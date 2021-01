Uusi kirja paljastaa, että Maila Nurmen adoptoitavaksi annettu poika on Joe Bidenin opiskelukaveri. Toimittaja Tomi Hinkkanen oli Mailan ystävä 90-luvulla.

Maila ja minä kohtasimme sateisena tammikuun päivänä 1995. Tim Burtonin hittielokuva Ed Wood oli vastikään saanut ensi-iltansa. Näyttelijä Lisa Marie esitti filmissä Vampiraa. Unohduksissa ollut Maila pulpahti taas pinnalle. Pyysin hänen haastatteluaan. Tapasimme dinerissa Hollywoodissa.

– Älä tilaa ranskalaisia, ne eivät ole hyväksi sinulle, näyttelijä neuvoi.

Sinisten silmien terävä katse tuntui näkevän sieluusi asti. Naisen liikkuminen oli työlästä, ja hän turvautui kävelykeppiin. Tulimme heti hyvin toimeen keskenämme. Haastatteluista ei yleensä makseta, mutta teimme poikkeuksen ja sovimme tv-jutun palkkioiksi 300 dollaria.

Maila Nurmen Oulusta kotoisin oleva isä Onni oli sanomalehtimies ja äiti Sophie piika. Mailalla oli myös vanhempi veli Bobbie.­

Kuvauspäivänä kiersimme Mailan ja kameramiehen kanssa kohteita, jotka olivat näyttelijälle merkityksellisiä. Niitä olivat Hollywood Forever -hautausmaa, johon on haudattu filmitähtiä (ja joka tuli olemaan myös Mailan viimeinen leposija), Griffith-observatorio, jonka ulkopuolella oli Mailan ystävän Kenneth Kendallin veistämä James Deanin pronssipysti, ja talo, jossa Maila oli asunut avomiehensä Dean Riesnerin kanssa.

Olin hankkinut VHS-kopion Ed Woodin elokuvasta Plan 9 from Outer Space, jossa Vampira esiintyy.

Plan 9 from Outer Space valmistui 1959.­

– Täydellistä typeryyttä, Maila moitti katsoessaan elokuvaa.

Hän kertoi syntyneensä Petsamossa ja olevansa sukua juoksija Paavo Nurmelle. Se ei pitänyt paikkansa. Todellisuudessa Maila oli syntynyt Massachusettsissa suomalaiselle isälle ja suomalaissukuiselle äidille. Hänen alkuperäinen sukunimensä oli Niemi, jonka hän myöhemmin muutti Nurmeksi.

Haastattelusta poiki viisi vuotta kestänyt ystävyyssuhde. Otin tavaksi ajaa lauantaisin Mailan luo North Hudson Avenuelle Hollywoodiin. Treffejä ei voinut sopia etukäteen, koska hänellä ei ollut puhelinta.

Maila Nurmi Vampira-hahmossaan KABC-TV:n PR-kuvissa.­

Mutta useimmiten Maila oli autotallista muunnetun kotinsa edustalla ruokkimassa kyyhkysiä. Hän oli nimennyt niistä jokaisen. Yhden kokonaan valkoisen pulun nimi oli Lana Turner.

Nurmi ei päästänyt minua sisälle kotiinsa, vaan juttelimme aina ulkona istuen muovisilla puutarhatuoleilla. Sisällä Maila sanoi pitävänsä loukkaantunutta kyyhkystä. Eläimet olivat hänelle kaikki kaikessa.

Vein hänet syömään buffet-ravintolaan.

– Tiedätkö, mikä ravintoloiden suurin yksittäinen menoerä on, Maila kysyi kerran.

– Varmaan henkilökunta?

– Ei, vaan pöytäliinojen pesu ja mankelointi, tähti vastasi tietävästi.

Autossa pelkääjän paikalla hän nosti kätensä suojaksi kasvojensa eteen varmana siitä, että joutuisimme onnettomuuteen millä hetkellä hyvänsä.

Mailan ylioppilaskuva. Astorian pikkukaupunki Oregonissa ei sopinut villivarsalle.­

Mailan ystävät olivat häntä paljon nuorempia. Kerran Maila pelmahti paikalle 1960-luvun autossa parikymppisten goottinuorten kyydissä. Hänen punertavat silmänsä kielivät marihuanan käytöstä ja hän vältteli katsettani kuin häpeilevä teinityttö.

