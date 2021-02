Vakoojat sotkeutuvat Suomen presidentinvaaliin kylmän sodan aikaan sijoittuvassa Nyrkki-sarjassa – Tiesitkö, että CIA:n ja KGB:n agentit pelasivat yhdessä tennistä Helsingissä?

Kotimaisessa Nyrkki-agenttisarjassa CIA ja KGB taistelevat siitä, kenestä vuoden 1956 vaaleissa tulee Suomen seuraava presidentti. Sarja alkaa MTV3:lla ensi maanantaina.

Talvi 1955–1956: Nyrkin päämajassa on kylmä. Takkia ei kannata riisua, jos aikoo tehdä muistiinpanoja. Kädet menisivät kohmeeseen.

Tilat ovat karut, mutta varsin kotoisat tarkoitukseensa eli Suomessa toimivien vakoilijoiden silmällä pitämiseen, strategisten suunnitelmien tekemiseen ja käskyjen antamiseen. Ja ennen kaikkea sopivan ehdokkaan junailemiseksi Suomen seuraavaksi presidentiksi helmikuun 1956 vaaleissa – niissä, joissa vastakkain olivat lopulta Maalaisliiton Urho Kekkonen ja SDP:n Karl-August Fagerholm.

Nyrkin päättäväinen johtaja Yrjö Ylitalo on viisaasti pukeutunut villatakkiin. Raporttia antamaan tullut Olavi Suominen saapuu mustassa nahkatakissa, kuten tappotehtäviä tarvittaessa suorittavalle miehelle sopiikin.

Hannu-Pekka Björkman näyttelee agenttiyksikön johtajaa Yrjö Ylitaloa.­

Hahmot muistuttavat vahvasti näyttelijä Hannu-Pekka Björkmania ja Sampo Sarkolaa, ja myös kuulostavat heiltä.

– Kiitos! ohjaaja AJ Annila huikkaa, kun kohtaus on purkissa.

Maaliskuu 2019: Vaikka Helsinki-Vantaan lentoaseman lähistöllä sijaitsevan Backaksen kartanon kuivaamo-puimalassa on hieman lämpimämpää kuin maaliskuisessa ulkoilmassa, kuvausryhmä ja näyttelijät ovat vetäneet ylle lämpökerrastoja.

– Täällä ei ole lämmitystä, joten tämä vastaa ulkokuvauspaikkaa. Puvustajat ovat pitäneet meistä huolta. Käytössä on ollut lämpövöitä ja lämmittäviä pusseja, joita on voinut heittää kenkiin, taskuun ja hanskoihin, näyttelijä-muusikko Olavi Uusivirta kiittää.

Nyrkin kuvauspaikka on Backaksen kartanon kuivaamo-puimala Vantaalla.­

Hän esittää sarjassa Julius Boijea, aatelissukuista jazzmuusikkoa, joka on osa salaisista agenteista koostuvaa, Nyrkki-nimen saanutta ryhmää. Heti ensimmäisessä jaksossa nähdään tilanne, jossa Juliuksen täytyy peittää riehakkaalla jazzmusisoinnilla yläkerran tappelunujakan äänet.

Sodan jälkeen Suomessa oli toiveikas jälleenrakentamisen vaihe. Samaan aikaan vallalla olivat myös kylmän sodan jännitteet.

Erityislaatuinen suhde Neuvostoliittoon teki Suomesta kiinnostavan myös lännen ja sen keskustiedustelupalvelun CIA:n silmissä.

Nyrkiksi sarjassa kutsuttu suomalainen agenttiryhmä on täyttä kuvitelmaa, mutta kehyksenä ovat Suomen historian todelliset tapahtumat: sekä lännellä että idällä oli intressi vaikuttaa siihen, kenestä tulee Suomen presidentti.

Katri Manninen on sarjan käsikirjoittaja.­

– Täällä pyöri noina vuosina paljon ulkomaisia agentteja. Helsinki on niin pieni kaupunki, että kun muita ulkomaalaisia ei toisaalta ollut kauheasti, monet heistä ystävystyivät keskenään, sarjan toinen käsikirjoittaja Katri Manninen kuvailee 1950-luvun Suomea.

