Suomalaiset rohkealla seksillä hurmannut Bridgerton on Netflixin suurin sarja ikinä – kakkoskausi tulossa!

Bridgerton-sarjan menestykseen on Netflixin mukaan kolme syytä. Yksi niistä liittyy itsenäisiin naishahmoihin, toinen rohkeaan riskinottoon.

Alkuvuoden puhutuimpiin tv-sarjoihin muun muassa rohkeiden seksikohtaustensa vuoksi kuulunut historiallinen draamasarja Bridgerton on kohonnut Netflixin katsotuimmaksi sarjaksi ikinä.

Ensimmäisten 28 päivän eli neljän viikon aikana Bridgertonia on katsottu peräti 82 miljoonassa taloudessa eri puolilla maailmaa. Suomessakin se on pysytellyt tasaisesti palvelun kymmenen katsotuimman ohjelman joukossa.

Näin on Netflixin mukaan käynyt jokaisessa maassa, missä sen suoratoistopalvelu toimii, paitsi Japanissa.

– Katsotuimpien ykköspaikalle Bridgerton on noussut 83 maassa, Netflixin alkuperäissarjojen varatoimitusjohtaja Jinny Howe hehkutti keskiviikkona.

Bridgerton kertoo kokemattomasta nuoresta aatelisnaisesta Daphnesta (Phoebe Dynevor) 1800-luvun alun Lontoossa. Daphneen kohdistuu paineita, sillä hyvästä perheestä tulevan nuoren naisen odotetaan päätyvän hyviin naimisiin.

Sarja on tehnyt sen entuudestaan tuntemattomista näyttelijöistä, etenkin Dynevorista ja Hastingsin herttuaa Simon Bassettia näyttelevästä Regé-Jean Pagesta, maailmanlaajuisia tähtiä.

Bridgertonin pohjana on Julie Pottingerin kirjoittama ja Julia Quinnin nimellä julkaistu romanttinen historiallinen kirjasarja. Kahdeksanosaisen ja yhden bonuskirjan käsittämän sarjan ensimmäinen teos julkaistiin vuonna 2000.

Suosio näkyy suoraan myös Netflixin tulevissa suunnitelmissa: suoratoistojätti on parhaillaan tekemässä Bridgertonille jatkoa. Toisen kauden kuvaukset alkavat tämän kevään aikana.

Bridgerton-sarjan menestymisen mahdollisuuksiin Netflix näyttää uskoneen jo etukäteen. Suoratoistopalvelu toi Bridgertonin ensi-iltaan 25. joulukuuta, jolloin suuressa osassa maailmaa alkoi joululoma ja ihmisillä oli paljon vapaa-aikaa.

Suosion ovat haistaneet myös netin hämäräperäisemmät toimijat: Bridgertonin kohuttuja seksikohtauksia on päätynyt laittomasti myös eri aikuisviihdesivustoille.

Howen mukaan Bridgertonin menestykseen on kolme syytä. Yksi niistä liittyy romanttisten tarinoiden yltäkylläisiin puvustuksiin ja lavastuksiin, joihin kaikenikäiset ja eri taustoista tulevat katsojat voivat paeta omaa arkeaan.

– Bridgerton on näyttänyt, että romanssit voivat olla fiksuja, dynaamisia, rohkeita ja kyllä – puoleensavetäviä ympäri maailman.

Adjoa Andoh näyttelee Bridgertonissa Lady Danburya.­

Tyypillisestä poikkeava tapa toteuttaa historiallinen draamasarja on Howen mukaan osoittanut, että rohkeiden ja luovien riskien ottaminen kannattaa.

– Vuoden 1813 kuvitteellinen Lontoo kurkistaa sen ajan kulissien taakse, mutta sarjan maailman ei ole tarkoitus olla historiaa. Se on suunniteltu tavallista epookkidraamaa paljon runsaammaksi, seksikkäämmäksi ja hauskemmaksi, Howe muistuttaa.

Kolmas menestyksen avain liittyy Howen mukaan siihen, kuinka Britannian kuningatar Charlotte von Mecklenburg-Strelitz (1744–1818) muunnettiin sarjassa valkoihoisesta mustaihoiseksi hallitsijaksi. Sarjassa kuningatar käyttää valtaansa muuttaakseen Britannian yhteiskuntaa hyvin laajasti.

– Mustien ja naisten kuvaaminen sarjassa vahvoiksi sai Bridgertonin tuntumaan helposti lähestyttävältä ja nykyaikaiselta, mikä on saanut vastakaikua katsojilta ympäri maailman, Howe kehuu.

– Mustan kuningattaren ja Emily in Parisin – Netflixin kahden muun valtavan suositun sarjan – tapaan Bridgerton nojaa ympäri maailman toimivaan teemaan, mutta puhuttelee suoraan naisia, koska päähenkilöinä on naisia, jotka ajattelevat itsenäisesti.

Netflixin alkuperäissarjoista vastaava Jinny Howe nostaa sarjan suosion yhdeksi syyksi sen, että sarja kuvaa mustat ja naiset vahvoina hahmoina.­

Pääkäsikirjoittaja Chris Van Dusen ja vastaava tuottaja Shonda Rhimes ovat tehneet yhteistyötä aiemminkin: Van Dusen on kirjoittanut muun muassa Rhimesin tuottamaa jättisuosittua sairaaladraamasarjaa Greyn anatomia sekä sen rinnakkaissarjassa Rakkauden anatomia.

Rhimes on kuulunut jo vuosia Yhdysvaltain tv-tuottajien kärkeen. Vuonna 2017 hän solmi Netflixin kanssa laajan ja monivuotisen sopimuksen uusien tv-sarjojen kehittelystä suoratoistopalvelulle.

Rhimes tunnetaan myös lakisarjasta How to Get Away with Murder sekä Greyn anatomian toisesta sisarsarjasta Asema 19.

Netflixin muihin alkuvuoden menestyksiin on kuulunut muun muassa ranskalainen rikosdraamasarja Lupin, jonka pääosassa on Koskemattomat-elokuvasta tuttu näyttelijä Omar Sy. Lupin-sarjasta ilmestyy uusia jaksoja seuraavan kerran tämän vuoden kesällä.