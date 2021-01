Tänään tv:ssä: Olga Temonen teki elämänsä rankimman roolin halvaantuneena ratsastajana – pariskunta otti elokuvaa varten mittavan lainan

Kouvolalaisesta Jaana Kivimäestä kertova Aika jonka sain -elokuva saa tv-ensi-iltansa.

Olga Temonen on pääosassa miehensä Tuukka Temosen ohjaamassa elokuvassa.­

Elämäkertadraama Aika jonka sain tuli ensi-iltaan 13. maaliskuuta 2020 koronaepidemian hengittäessä niskaan. Seuraavalla viikolla elokuvateatterit suljettiin.

Uuden tulemisensa elokuva sai kesällä, jolloin se oli monesti viikonlopun katsotuin. Katsojia se keräsi yli 57 000. Nyt Tuukka Temosen ohjaama draama saa tv-ensi-iltansa MTV3-kanavalla.

Temosen vaimo Olga Temonen, 43, näyttelee pääosaa uransa suurimmassa elokuvaroolissa. Tositapahtumiin perustuva draama kertoo kouvolalaisesta kilparatsastajasta Jaana Kivimäestä, joka halvaantui vyötäröstä alaspäin hevoskuljetusauton lastaussillan romahdettua hänen päälleen vuonna 2004. Elokuvassa elämää koettelee myös avioliitto väkivaltaisen puolison kanssa.

Jaana Kivimäki hevosensa Legolasin kanssa keväällä 2019.­

Päärooli oli Olga Temoselle henkisesti ja fyysisesti hyvin rankka. Hän oli tulkinnassaan niin kiinni, ettei esimerkiksi kuvaustauoilla liiemmin noussut käyttämästään pyörätuolista ylös.

– Kun kuvauspäivän jälkeen lähdin kävelemään, koko kuvausryhmä tuntui kohahtavan ja muistavan, että ”aivan, sinähän pystytkin kävelemään”.

Kyseessä on Teit meistä kauniin (2016) ja Valmentajan (2018) jälkeen kolmas elokuva, jonka tuottajina Temoset toimivat. Tappiollisen Valmentajan yleisökato aiheutti omat taloudelliset vaikeutensa Aika jonka sain -elokuvan tekoon.

Temoset ottivat elokuvan tekoa varten 200 000 euron lainan. Olga Temosen mukaan hän ja Tuukka ovat laskeneet taloudelliset riskit hyvin tarkkaan.

– Ei tämä mitään rulettia ole. Toki seuraavan elokuvamme teko tulee olemaan huomattavasti helpompaa, jos katsojat löytävät tämän elokuvan teattereissa. Jos se ei menesty, teemme vaan enemmän töitä ja maksamme lainan pois, Olga sanoo.

Jaanan (Olga Temonen) elämä muuttuu äkillisesti, kun hän halvaantuu vakavassa turmassa.­

– Aika jonka sain ei saanut Suomen elokuvasäätiön tuotantotukea, kuten aiemmat elokuvamme ovat saaneet. Jos olisimme jääneet odottamaan tukea, elokuvaa ei varmaan olisi tehty. Mielestäni tämä elokuva on aihepiiriltään ja sanomaltaan niin tärkeä, että olisi sääli, jos se olisi jäänyt tekemättä.

Koska Temoset toimivat tuottajina, he myös hankkivat elokuvan rahoituksen.

Käytännössä se tarkoitti sitä, että he ovat itse esitelleet yrityksille tarinan ja idean sekä kertoneet firmoille eri mahdollisuuksista olla mukana tukemassa elokuvaa.

Pararatsastaja Jaana Kivimäki ei päässyt osallistumaan elokuvan ensi-iltaan maaliskuussa, koska hän harjoitteli ja asui tuolloin Espanjassa. Hän on kuitenkin nähnyt filmin ja kehuu näkemäänsä Maaseudun Tulevaisuudelle.

– Elokuva on hyvin tehty. Olen tyytyväinen, että tarinani jaoin. Olen saanut satoja viestejä siitä, miten tämä on auttanut muita jaksamaan. Elokuvaan on todella monen helppo samaistua. Sitä voi katsoa niin monelta eri kantilta.

Onnettomuuden näkeminen valkokankaalta nosti ikävät, vanhat muistot pintaan.

– Vaikka olen nyt sinut vamman kanssa, onnettomuuden näkeminen elokuvassa on rankkaa katsottavaa. Näen joka kerta itseni uudestaan siinä tilanteessa, hän sanoo Helsingin Sanomille.

Aika jonka sain sunnuntaina 31.1. MTV3 klo 19.30