Iholla: Martina Aitolehti puuttuu tyttärensä puhelimen käyttöön – pian Victoria, 11, näpäyttää ovelasti takaisin

Martina Aitolehden 11-vuotias Victoria-tytär näpäyttää äitiään hupaisasti Iholla-ohjelmassa.

Martina Aitolehti on yksi neljästä Iholla-sarjassa esiintyvästä julkisuuden henkilöstä.­

Iholla-sarjassa nähdään hupaisa hetki, kun Martina Aitolehti lähtee iltakävelylle yhdessä tyttärensä Victorian, 11, kanssa. Victoria on Aitolehden esikoinen. Tytön isä on Aitolehden ex-puoliso Esko Eerikäinen.

Ohjelmassa nähdään kuinka kaksikko kävelee yhdessä ihastellen auringonlaskua, kun yhtäkkiä Aitolehti havahtuu siihen, että Victoria kuvaa itseään puhelimellaan. Aitolehti kysyykin tyttäreltään välittömästi, mitä tämä oikein puuhaa.

– Vikke puhuu tolle... Mihin sä kuvailet? Aitolehti ihmettelee huomatessaan, että Victoria kuvaa itseään samalla puhuen.

– Snäppiin, Victoria vastaa.

– Snäppiin? Aitolehti jatkaa ihmettelyään.

– Koska mulla on siellä sellainen privajuttu, Victoria selittää äidilleen.

– Voi luoja, Aitolehti naurahtaa.

Martina Aitolehdellä on kaksi tytärtä: Victoria, 11, ja Isabella, 8.­

Aitolehti ei ymmärrä tyttärensä vastausta ja tyytyykin nauramaan tämän touhuille. Victorialla on kuitenkin hyvinvointialan yrittäjänä ja sosiaalisen median vaikuttajana työskentelevälle äidilleen vastaus valmiina.

– No tää on ihan samaa kuin sä teet. Tänään lähden treenille..., Victoria imitoi äitiään samalla ilmeillen ja pelleillen.

– Onks äiti tollanen? Aitolehti kysyy nauraen.

– On, Victoria toteaa napakasti.

11-vuotias Victoria on Martina Aitolehden ja radiojuontaja Esko Eerikäisen ainoa yhteinen lapsi. Aitolehti ja Eerikäinen olivat naimisissa vuodet 2007–2011. Nykyään entinen aviopari jakaa tasapuolisesti vuonna 2009 syntyneen Victoria-tyttärensä vanhemmuuden.

Aitolehti kertoi maaliskuussa 2020 julkaistussa kirjassaan, kuinka ex-pari aikoinaan erosi myrskyisissä merkeissä, kun Aitolehti tutustui ex-kihlattuunsa Stefan Thermaniin. Ex-pari on myöhemmin todennut haastatteluissa, että jaettu vahva rakkaus tytärtä kohtaan auttoi heitä pysymään vuosien saatossa myös keskenään lämpimissä väleissä. Nykyään Victoria on vanhemmillaan vuoroviikoin.

Aitolehti poseerasi tytärtensä kanssa IS:n kannessa viime äitienpäivänä.­

Aitolehdellä on lisäksi 8-vuotias Isabella-tytär, jonka isä on hänen ex-puolisonsa Therman. Aitolehti ja Therman erosivat viime keväänä. Sittemmin Aitolehti on löytänyt uuden rakkauden ruotsalaismiehen kanssa. Hän kertoi uudesta miesystävästään Iholla-ohjelmassa.

– Ihan sairaan hauska tyyppi kyseessä. Lapset jo tehty, pitkä suhde myös takana. Sporttaa, hyvä duuni, tai yrittäjä, Aitolehti hehkutti uutta rakastaan ohjelmassa.