Tunnettu suomalainen toimittajatiimi haastatteli häntä myös televisioon. Palkkion sijasta he ostivat Mailalle kassikaupalla ruokaa ja jättivät niine hyvineen kotiovelle. Ja Mailalla ei ollut edes jääkaappia, johon laittaa ruokatavarat!

Nurmi tienasi myymällä maalaamiaan tauluja ja allekirjoittamalla valokuvia filmifanien näyttelyissä. Halloween oli Mailalle sesonkiaikaa, jolloin häntä haastateltiin ja vietiin tapahtumiin. Hän pelkäsi verottajan vainoavan häntä eikä uskaltanut nostaa sosiaaliturvaa, ennen kuin ystävät saivat hänet pyörtämään päätöksen.

Toimittaja Tomi Hinkkanen ja Maila Nurmi tämän kodin edustalla Hollywoodissa 90-luvun lopulla.­

Viimeinen Nurmen elokuva oli Ed Woodin käsikirjoitukseen perustuva ja Aris Iliopulosin ohjaama I Woke Up Early the Day I Died. Osallistuin ensi-iltaan. Maila saapui ruumisautolla ohjaajan ja kanssanäyttelijä Karen Blackin kanssa viimeisen päälle tällättynä.

Vuonna 2000 Maila sai häätöilmoituksen. Halusin auttaa Mailaa löytämään uuden kodin, mutta sanoin, että hänen olisi ensin peseydyttävä perusteellisesti. Maila nimittäin haisi pahalle, eikä kukaan suostuisi vuokraamaan asuntoa hänelle.

Naisen reaktio oli yllätys. Kyyneleet alkoivat virrata hänen poskilleen. Hän sanoi hajun johtuvan sairaudesta ja loukkaantui verisesti. Maila ei enää sen jälkeen suostunut tapaamaan minua lukuisista yrityksistä huolimatta.

Kun myöhemmin saavuin North Hudson Avenuen asunnolle, Maila oli jo muuttanut pois ja ovi oli auki. Kurkistin sisään. Siellä löyhkäsi. Jäljelle jääneitä tavaroita lojui sikin sokin maalattialla. Onneksi ystävä oli onnistunut löytämään Mailalle asunnon. Uusissa tiloissa Mailan elämä oli palannut raiteilleen – ja paha hajukin poistunut.

Hollywoodissa Maila Nurmi elätti itsensä tanssijana, pin-up-mallina ja yökerhojen hattu- ja savuketyttönä.­

Maila Elizabeth Nurmi syntyi joulukuun 11. päivänä 1922. Hänen Oulusta kotoisin oleva isänsä Onni oli sanomalehtimies ja äiti Sophie piika. Mailalla oli vanhempi veli Bobbie. Köyhyysrajoilla elävä perhe muutti tiheään Onnin työn perässä. Yhdysvalloissa julkaistiin silloin useita suomenkielisiä sanomalehtiä.

Niemet päätyivät Astoriaan, Oregoniin, missä Maila valmistui yläasteelta. Pikkukaupunki ei sopinut villivarsalle. Työskenneltyään pari kuukautta kalajalostamolla Maila sai säästettyä rahat bussilippuun ja matkusti Los Angelesiin syksyllä 1941.

Hollywoodissa Maila elätti itsensä tanssijana, pin-up-mallina ja yökerhojen hattu- ja savuketyttönä. Eräänä iltana Musso & Frank’s -ravintolassa hän kohtasi idolinsa, näyttelijä-ohjaaja Orson Wellesin. Ilta päättyi miehen asunnolle West Hollywoodiin ja johti suhteeseen.

844 ½ North Hudson Avenue, jossa Maila asui 90-luvulla. Paikalla on nykyään kerrostalo.­

Maila Nurmi kohtasi Orson Wellesin legendaarisessa Musso & Frank’s Grill -ravintolassa. Mailan ja Orson Wellesin suhde johti raskauteen.­

Maila tuli raskaaksi. Hän yritti kertoa siitä rakastajalleen, mutta Welles ei enää vastannut yhteydenottoihin vaan meni naimisiin näyttelijä Rita Hayworthin kanssa. Orson oli vuokrannut asunnon, jossa hän oli tapaillut Mailaa, yhdessä näyttelijä Joseph Cottenin kanssa. Miehet toivat sinne vuorotellen naisvalloituksiaan.

