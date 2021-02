Tv-kokki Kape Aihinen lataa suorat sanat maailman menosta: ”Minua on haukuttu sovinistiksi, mutta se on ihan täyttä p**kaa”

Masterchef VIP -kisassa tuomaroiva Kari ”Kape” Aihinen kokee maailman muuttuneen aiempaa herkemmäksi.

Useista tv-ohjelmista tuttu julkkiskokki Kari ”Kape” Aihinen, 48, nähdään jälleen televisiossa, kun MTV3-kanavalla alkaa Masterchef VIP -ohjelma. Kokkikisassa kymmenen julkkista kisaa siitä, kuka on parhain ruoanlaittaja. Heidän suorituksiaan Aihisen lisäksi arvioivat Tomi Björck ja Sikke Sumari.

Kisaan osallistunut Olga Temonen kertoi ohjelman lehdistötilaisuudessa Aihisen olleen pelottava tuomari. Kun Aihiselta kysyy, loukkasiko hän julkkiksia suorapuheisuudellaan, hän alkaa nauraa.

– No, en tiedä. Jos nyt loukkaantuu siitä, että sanon ruoan olevan paskaa, niin se on sitten hänen ongelmansa, ei minun ongelmani. Minä olen siellä tuomari, enkä mikään SPR:n lähettiläs, Kaihinen vastaa ja lisää:

– Se on kilpailu. Olen ammattilainen ja sanon ruoasta sen, mitä mieltä siitä oikeasti olen.

Aihinen kuitenkin sanoo koko elämän filosofiansa pohjautuvan iloiseen yhdessä tekemiseen sekä coach-mentor-asenteeseen.

– En minä ole ikinä ollut mikään simputtaja tai sikailija. Olen yrittänyt olla hyvä coach. Minä olen valmentaja: joko pihvi on hyvää tai ei ole.

Aihinen uskookin, että häntä on pyydetty niin moniin tv-ohjelmiin mukaan, koska hän on aito ja rehellinen.

– Sanon mitä sanon ja uskon sanomisiini. Olen aito Kape Aihinen ja minua on vaikea istuttaa mihinkään muottiin. Välillä tulee kirosanoja ja välillä tulee sanottua jotain väärää, mutta perkele sentään, minä sanon mitä sanon ja minulla on suht kova itseluottamus ja itsetunto. Uskon aitouden ja rehellisyyden olevan valttikorttejani.

Aihisen lisäksi ohjelmassa tuomaroivat Sikke Sumari ja Tomi Björck.­

Aihinen kertoo kuitenkin huomanneensa tulleensa itse varovaisemmaksi sanomistensa suhteen, sillä hän kokee maailman muuttuneen aiempaa herkemmäksi.

– Ärsyttää, että minusta on tullut ärsyttävän varovainen sanomisteni suhteen. Esimerkiksi jos sanon jotain totuuksia tai mielipiteeni.

– Tänä päivänä esimerkiksi liikennemerkitkin on muutettu ja ei ole enää esimiehiä, vaan esihenkilöitä. Onko enää olemassa isä ja äiti? Ovatko kaikki vanhempia?

Aihinen korostaa, ettei kenenkään sukupuolella tai seksuaalisessa suuntautumisella ole hänelle mitään väliä, hän vain ihmettelee, mitä nykyään saa sanoa ääneen.

– Ei tällä alalla kategorisoida työntekijöitä. On vain hyviä työntekijöitä, jotka tekevät yhdessä töitä.

Koetko, että asiat ovat menneet huonompaan suuntaan?

– Vaikea sanoa, mikä on hyvä ja mikä huono. Maailmasta on tullut vain paljon herkempi. Esimerkiksi julkkiksiakin on nykyään hyvin helppo loukata jollain tyhmällä sosiaalisen median viestillä.

– Tai jos otetaan esimerkiksi se minun Ylen Puoli Seitsemän -kommentti, niin mitä helvettiä, minun ymmärtääkseni jumala on luonut tämän systeemin niin, että naiset synnyttävät. Sitä ei yksikään herra Aihinen muuta.

Aihisen sanomiset Puoli seitsemän -keskusteluohjelmassa aiheuttivat kohun vuonna 2017. Aihinen kommentoi Ylen ohjelmassa sitä, miksi hänen mielestään monien ravintoloiden keittiöissä ei näy naisia.

– Siinä tulee mukaan fysiikan lait. Mimmi synnyttää ja on kotona 1–2 vuotta, Aihinen sanoi Puoli seitsemän -ohjelmassa.

Ohjelman juontaja Susanna Laine kommentoi lähetyksessä Aihisen sanomisia napakasti:

– Ei ne nyt voi vaikuttaa siihen! Laine huudahti.

– Kyllä se vaikuttaa. Tämä on niin raju ala. Kun lasketaan kokkien vaihtuvuus, niin noin kahden vuoden välein me vaihdetaan työpaikkaa. Sitten kun on pois, ala menee eteenpäin. Tulee uusia laitteita ja raaka-aineita. Kun äitiyslomalta tulee takaisin, täytyy tehdä entistä kovemmin duunia. Sitten tulee se, että kuka hakee lapset päiväkodista ja koulusta. Tämä on niin raju ala ja tämä ala menee valtavaa vauhtia eteenpäin, Aihinen sanoi tuolloin.

Aihista eivät menneet sanat kaduta, vaikka hän toteaakin tuon ajan olleen myrskyisää.

– En menettänyt sen takia yhteistyökumppaneita. Jengi tietää kuitenkin, kuka minä olen. Minua on haukuttu esimeriksi sovinistiksi, mutta se on ihan täyttä paskaa, kun en minä ole mikään sovinisti.

Aihinen ei kadu aiempia sanomisiaan.­

Aihinen toteaa, että esimerkiksi hänen Turussa sijaitsevan ravintola Rosterin keittiössä on töissä seitsemän kokkia, joista yksi on mies ja kuusi naisia.

– Ei minulla ole ollut ikinä mitään ketään vastaan. Mielestäni maailma on herkempi, en tiedä, onko se koronan vai minkä takia. Varsinkin mietityttää, voiko julkisuudessa sanoa kaikkea ääneen, mitä pitäisi sanoa.

MasterChef VIP MTV3-kanavalla ti 2.3. klo 20 alkaen.