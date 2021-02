Tässä ovat MasterChef VIP -ohjelman julkkiskilpailijat: mukana Salkkarit-Seppo, Seksikäs-Suklaa, Minna Kuukka...

Koko kansan tuntemat tähdet kisaavat MasterChefin tittelistä ohjelman VIP-kaudella.

Kymmenen tuttua suomalaista aloittaa matkan kohti MasterChef-titteliä maaliskuussa, kun MTV3-kanavalla alkaa sarjan VIP-kausi. VIP-kisaajia mentoroimassa ja tuomaroimassa ovat jälleen Tomi Björck, Sikke Sumari ja Kape Aihinen.

Panokset ovat korkeat, sillä MasterChef VIP -tittelin voittaja pääsee todistamaan taitonsa Suomen kansalle ja lahjoittamaan 10 000 euron palkintopotin hyväntekeväisyyteen.

He kisaavat MasterChef-keittiössä

Jarmo Koski on näyttelijä, jonka tunnetuin rooli on varmasti Salkkareiden Seppo Taalasmaana. Urallaan Jarmo on tehnyt myös ääninäyttelijän työtä ja ihastuttanut lapsia muun muassa Nalle Puhin äänenä.

Jarmo rakastaa ruoanlaittoa ja kokkaakin suurimmaksi osaksi perheensä ruoat. Hän ei ole pikkutarkka, vaan enemmänkin kokeileva kokki. Hänellä on myös perheensä kanssa paljon erilaisia kokkaustraditioita, milloin pidetään luovia sunnuntaidinnereitä, milloin katsotaan kenenkin lomakuvia ja syödään matkaan liittyviä herkkuja.

Joel Harkimo on yrittäjä, poliitikko ja purjehtija, joka nauttii vapaa-ajalla kokkailusta. Hän kokee olevansa enemmänkin harrastelija kuin hyvä kokki. Hän ei ole nirso ruoan suhteen vaan syö mitä tahansa tarjotaan ja on valmis maistamaan kaikkea.

Hyvät viinit kuuluvat hänen intohimoihinsa ja hän onkin kierrellyt Italian viinitiloja useampaan otteeseen. Joel on nähty kokkailemassa niin Illallinen äidille -ohjelmassa kuin Ravintola X:ssä, jonka hän voitti isänsä Hjalliksen kanssa.

Radiotoimittaja ja juontaja Minna Kuukka on kotonaan kokeileva kokki. Hän saattaa inspiroitua suunnittelematta leipomaan karjalanpiirakoita tai pikkelöimään vihanneksia.

Hän postailee instagramiin #kuukankeittiö-kuvia seuraajiensa iloksi hieman sarkastisella twistillä, mutta ruoka-annokset ovat taidokkaita ja kauniita. Ravintoloissa Minna ei käy kovinkaan usein syömässä, joten kisassa häntä jännittää riittääkö kotikokkailutaidot. Fine dining ei ole hänen juttunsa.

Tubettaja Miska Haakana pitää itseään hyvänä kokkina. Miska kokkaa joka päivä ja pitää ruoanlaitosta. Hän osaa säveltää keittiössä, kokeilee mielellään uusia reseptejä ja leipominenkin häneltä onnistuu.

Kikkailu ei kuulu Miskan keittiöön, vaan hallussa on lähinnä perusmaut. Hän osaa kuitenkin valita makupareja, joita muut eivät ehkä keksisi ja ne yleensä toimivat. Ainoa asia mitä hän vihaa keittiössä, on tiskaaminen.

Olga Temonen tunnetaan parhaiten näyttelijänä, mutta hän toimii myös tuottajana miehensä muusikko-ohjaaja Tuukka Temosen tuotantoyhtiössä. Ruoka on lähellä Olgan sydäntä ja hän onkin julkaissut muutaman ruokakirjan. Olga ei pidä turhasta nipottamisesta ruoan kanssa.

