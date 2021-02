Saaristolautan konemestari puhaltaa hurjat lukemat ja verinen mies aiheuttaa ongelmia – Ahvenanmaan sankarit -sarjassa ei ole tylsää hetkeä

Uudessa lennokkaassa tosi-tv-sarjassa seurataan Ahvenmaan poliisia, merivartiostoa ja pelastuspalvelua kummallisen koronakesän 2020 aikana.

Ruotsalaisen miehen matka Ahvenanmaalle tyssää rajavartija Robbanin eteen. Mies selittää menevänsä katsomaan äitiään tämän loma-asunnolle, mutta Maarianhaminan länsisatamassa autoja tarkastava Robban aavistaa hänen valehtelevan.

Koronakesänä 2020 säännöt ovat tiukat: ruotsalaisilla ei ole asiaa Ahvenanmaalle, ellei heillä ole työtä tai omaa loma-asuntoa alueella. Robban passittaa miehen varaamaan paluumatkan Ruotsiin ja lähtemään takaisin kotiinsa.

Robban on yksi Teema & Femin Ahvenanmaan sankarit -uutussarjan (Ålands hjältar) päätähdistä. Sarjassa seurataan Ahvenanmaan poliisin, pelastuspalvelun ja merivartioston työntekijöitä. Robban kuvailee pandemian kurittaman kesän olleen todella outo.

– Ero on kuin yöllä ja päivällä aiempiin vuosiin verrattuna. Satamissa on kovin vähän aluksia, on kylmä ja väki vähissä. Tänä kesänä olemme satamissa emmekä merellä. Se on outoa, koska merellä on ihanaa, hän harmittelee.

Samaan aikaan merivartija Jessica lähtee kollegojensa kanssa auttamaan merellä ajelehtivaa saaristolauttaa Kökarissa. Tekninen vika on sammuttanut pääkoneen. Lautta saadaan toimintakuntoon, mutta varmuuden vuoksi kapteeni ja konemestari puhallutetaan.

Jessica työskentelee merivartijana.­

Sitten tulee synkkiä uutisia. Kapteeni puhaltaa nollat, mutta konemestari ei. Kun Jessican kollega Markus kuulee lukemat, häneltä pääsee kirosana.

– Helvetti, mies on humalassa! hän huokaa.

Tarkkuusalkometrillä selviää konemestarin lukemiksi 2,6 promillea. Häntä epäillään vesiliikennejuopumuksesta ja hyvien merimiestapojen noudattamatta jättämisestä. Mies menettää työnsä.

Markus vaikuttaa olevan huolissaan miehen tulevaisuudesta. Konemestaria ei haluta jättää heitteille.

– On ikävää, kun joku puhaltaa moiset luvut, koska taustalla on usein toinen tragedia ja muita ongelmia, hän muistuttaa.

Mielikuvissa Ahvenanmaalla eletään leppoisaa saaristoelämää, vaihdetaan poskisuukkoja ja nautitaan kalaa kylmän valkoviinin kanssa. Se ei liene koko totuus, sillä Ahvenanmaan poliisilla on noin 3 000 tehtävää vuodessa.

Poliisin työstä kertoo vanhempi konstaapeli Timo, jonka lähimmät kollegat ovat poliisikoirat Kosto ja Masa. Ne ovat olleet hänellä pienestä pitäen.

Timo on opettanut Kosto-koiraa pienestä asti.­

– Kasvatan niitä niin, että kotona ollaan vapaalla ja otetaan rennosti, mutta sänkyyn tai sohvalle ei ole tulemista, Timo kertoo.

Jaksossa seurataan, kuinka Timo ja Kosto hälytetään etsimään huumeita epäillyn huumekuskin autosta. Meno ei hiljenny illallakaan, sillä Timo lähtee selvittämään, mitä on tapahtunut, kun Maarianhaminan yöelämässä on nähty ilman paitaa kulkeva ja verinen mies.

Lennokkaasti liikkeelle lähtevää uutta tosi-tv-sarjaa on tehty yhteensä kahdeksan jaksoa.

Ahvenanmaan sankarit maanantaina 1.2. alkaen Teema & Fem klo 19.00.