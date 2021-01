Krista Kososen Maria pyörittää seitsemää miestä viikossa – 4 syytä katsoa Mister8-sarja

Pekka Strang on hyvä syy katsoa kepeä sarja Mister8, jossa hän yrittää päihittää rakastamansa naisen ympärillä pyörivät kilpakosijat. Vaivihkaa sarja käsittelee myös hyvän parisuhteen salaisuuksia.

Krista Kosonen näyttelee Mister8-sarjassa Mariaa, joka on kietonut rakastamansa miehet viikonpäivien ja kalenterinsa ympärille.­

Seitsemän viikonpäivää ja seitsemän miestä – kunnes kahdeksas mies sekoittaa kuviot.

Mister8-sarjan pohjaidea on nokkelan yksinkertainen: Maria (Krista Kosonen) haluaa kaiken, mikä tarkoittaa seitsemää erilaista miestä. Jokaiselle on oma deittipäivä.

Järjestelyyn kahdeksantena pyöränä tuleva Juho (Pekka Strang) ilmoittaa kuitenkin jo ensitapaamisen jälkeen olevansa mustasukkainen. Pian hän alkaa raivata kilpailijoita tieltään yksi kerrallaan.

Marialle (Krista Kosonen) Juho (Pekka Strang) on yksi monista miehistä.­

Teemu Nikin ohjaama kepeä draamasarja etenee äkkikäänteiden ja kärjistysten varassa. Silti sarjalla on puolellaan neljä syytä katsoa se.

1. Pekka Strang: Kun Pekka Strang ja Krista Kosonen viimeksi näyttelivät yhdessä, tuloksena oli Jukka-Pekka Valkeapään ohjaama draama Koirat eivät käytä housuja (2019), joka sai maailmanensi-iltansa Cannesin elokuvajuhlilla. Vaikka Strang teki elokuvassa vaikuttavan roolin omaa su­ruaan työstävänä Juhana, päähuomion nappasi tuolloin Kosonen, joka muuntautui näyttävästi Mona-dominaksi.

Mister8-sarjassa on Strangin vuoro loistaa: juonittelevan insinöörin tapa härnätä kilpakosijoitaan ja sitten iskeä näiden heikkoihin kohtiin tuo Strangista esiin arvoituksellisen puolen, joka korostaa hänen reak­tioidensa monitulkintaisuutta. Onko kyseessä viaton katse vai insinööri-Juhon pirullinen juoni?

Kilpakosijoina nähdään Ville Tiihonen, Jari Virman ja Joonas Saartamo.­

2. Hyvän suhteen salaisuus: Mister8-sarja kysyy, millainen loppujen lopuksi on hyvä parisuhde – sellainen, jossa rakastetun kanssa ollaan tiiviisti joka päivä, vai väljempi järjestely, jossa parisuhteelle on varattu vain tietyt hetket ja loppu on täysin omaa aikaa?

– Jos mä saisin viikossa kuusi vapaapäivää Jennystä, olisin onnellinen, möläyttää Hannes Suomisen näyttelemä väsynyt perheenisä puolisostaan toisessa jaksossa.

Oikea vastaus on tietenkin jotain näiden ääripäiden väliltä. Silti Vesa Virtasen käsikirjoittamat käänteet herättelevät miettimään parisuhteen perusteita.

Kenellekään ei tee hyvää uppoutua toiseen ihmiseen niin täysillä, että oma hyvinvointi unohtuu – eikä mikään parisuhde kukoista, jos omaa aikaa painottaa niin paljon, että rakastetusta tulee vain yksi kalenterimerkintä muiden joukossa.

3. Miehen irvikuvat: Pekka Strangin näyttelemä Juho on ”tavallinen insinööri”, mutta miehen mallit eivät lopu siihen.

Marian seitsemän rakastajaa edustavat kaikki erilaisia miestyyppejä: on työvaatteitaan rakastava palomies, lihaksikas personal trainer, hempeilevä runopoika, menestynyt julkkiskokki, puujalkavitsejä kertova stand up -koomikko, autokoulun opettajana työskentelevä lähiöisä ja muukalaislegioonan käynyt laskuvarjojääkäri. Sitten on vielä Marian yrittäjäisä (Jouko Puolanto), joka nöyryyttää tytärtään perhefirman hallituksen kokouksissa.

Kaikki he ovat tavalla tai toisella mieheyden kärjistettyjä irvikuvia. Tämä sataa Strangin laariin: hän pääsee Juhon osassa loistamaan vähän kaikkea osaavana, tasapainoisuudella erottuvana tyyppinä.

4. Nikki ja Pösö: Ohjaaja Teemu Nikki ja tuottaja Jani Pösö ovat kahden miehen ideatehdas, joiden pajasta on aiemmin putkahtanut ilmoille muun muassa pitkät elokuvat 3 Simoa (2012), Armomurhaaja (2017) ja Nimby (2020) sekä tv-sarjat #Lovemilla (2013–2014) ja Sekasin (2016–).

Yhdistävinä piirteinä ovat musta huumori, omaleimaiset hahmot ja äkkiväärät käänteet – sekä sivu­osien vakiotähti Matti Onnismaa, joka Mister8:ssä pääsee esittämään Juhon touhuja lakonisesti ihmettelevää työkollegaa.

Mister8 sunnuntaina 31.1. alkaen Elisa Viihde Viaplayssa