Maila synnytti poikalapsen, jonka luovutti adoptiovanhemmille. Vasta viime vuonna pojan henkilöllisyys selvisi dna-testin avulla.

Hän on nykyään 76-vuotias asianajaja David Putter, joka asuu avovaimonsa kanssa Vermontissa.

” Maila synnytti poikalapsen, jonka luovutti adoptiovanhemmille. Vasta viime vuonna pojan henkilöllisyys selvisi dna-testin avulla.

– Minulle sanotiin, että ”Istu alas kun kerromme kuka on äitisi. Naisvampyyri nimeltä Vampira”, Putter kertoi WCAX-TV-kanavalle lokakuussa.

Hän oli Joe Bidenin opiskeluaikainen ystävä Syracusen yliopistossa ja kertoi Mailan elämäkerran kirjoittaneelle Sandra Niemelle, että he ovat yhä hyviä ystäviä.

New Yorkissa Maila sai roolin Mae Westin tähdittämässä musikaalissa Catherine Was Great, mutta tähti potkaisi Mailan pois show’sta taiteellisten erimielisyyksien takia.

Maila oli kiinnittänyt tuottaja-ohjaaja Howard Hawksin huomion. Hawks oli ”keksinyt” näyttelijä Lauren Bacallin, josta tuli suuri tähti. Nyt Hawks halusi solmia sopimuksen Nurmen kanssa ja järjesti tälle koekuvauksen Hollywoodissa. Sen tuloksena suositeltiin, että Mailan etuhampaat korjattaisiin – tuottajan laskuun.

Se sai Mailan raivoihinsa. Hän marssi Hawksin toimistoon, repi sopimuksen teatraalisesti kahtia ja sanoi lähtiessään:

– Voitte pistää sen yhteen monista roskakoreistanne!

Se ei ollut viimeinen kerta kun Maila oli oman itsensä pahin vihollinen.

Maila Nurmen ystäväpiiriin kuului Hollywoodin silmää tekeviä kuten Marlon Brando ja Anthony Perkins. Brandon kanssa Mailalla oli on–off-seurustelusuhde.­

Nurmen julkkisystäviin lukeutuivat näyttelijät Marlon Brando, jonka kanssa Mailalla oli on–off-seurustelusuhde, Hitchcockin Psykosta muistettu Anthony Perkins ja 24-vuotiaana auto-onnettomuudessa kuollut ”Nuori kapinallinen” James Dean, jolle Nurmi oli äitihahmo.

Miehillä oli tapana kavuta Mailan kotiin lukitsemattomasta olohuoneen ikkunasta.

– Mailan mielestä Dean oli biseksuaali, joka kallistui naisten puoleen mutta harrasti seksiä vanhempien miesten kanssa, jos se edisti hänen uraansa, kirjailija Sandra Niemi selittää.

Nurmen uran huippukohta tapahtui, kun hän osallistui Hollywoodissa naamiaisiin ja voitti ensimmäisen palkinnon, transistoriradion, Charles Addamsin sarjakuvahahmoon pohjautuvasta asustaan.

Siihen kuului musta peruukki, ihoa myötäilevä puku, voimakas, kulmakarvoja korostava meikki ja pitkät tekokynnet. Naamiaisissa oli ollut myös paikallisen televisioasema KABC:n ohjelmapäällikkö Hunt Stromberg Jr.

Maila Nurmi oli James Deanille äitihahmo. Näyttelijän kuoleman jälkeen suhteesta liikkui villejä huhuja.­

Asemalla oli lähetysoikeudet B-luokan kauhuelokuviin, ja sinne tarvittiin emäntää, joka esittelisi ne tv:ssä. Mailaa pyydettiin rooliin, ja hän suostui ilomielin.

Vampira-show debytoi keväällä 1954. Kuolleesta lauantain myöhäisillan ohjelmapaikasta huolimatta siitä tuli huippusuosittu. Ohjelmassa Vampira käveli kameran eteen kuivajääsumuista käytävää pitkin, istahti sohvalle ja alkoi laukoa uskaliaita vitsejä elokuvan mainoskatkoilla. Vampiraa kysyttiin muihinkin ohjelmiin, tapahtumiin ja kauppojen avajaisiin.

