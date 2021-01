83-vuotias agentti soluttautui vanhainkotiin ja paljasti sen epäkohdat – vanhat rouvat innostuivat tulokkaasta

Salainen agentti vanhainkodissa -dokumentin vahvuutena ovat erilaiset tyypit. Niitä vanhainkodissa riittää – niin Chilessä kuin muualla.

Alkuasetelma on kutkuttava.

Sanomalehden työpaikkailmoituksessa etsitään 80–90-vuotiasta miestä. Moni riemastuu. Kerrankin sen ikäisellä on työmarkkinoilla käyttöä!

Etsitään soluttautujaa. Chileläinen nainen epäilee, että vanhainkodin asukkaita kohdellaan huonosti. Nainen on huolissaan äitinsä puolesta.

Yksityisetsivän avulla nainen palkkaa vanhan herrasmiehen vakoilijaksi vanhainkotiin. Charmikas harmaapäinen Sergio Chamy, 83, valitaan tehtävään. Hän muuttaa vanhainkotiin kolmeksi kuukaudeksi.

Jännittävät käänteet alkavat heti. Ensin hän joutuu opettelemaan koodikieltä. Eihän vakooja raportoi selkokielellä näkemästään.

Iäkäs herrasmies vakoilee, kohdellaanko vanhuksia huonosti.­

Vanhainkodissa kaikki luulevat, että Sergio on ihan tavallinen vanhus muiden joukossa. Suurin osa asukkaista on naisia. Uusi mies huomataan heti.

Miehen tulo piristää monen naisen arkea. Yksi alkaa haaveilla häistä. Elämän vimma kytee ihmisissä loppuun asti.

Chileläinen dokumentti Salainen agentti vanhainkodissa on erikoinen tapaus, sillä siinä leikitellään film noir -kuvastolla. Välillä on vaikea erottaa, katsooko dokumenttia vai fiktiota. Ohjaaja Maite Alberdi on halunnut leikkiä tyylittelyllä.

Ohjelma sisältää kuitenkin täyttä asiaa ja kuvaa hyvin vanhainkodin pysähtynyttä arkea. Juuri mitään ei tapahdu. Syödään, maataan sängyssä ja jutellaan. Kaikki eivät tiedä, missä ovat tai edes keitä he ovat.

Tomeriakin riittää. Juoruilun nälkä on ihmisessä loppuun asti. Se pitää elämässä kiinni.

Sergio osallistuu vanhainkodissa normaaliin toimintaan.­

Elokuvan heikkous on kuvaus. Paikoitellen se on kuvattu häiritsevän läheltä. Chileläistä miljöötä näytetään harmittavan vähän.

Hienointa on autenttisuus. Dokumenttia katsoessa tajuaa, kuinka paljon stailattuja ja meikattuja ihmisiä televisiossa näkee. Todellinen elämä on kuitenkin silmäpusseja, villapaitoja, ryppyjä ja pörröisiä kampauksia.

Nykyaika on voimakkaasti läsnä Facetime-puheluineen, mutta silti dokumenttielokuvassa on jotakin vanhanaikaista. Hidas rytmi tuo mieleen 1970-luvun televisio-ohjelmat. Samalla se heijastaa vanhainkotielämän tapahtumaköyhyyttä. Päivät valuvat ohi samanlaisina.

Agentti raportoi kokemastaan ja näkemästään.­

Samalla ymmärtää, että vanheneminen on universaalia. Eritteet, yksinäisyys ja läheisyyden kaipuu ovat osa vanhuutta.

Hauskinta on seurata erilaisia ihmisiä. Elämään kuuluvat kaikenlaiset tyypit – ja niitä vanhainkodissa riittää.

