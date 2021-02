Musta kuningatar -tähti Anya Taylor-Joy oppi puhumaan englantia 8-vuotiaana – bongattiin malliksi koiralenkiltä

Musta kuningatar teki Anya Taylor-Joysta, 24, supertähden. Nyt hänet nähdään Elisa Viihde Viaplayn Emma-elokuvassa. Nuori lahjakkuus on ehdolla molemmista rooleistaan Golden Globe -ehdokkuuteen.

Anya Taylor-Joy syntyi Miamissa huhtikuussa 1996. Hänen äitinsä on puoliksi englantilainen ja puoliksi espanjalainen. Hänen isänsä on puolestaan skotlantilais-argentiinalainen. Anya onkin asunut kuusi vuotta Argentiinassa ennen kuin muutti Lontooseen ja sieltä New Yorkiin.

– Kasvettuani niin monissa paikoissa en koskaan tuntenut kotiutuneeni mihinkään. Argentiinassa olin englantilaistyttö. Englannissa olin eksoottinen, koska olin Argentiinasta. Amerikassa olin taas englantilais-argentiinalainen tyttö.

Äidinkielenään espanjaa puhuva Anya Taylor-Joy oppi englantia vasta 8-vuotiaana. Hän kieltäytyi opettelemasta sitä ensin , koska kaipasi takaisin Argentiinaan. Englannin opettelemisessa auttoivat lopulta J.K. Rowlingin Harry Potter -kirjat, joita setä suositteli hänelle.

Ennen näyttelijänuraansa Anya työskenteli mallina. Hänet bongattiin Harrodsin edustalta. Anya kertoi kävelleensä 16-vuotiaana äitinsä korkokengillä koiransa kanssa, kun tunsi auton seuraavan häntä. Paniikki alkoi hiipiä päälle. Kun Anya lähti pinkomaan karkuun, mies kurkisti ulos auton ikkunasta ja kertoi olevansa mallitoimiston pomo.

Mallikuvauksissa Anya tutustui Downton Abbeyssa Bransonia näytelleeseen Allen Leechiin, joka suositteli tätä agentilleen. Leechin ansiosta Anya alkoi kiertää näyttelijäcastingeissa ja saada rooleja.

Anyan ensimmäiset elokuvaroolit olivat synkkiä. Hän näytteli menestyneissä kauhuelokuvissa The Witch (2015) ja Split (2016). Roolit järkyttivät läheiset. Perhe meni katsomaan Splitin ensi-iltaa Argentiinassa.

– Äitini itki koko ajan. Luulin jo traumatisoineeni lempi-ihmiseni! Pidin häntä kädestä. Isoäitini puolestaan rukoili, että tekisin seuraavaksi romanttisen komedian, koska ei kestänyt kauhukuraa enää, Anya on kertonut.

Rooli Netflixin Mustan kuningattaren Bethinä nosti Anyan tv-viihteen ykkösnimiin. Rooli vaati paneutumista shakkiin ja alkoholismiin. Sarjan tekijöitä konsultoivat muun muassa shakkilegenda Garri Kasparov ja menestynyt shakkivalmentaja Bruce Pandolfini.

Musta kuningatar -sarjassa Anya esitti naispuolista shakkineroa Beth Harmonia.­

– Beth on hahmo, jossa on eniten itseäni. Olen hulluttelevampi ja rennompi kuin Beth, mutta meillä on samankaltaisia sisäisiä taisteluita, Anya on kuvaillut.

Näyttävä Anya on sanonut, ettei pidä ulkonäöstään.­

Sarjaa kuvattiin pääosin Berliinissä, jossa Anya oli aina halunnut asua. Hän rakastaa kaupungin yöelämää ja rentoa asennetta. Kun iltakuvaukset loppuivat aamuyöllä, Anya lähti usein juhlimaan klubeille.

Luettuaan käsikirjoituksen Anya kuvitteli hahmonsa Bethin punatukkaiseksi, koska Beth vaikutti ihmiseltä, joka erottuu väkijoukossa. Anya ehdotti hiustensa värjäämistä punaiseksi, mutta tekijätiimi ei syttynyt siitä. Se olisi ollut vaikeaa, koska he saattoivat kuvata päällekkäin Bethin viittä ikää. Helpointa oli käyttää kuvauksissa peruukkeja.

Päärooli Jane Austenin Emma-filmatisoinnissa (2020) oli suuri hetki Anyan uralla. Häntä jännitti työskennellä Bill Nighyn, Rubert Gravesin ja Miranda Hartin kaltaisten tähtien kanssa. Anya kiittelee kaikkien heistä osoittautuneen lopulta maanläheisiksi ja mukaviksi.

Päärooli Emma-elokuvassa toi Anyalle Golden Globe -ehdokkuuden.­

Pitkät työtunnit veivät terän Anyasta. Hän tunnustaa saaneensa paniikkikohtauksen työtahdin takia ja siksi, että hänen piti olla liki jokaisessa kohtauksessa.

Lähteet: Näin tehtiin Musta kuningatar (Netflix), Interview Magazine, NickiSwift-sivusto.