Hän kokkaa kotona käytännössä kasvisruokaa, mutta juhlissa voi hyvällä omallatunnolla syödä myös vaikka lautasellisen kalaa. Hän suosii ekologista ja eettistä ruokaa. Olgan suurin punainen vaatteensa ruoan kanssa on hävikki, jonka takia hän kehitteleekin aina uusia reseptejä, joilla jokaisen murusen saisi käytettyä.

Perttu Sirviö on koko kansan remonttiasiantuntija ja tuttu muun muassa Remonttipiiskuri-tv-ohjelmasta. Perttu kertoo, että kokkaus on yksi hänen lempiharrastuksistaan. Ruoanlaittajana Perttu on harrastajatasolla ja tykkää oppia koko ajan uutta ja juuri siksi MasterChef-kokemus sopii hänelle.

Matkoilta tarttuu aina mukaan uusia makuja ja raaka-aineita, joita hän myös mielellään kokeilee sitten kotona. Pertun lempiraaka-aine on maksa, jota hän tilaa ravintolassa aina kun sitä on tarjolla.

Max Seeck on 35-vuotias helsinkiläinen kirjailija, jonka ura alkoi vuonna 2016 julkaistusta Hammurabin enkelit -teoksesta. Kirjojen käännösoikeuksia on myyty yli 40 maahan ja Uskollinen lukija -kirjan kuvausoikeudet on myyty Hollywoodiin ja kirjasta valmistellaan tv-sarjaa.

Ruoanlaittajana Max tykkää enemmän eksoottisemmasta makumaailmasta ja oma kokkausbravuuri on chorizo-pasta ja pastan hän tekee itse. Reseptejä hän ei juuri seuraile, vaan kokkailee seikkailunhaluisesti. Max uskoo, että MasterChefissä tuomareilta oppii varmasti paljon uutta.

Anna Perho on valmentaja ja toimittaja. Annan kolumneja on vuosien varrella julkaistu useissa lehdissä, hän on myös palkittu radiotoimittaja ja myös esiintynyt useissa tv-ohjelmissa. Nykyään Anna keskittyy valmentamiseen ja on haluttu puhuja erilaisissa tilaisuuksissa.

Annalle tärkeää on raaka-aineiden arvostaminen ja hän ostaa kotimaista ruokaa aina kun se on mahdollista. Ruoanlaittajana Annan vahvuus on ”upgreidattu” kotikokkaus. Ruoanlaitto yhdistää Annan edellisiin sukupolviin – hänen äitinsä ja molemmat isoäidit olleet upeita kotikokkeja.

Luyeye Konssi, eli Seksikäs-Suklaa on tubettaja ja artisti, joka on tullut tunnetuksi myös lyhyistä humoristisista YouTube-videoistaan. Viki-lempinimellä tunnetun artistin braavuureja keittiössä ovat riisi, kana ja grillattu banaani.

Keikkailevana artistina Viki todella arvostaa perinteistä kotiruokaa, koska tien päällä tyrkyllä on lähinnä roskaruokaa. Kokatessaan Viki tykkää kuunnella erityisesti Barry Whitea. Viki odotti MasterChef-kuvauksia paljon, sillä hän fanittaa Jarmo Koskea valtavasti, ja toivoo ettei pyörry, kun kohtaa hänet.

Jani Tuohimaa, eli Voli, on rap-artisti, joka on tullut tunnetuksi Teflon Brothers -yhtyeestä, johon kuuluvat myös Pyhimys ja Heikki Kuula. Voli on ruokaintoilija, joka arvostaa hyvää ruokaa ja etsii aina uusia ravintoloita löytääkseen uusia makuja.

Ruoanlaittajana Voli on tottunut seuraamaan reseptejä, joten MasterChef-keittiön haasteet jännittävät. Tuomareihin sen sijaan hän on tottunut, sillä kotona lapset eivät mitä tahansa ruokaa kelpuuta. Ohjelman Voli näkee mahdollisuutena oppia paljon lisää ja haastaa itsensä epämukavuusalueelle.

MasterChef VIP MTV3-kanavalla ti 2.3. klo 20 alkaen.