Vaikka tv-työ kattoi vain yhden illan viikossa, Maila uppoutui tehtävään täydellä tarmolla, paastosi ja otti turkkilaisia kylpyjä säilyttääkseen 19 tuuman vyötärönsä.

Sitten Maila suututti tv-aseman pomon esiintymällä toisella kanavalla samaan aikaan kun hänen olisi pitänyt emännöidä Vampira-show’ta. Hän sai potkut vain vuoden jälkeen ohjelman alkamisesta.

Vampira-show haluttiin elvyttää 1981. Losangelesilainen tv-asema KHJ-tv pyysi Mailaa konsultiksi ja Vampiran äidiksi. Asema palkkasi Vampiran rooliin näyttelijä Cassandra Petersonin.

Mutta jälleen kerran Mailalla meni sukset ristiin johtoportaan kanssa ja hän lähti projektista ovet paukkuen. Asema tuotti silti show’n, muuttaen vain emännän nimen Vampirasta Elviraksi. Nurmi hävisi oikeusjutun hahmonsa varastamisesta.

Maila Nurmen poika, asianajaja David Putter oli Syracuse Law School -lakikoulussa presidentti Joe Bidenin luokkatoveri ja kertoi elämäkerran kirjoittaneelle Sandra Niemelle olevansa yhä presidentin ystävä. Oregonissa asuva Niemi on Maila Nurmen veljentytär.­

Kirjailija Sandra Niemi, 73, on Maila Nurmen veljentytär. Hänen teoksensa Glamour Ghoul: The Passions and Pain of the Real Vampira ilmestyi tammikuun alussa.

Mailan isoveli Bobbie oli Sandran isä. Sandralla oli pitkään Mailasta pakkomielle.

– Minulla oli tämä kaunis täti, joka oli iso tähti Hollywoodissa. Niin luulin. Isoäitini (Mailan äiti) valitti aina, ettei Maila pitänyt häneen yhteyttä.

Sandra näki vaivaa jäljittääkseen tätinsä ja säästi rahat Los Angelesin matkaan tätä tapaamaan. Yksinhuoltajaäiti saapui Mailan luo kesällä 1989 yhdessä 13-vuotiaan tyttärensä Amyn kanssa. He kiersivät kaupunkia kolmistaan. Yhtenä päivänä kun he lähtivät lounasravintolasta, Maila räjähti Amy-tyttärelle.

– Haista paska, hemmoteltu kakara!

Sandra sai käyttää koko diplomaattisen kykynsä tilanteesta selvitäkseen. Amy oli loppumatkan LA:ssa asuvan isänsä luona.

– Hän vaikutti älykkäältä mutta eksentriseltä. Hänellä oli monta tarinaa, joita hän tykkäsi kertoa ja elää niiden kautta menneisyydessä, Amy Harlow muistelee nyt.

” Hän vaikutti älykkäältä mutta eksentriseltä. Hänellä oli monta tarinaa, joita hän tykkäsi kertoa ja elää niiden kautta menneisyydessä.

Maila kotinsa edustalla ruokkimassa kyyhkysiä. Hän oli nimennyt niistä jokaisen.­

Tapaamisen jälkeen Sandra ja Maila olivat kirjeyhteydessä. Sandra tilasi tädille People-lehden ja lähetti tälle jouluksi tölkkikalaa, tölkinavaajan ja viiniä.

– Maila ei sen jälkeen vastannut mitään. Ja kun Maila poisti sinut elämästään, se oli siinä, Sandra tilittää.

Tammikuussa 2008 ystävä löysi Mailan kuolleena kotoaan. Vieressä sohvalla oli kuollut kissa. Houdini-koira oli elossa mutta jouduttiin lopettamaan huonokuntoisena ja aggressiivisena.

Sandra matkusti LA:hin, löysi Mailan keltaisilla poliisiteipeillä suljetun kodin ja pelasti tämän muistiinpanot. Ystävä Dana Gould maksoi hautapaikan Hollywood Forever -hautausmaalla. Maila haudattiin sinne yhdessä rakkaan koiransa kanssa.

Sandran kustantamassa hautakivessä lukee Maila Nurmi 1922–2008 Vampira – Hollywood Legend. Sitä hän totisesti oli.