– On ihan faktaa, että CIA-agentit saattoivat pelata tennistä KGB-agenttien kanssa.

Tämän päälle on punottu paitsi salainen agenttien iskuryhmä myös juonitteluja, joihin kuuluvat ydinohjussiilon rakentaminen Porkkalan edustalle sekä KGB:n muotinäytös.

Katrin avuksi tuli äiti Kirsti Manninen, joka on julkaissut historiallisia romaaneja myös Enni Mustosen nimellä.

Nykypäivään sijoittuva juoni valikoitui saman tien pois siksi, että nykyään tiedustelu on paljolti kännyköitä ja hakkerointia.

– 1950-luku tuntui heti kiinnostavalta. Kylmä sota oli lähtenyt kovasti käyntiin. Täytyy muistaa myös, että sodasta oli silloin kulunut vasta kymmenen vuotta.

Annila tuli nopeasti mukaan kehittelytyöhön.

– Tv-sarjassa pitää olla niin paljon eri ideoita ja tasoja, että niitä tarvitaan monilta eri ihmisiltä. Juonen pystyimme tekemään äitini kanssa, mutta AJ:lta tuli toiminnan kuvaaminen, leikkaukset, visuaalinen maailma ja rohkeus pistää tarina etenemään vauhdilla, Manninen kehuu.

– Ettei tehdä epookkia, vaan mäiskettä!

–Otimme sarjassa todella röyhkeitä historiallisia vapauksia, ohjaaja Alli Haapasalo sanoo.­

– Vaikka itse asiasisältö on täynnä vakavia asioita ja politiikkaa, halusimme käsitellä niitä niin viihteellisesti, että sarjaa katsoo oikeasti mielellään, sarjan toinen ohjaaja Alli Haapasalo kuvailee Nyrkin tyylin lähtökohtia.

– Olemme ottaneet sarjassa todella röyhkeitä historiallisia vapauksia. Ne, jotka haluavat katsoa totuudenmukaista historiallista draamaa, varmaan vihaavat tätä sarjaa.

Elisan alkuperäissarjana 2019 käynnistynyt Nyrkki nähtiin viime syksynä myös C More -palvelussa. Nyrkki on mennyt kaupaksi ulkomaillekin, yli 20 maahan – myös Yhdysvaltoihin. Toinen kausi kuvattiin jo viime syksynä. Se saa ensi-iltansa Elisan palvelussa loppuvuodesta 2021.

Backaksen kartanon vanhan viljasiilon kerrokset ovat näissä kuvauksissa tehokäytössä. Kuvauspäivänä paikalla on myös Lisa Salménia näyttelevä Jonna Järnefelt.

– 1950-luvulla oli voimakkaita vastakkainasetteluja ja mielipiteitä siitä, mikä on parasta isänmaalle, niin kuin on tänäkin päivänä, Järnefelt pohtii.

Järnefelt sanoo nauttivansa sarjan näkökulmasta, joka antaa leikkiä myös todellisilla henkilöillä.

– Kun ajattelen, miten voimakkaasti Kekkonen on leimannut lapsuuttani ja nuoruuttani, en olisi aiemmin voinut kuvitella, että hän on joku puolivallaton hurvittelija. Kaikistahan löytyy erilaisia puolia!

Mukana Nyrkin pyörteissä on myös Tabe Slioor, jota esittää Jessica Grabowsky.­

Ohjaaja Annila kuvailee sarjan käsittelevän paitsi Suomen valtion identiteettiä, jota määriteltiin sodan jälkeen, myös päähenkilöiden identiteettiä, joka on osittain hukassa.

– Emmi Parviainen näyttelee naista, jonka identiteetti on täysin hukassa, koska hän ei muista sodan traumojen takia omasta lapsuudestaan mitään, Annila vertaa.

– Tietenkin paljastuu, että siellä on suuria salaisuuksia, jotka liittyvät myös Kekkoseen!

Nyrkki, maanantaina 8.2. alkaen MTV3 klo 21.00

sekä Elisa Viihde Viaplay & C More

