voimia vastaan taistellut uranuurtaja. Kikka kohtasi uransa aikana räikeää vähättelyä ja hänet nähtiin artistina, ”jolla kaikki oli vyötärön alapuolella”.

Myöhempinä vuosinaan hän koki jääneensä seksikkään imagonsa vangiksi. Kun Kikka yritti uudistua ja olla vakavammin otettava tähti, ei yleisö ottanut uutta Kikkaa omakseen.

– Minua koskettaa se, ettei Kikka eläessään saanut tuntea tällaista arvostusta, jota häntä kohtaan osoitetaan nyt, Melleri sanoo.

Myös Kikan ulkonäkö ja pukeutuminen joutuivat suurennuslasin alle, vaikka hän oli ylpeästi juuri sellainen kuin halusi. Se ihmetyttää Melleriä.

– Miten on niin vaikeaa hyväksyä se, että jokaisella on oikeus päättää, miten vähän tai paljon haluaa laittaa päälleen? Kikka edusti tietyntyyppistä poptähteyttä Sabrinan ja Samantha Foxin jalanjäljissä. Hän tajusi, mikä sai hänet erottumaan ja herätti huomiota. Ei siinä ole mitään pahaa.

Kikan urasta ja elämästä tehdään elokuva, jonka on määrä ilmestyä noin vuoden kuluttua.­

Kikka rakasti näyttävää tyyliä ja oli rohkeasti oma itsensä. Myös Melleri nauttii ”övereistä” vaatteista, jotka parhaimmillaan jopa naurattavat.­

Kikan elämä päättyi nuorena, vain 41-vuotiaana joulukuussa 2005. Laulajan kuolemaa edelsivät vaikeat vuodet, joihin mahtui paljon päihteitä, sairastelua ja pieleen menneitä keikkoja. Kikka!-elokuva pyrkii kuitenkin keskittymään siihen hyvään, mitä Kikalla oli ja mitä hän teki.

– Minusta on tärkeää keskittyä juhlimaan sitä, miten poikkeuksellinen artisti hän oli. Usein elämäkertaelokuissa keskitytään liikaa kaikkeen traagiseen ja päihteiden väärinkäyttöön. Jostain syystä haluamme nähdä tuhoutuvia naisikoneja aina Marilynista lähtien. Toivon, että me pystymme tuomaan myös toista näkökulmaa naistähteyteen ja sen käsittelyyn, Melleri sanoo.

Myös ohjaaja Anna Paavilainen toivoo, että Kikka!-elokuva toisi katsojille sitä samaa Kikan iloa ja energiaa, jota hän koki lapsuudessa katsoessaan laulajan videoita. Hän toivoo myös, että elokuva olisi eräänlainen kunnianosoitus laulajan poikkeukselliselle uralle.

– Ajattelen elokuvasta niin, että tämä on omistettu Kikalle ja hän voi nyt sieltä jostain pilven reunalta katsella tätä monumenttia itsestään, Paavilainen sanoo.