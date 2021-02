Ulkomaalaiset miehet etsivät rakkautta Suomesta – Vappu Pimiän juontama suosikkisarjan erikoisversio alkaa pian

Vappu Pimiä lupaa, että Maajussille morsian maailmalla -tv-sarjassa on luvassa odottamattomia käänteitä.

MTV3-kanavalla alkaa torstaina 25.2. Maajussille morsian maailmalla -tv-sarja, jonka juontaa Vappu Pimiä. Sarjassa neljä kaukana Suomen rajojen ulkopuolella asuvaa maaseudun miestä etsivät rinnalleen rakkautta Suomesta.

Sarjan avausjaksossa tavataan ulkomailla asuvat maajussit Stefano, Mustafa, Matthew ja Roy, joihin Suomi ja suomalaiset ovat tehneet lähtemättömän vaikutuksen. Mukana on oliivitilallinen, vihannesten ja hedelmien viljelijä, tuleva maaseutuyrittäjä ja tilan omistaja. Yhteistä kaikille on rohkeus, rakkaus kotiseutuun ja luontoon sekä toive löytää loppuelämän puoliso Suomesta.

Toisessa jaksossa juontaja Vappu Pimiä tapaa kaikki neljä maajussia heidän saapuessaan Suomeen, ja jakaa kullekin heidän saamansa kirjeet Vanajanlinnassa. Kun kirjeet on avattu ja niiden sisältö tarkasti tutkittu, lähdetään pika- ja ryhmätreffien viettoon Leville. Pikatreffien jälkeen kukin maajusseista valitsee ne naiset, joiden kanssa he haluavat jatkaa ryhmätreffeille.

Kanadalainen Roy toivoo löytävänsä rakkauden Suomesta.­

Jännitystä ja odotusta on ilmassa, kun Suomen lumisessa Lapissa ryhmätreffeillä suunnataan muun muassa huskyajelulle, laskettelemaan, tekemään poronkäristystä sekä löylyihin saunalautalle. Ryhmätreffien jälkeen maajussit saavat kukin kutsua kolme naista tutustumaan omaan elämäänsä ja kotimaahansa farmiviikolle.

Stefano pyörittää Libanonissa viini- ja oliivitarhaa. Lisäksi hänharjoittaa alkoholibrändien maahantuontia ja -vientiä. Stefano kertoo ihastuneensa suomalaiseen kulttuuriin työmatkoillaan­

Farmiviikoilla päästään tuttuun tapaan seuraamaan maajussien treffailua. Kaikki naiset pääsevät kahdenkeskisille treffeille maajussin kanssa. Treffeillä käydään muun muassa ampumassa, turkkilaisessa saunassa, biisonitilalla, kalliokiipeilemässä sekä jeeppisafarilla. Treffeillä koetaan niin herkkiä hetkiä kuin jännitystäkin. Suudelmiakin vaihdetaan. Kanadassa sääolosuhteet tuottavat haasteita, ja etenkin maatilatyöt ja Saskatchewanin preeriaolosuhteet yllättävät suomalaisnaiset.

Vappu Pimiä lupaa ohjelman tiedotteessa ennennäkemättömiä käänteitä ja yllätyksiä. Ohjelman kuvaukset kuljettivat myös juontaja Vappu Pimiän Suomen Lappiin ja maailmalle.

– Kuvaukset Suomessa olivat maajusseille suuri elämys, sillä osa heistä ei ollut koskaan käynyt Suomessa. Kanadansuomalaisille Roylle ja Matthew'lle oli selvästi todella liikuttavaa päästä maahan, josta he olivat ainoastaan kuulleet vanhemmiltaan ja isovanhemmiltaan. Se herkisti suomensukuiset miehet, Pimiä kertoo.

Mustafa asuu Turkin Alanyassa. Hän viljelee maatilallaan hedelmiä ja kasviksia, kuten appelsiineja, mandariineja ja avokadoja. Mustafa on aiemmin asunut Suomessa ja ollut naimisissa suomalaisen naisen kanssa. Hän kertoo Suomen olevan lähellä hänen sydäntään.­

– Itselleni ohjelman kuvaukset tarkoittivat todella paljon matkustamista. Välillä piipahdin nopeasti kotona, ja sitten jatkoin taas seuraavaan kohteeseen. Oli hienoa päästä paikkoihin, joihin en varmasti koskaan muuten olisi matkustanut, Pimiä sanoo.

Matthew on varttunut Kanadassa, mutta miehen molemmat vanhemmat ovat suomalaisia. Matthew työskentelee Reginassa maatilakoneiden myynnin parissa.­

Pimiä kertoo Maajussille morsian maailmalla -ohjelman eroavan merkittävästi Maajussille morsian -ohjelmasta.

– Voin luvata, että yllättäviä käänteitä – sellaisia, joita ei olla koskaan Maajussille morsiamessa nähty – tullaan todellakin näkemään! Yllätyksiltä ei tulla välttymään! Myös kulttuurierot olivat tätä ohjelmaa tehdessä ja treffeillä selkeästi läsnä. Jokaisella maajussilla on hyvin erilaiset taustat, mutta perimmäinen haave rakkauden löytämisestä on kuitenkin kaikilla sama."

Maajussille morsian maailmalla MTV3-kanavalla to 25.2. klo 20 alkaen. Ohjelma on katsottavissa myös mtv-palvelussa ja C More -suoratoistopalvelussa.