Netflix houkutteli sinkkuja mukaan tosi-tv-ohjelmaan, jota ei ollutkaan olemassa – totuus paljastui vasta, kun kamerat alkoivat käydä

Osallistujat saivat tietää vasta kuvauskohteessa mihin ohjelmaan he todellisuudessa ovat osallistumassa.

Netflixin jättihitti Too Hot to Handle saa jatkoa. Kuvassa ensimmäisellä kaudella kilpaillut Chloe Veitch.­

Netflixin Too Hot to Handle -tosi-tv-ohjelma nousi viime vuonna erääksi suoratoistopalvelun kaikkien aikojen suosituimmista ja katsotuimmista ohjelmista.

Ohjelmassa kymmenen sinkkukilpailijaa vietiin huvilalle. He eivät saaneet muhinoida keskenään ja jos he pystyivät pitämään näppinsä erossa toisistaan, joku poistuisi huvilasta 100 000 dollaria rikkaampana. Voittosumma pieneni aina kun joku rikkoi sääntöjä.

Deadline-sivusto kertoo, että Netflix on kaikessa hiljaisuudessa kuvannut jatkoa huippusuositulle deittiohjelmalleen. Sivuston mukaan kuvaukset on pyritty pitämään salaisuutena, eivätkä edes ohjelmaan osallistuvat sinkut tienneet mitä he todellisuudessa kuvaavat.

Deadline kertoo, että pahaa-aavistamattomat sinkut luulivat osallistuvansa uuteen Parties In Paradise -tosi-tv-ohjelmaan. Sinkut lennätettiin Turks- ja Caicossaarille, jossa paljastui, ettei kyseessä olekaan hauskanpitoon ja bilettämiseen keskittyvä tosi-tv-ohjelma.

Sivuston mukaan osallistujat saivat tietää olevansa mukana Too Hot to Handle -deittiohjelmassa vasta kun kamerat ryhtyivät kuvaamaan heitä.

Too Hot to Handlessa palkintopotti pienenee aina kun kilpailijat intoutuvat peuhaamaan paratiisisaarella.­

Neflixistä vahvistetaan Deadlinelle, että Too Hot to Handlesta kuvataan kaksi uutta kautta, jotka ovat jo parhaillaan tuotannossa.