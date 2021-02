Jarmo Koski joutui kolmen lapsensa kanssa usein ärsyttäviin tilanteisiin – jälkikasvu esitti aina saman kysymyksen

Salkkareiden Seppona tunnettu Jarmo Koski kisaa pian tv:ssä ruoanlaiton parissa MasterChef VIP -sarjassa, vaikka osallistuminen tuntui aluksi vastenmieliseltä.

Maaliskuussa MTV3-kanavalla alkaa MasterChef VIP -ohjelma, jossa julkkisten kokkaustaitoja arvioivat kokit Tomi Björck, Kari ”Kape” Aihinen ja Sikke Sumari. Yksi kilpailijoista on Salatut elämät -sarjan Seppo Taalasmaana tutuksi tullut näyttelijä Jarmo Koski, 69. Salkkarit-fanien iloksi Koski piipahti suosikkisarjassa pitkän tauon jälkeen vuodenvaihteessa.

Koski kertoo naurahtaen IS:lle suostuneensa MasterChef-kisaan painostuksen alaisena. Hänen poikansa on suuri MasterChef Australian fani ja tämä innostui siitä, kun isää kysyttiin ohjelmaan mukaan.

– Poikani maanitteli minua. Yritin sanoa pojalleni, että inhoan kilpailuja ja varsinkin ruoanlaitolla, minkä pitäisi olla herkuttelua ja nautintoa, Koski muistelee.

Lopulta Koski suostui osallistumaan ohjelmaan, kun poika oli inttänyt asiasta monta päivää putkeen.

Koronan vuoksi Koskelta peruuntui useita live-esiintymistä vaativia työkeikkoja. Eniten häntä harmittaa se, että yhteiset reissut vaimon kanssa peruuntuivat.

– Kyllähän se on harmittanut, että jäin eläkkeelle ja oli tarkoitus vähentää töitä ja matkustella enemmän. Emmehän me ole voineet matkustaa minnekään. Siinä mielessä on ollut tylsää, kun olen kerrankin oikein järjestänyt itselleni aikaa ja nyt ei pandemian vuoksi onnistu.

Parin oli esimerkiksi tarkoitus juhlia Kosken heinäkuussa olevia 70-vuotissynttäreitä vuokraamalla huvila jostain päin Eurooppaa.

– Tällä hetkellä maalaan kotona tauluja, kuten olen koko ikäni maalannut. Sen lisäksi pesen käsiäni ja käyn välillä tekemässä äänitöitä.

Koski tunnetaan monista dubbaustöistä ja hän kertookin käyvänsä miltei viikoittain äänittämässä spiikkejä.

– Lisäksi ulkoilen ja luen kirjoja paljon.

MasterChef VIP -kisassa nähdään (vasemmalta alkaen) kirjailija Max Seeck, tubettaja Seksikäs Suklaa, radiojuontaja Minna Kuukka, näyttelijä Olga Temonen, tubettaja Miska Haakana, juontaja Anna Perho, remonttipiiskuri Perttu Sirviö, näyttelijä Jarmo Koski, Teflon Brothers -räppäri Jani Tuohimaa ja poliitikko Joel Harkimo.­

Koskella ja hänen vaimollaan on kolme lasta: vuonna 1981 syntynyt poika sekä vuosina 1977 ja 1986 syntyneet tyttäret. Koski kertoo lastensa aina pitäneen hänen tekemistään ruoista ja hän onkin pitkälti vastannut perheen ruokahuollosta. Vaikka lapset eivät enää asu kotona, Koski kokkaa edelleen mielellään ja hoitaa ruokaostokset.

Kun lapset olivat pieniä, Koski oli töissä lastenteatterissa. Näytökset olivat aamu- ja iltapäivällä, minkä vuoksi hänelle jäi aikaa käydä ruokakaupassa, hakea lapset hoidosta ja valmistaa koko perheelle ruokaa.

– Olin onnekas, että lapset ovat tykänneet aina kaikista tekemistäni ruoista.

Bravuurikseen Koski mainitsee broilerista tehdyn makaronilaatikon, jonka sekaan laitetaan sulatejuustoa, parsakaalia ja sieniä. Koski muistelee, kuinka tuttavaperheet ihmettelivät lapsia, jotka söivät mielellään katkarapuja ja erilaisia vihanneksia kuten pinaattia.

Hän uskoo lastensa oppineen kaikkiruokaisiksi, sillä perhe matkusti ulkomaille vähintään kahdesti vuodessa. Lasten ollessa pieniä Koskella oli niin paljon töitä, että ulkomaille matkustamisessa oli puolensa.

– Jos olimme matkoilla kotimaassa, minulle soitettiin, että kyllähän sinä Kuopiosta ehdit tulla Helsinkiin tekemään spiikkejä. Joskushan meninkin, mutta perhe kyllästyi siihen ja sanoi, että parempi mennä ulkomaille, että pääsemme töitäni pakoon.

– Siihen aikaan kotimaassa matkailu perheen kanssa oli hemmetin kallista ja ei se halpaa ole vieläkään. Ulkomaille pääsi halvoilla lennoilla ja sylilapset vielä ilmaiseksi.

Jarmo Koski parhaiten Salkkareiden Seppona. Edelleen ihmiset tulevat jatkuvasti puhuttelemaan häntä Seppona.­

Suomessa Koski joutui lastensa kanssa usein myös tilanteisiin, jotka eivät tuntuneet jälkikasvusta mukavilta. Kun Koski aloitti vuonna 1999 Salkkareiden Seppona, lapsista vanhin oli parikymppinen ja nuoremmat teini-ikäisiä.

– Heitä harmitti ja ärsytti tavattomasti se, kun minua tultiin kadulla, kaupassa ja joka puolella puhuttelemaan Seppo-nimellä. He aina sanoivat, että ”On ne tyhmiä, kun ne luulee, että sinä olet joku Seppo”.

– Lapset aina ihmettelivät, kun olin tyyni ja en alkanut rähistä ihmisille. Lohdutin lapsia, että parempi suhtautua huumorilla ja hyvä, jos ihmiset luulevat sellaisen henkilön kuin Seppo Taalasmaa olevan olemassa, sillä se tarkoittaa että olen tehnyt työni hyvin, Koski muistelee huvittuneena.

Koski ja hänen vaimonsa viettivät tammikuussa 45-vuotishääpäiväänsä. Pari on tuntenut toisensa opiskeluajoilta asti. Kun Koskelta kysyy pitkän liiton salaisuutta, hän vastaa hetkeäkään empimättä:

– Se on varmaan yhteisymmärrys ja rakkaus, mitäs muuta siinä nyt olisi. Ja tietenkin se, että on mukava olla yhdessä.

Jarmo Kosken lisäksi sarjan kisaajia ovat: poliitikko Joel Harkimo, radiojuontaja Minna Kuukka, tubettaja Miska Haakana, näyttelijä Olga Temonen, remonttipiiskuri Perttu Sirviö, kirjailija Max Seeck, toimittaja Anna Perho, tubettaja Luyeye Konssi eli Seksikäs Suklaa ja Teflon Brothers -räppäri Jani Tuohimaa.

