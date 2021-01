Katso ainakin nämä: IS poimi 10 tärppiä Docpoint-festivaalin tarjonnasta

Docpoint tuo kotiin katsottavaksi Jörn Donnerin viimeisen haastattelun. Lisäksi mukana on elokuvia ripulirokotekokeiluun osallistuvista suomalaisista sekä FBI:n tiukasti seuraamasta aktivistista.

Viimeisen haastattelunsa antanut Jörn Donner sekä taiteen akateemikko Outi Heiskanen ovat tämän vuoden Docpoint-festivaalin kotimaisia tähtinimiä – mutta festivaalin ohjelmisto yllättää hätkähdyttävilläkin aiheilla.

Ohjelmiston dokumenttien joukossa on muun muassa elokuva toimittaja Jamal Khashoggin murhasta, sota-alueiden taisteluhelikopterin lentäjästä ja maatilan pikkupossuista.

Kotimaisten opiskelijatöiden joukossa on Suomen ensiesityksensä saava dramatisoitu lyhytdokumentti pedofiilistä.

Alla on 12 poimintaa perjantaina alkavalta dokumenttielokuvien festivaalilta, joka järjestetään koronaviruksen aiheuttaman poikkeustilanteen vuoksi kokonaan verkkotapahtumana.

Herttainen taiteilija lallattelee

Leppoisaan taiteilijakotiarkeen kuuluu muun muassa shakki.­

Taiteilija ja akateemikko Outi Heiskanen tuli aikoinaan tunnetuksi eläin-, ihmis- ja satuhahmoja sisältävistä mystisistä grafiikantöistään – mutta myös hersyvästä persoonastaan, joka sädehtii Georg Grotenfeltin 45-minuuttisessa dokumentin tunnelmapaloissa.

Teos on uusi, vaikka materiaali on kuvattu jo 2012–2015. Kuvauspaikka selviää nimestä: Heiskuja: Outi Heiskanen Lallukan taiteilijakodissa. Taiteen tekemisen lisäksi Heiskasen arkeen kuului Lallukan vuosina laulujen lauleskelu, runojen lausuminen sekä oman muistin rajallisuuden hyväksyminen.

– Kyllä mua nolottaa. Sen takiahan halusin akateemikkoudesta luopua, kun olen vanhuudenhöperö, Heiskanen kuvailee itseään Grotelfeltille.

Akateemikon arvonimi on silti säilynyt, ja todisteita sen oikeutuksesta nähdään dokumentissa runsaasti. Leppoisan lallattelun lomassa Heiskanen esittelee teoksiaan vapaasti assosioiden. Vaikka paljon tuntuu jäävän sanomatta Heiskasesta, poismuuttoon Lallukasta päättyvä dokumentti jättää hyvän mielen. ★★★

Donner, Donner – ja vielä kerran Donner

Jörn Donnerin viimeinen haastattelu taltioitiin joulukuussa 2019. Donner kuoli tammikuussa 2020.­

John Websterin ohjaama Privat – Donner on yhtä aikaa kulttuuripersoonan muotokuva ja kohauttamaan tottuneen julkkiksen viimeinen haastattelu, jossa hän oli hyvin tietoinen lähestyvästä kuolemastaan. Pirjo Honkasalon suunnittelema haastattelu taltioitiin joulukuussa 2019, vain noin kuukausi ennen Donnerin menehtymistä. Kysymykset ovat samoja, joita Donner itse esitti aikoinaan elokuvaohjaaja Ingmar Bergmanille.

Isän ristiriitaista suhdetta lapsiinsa käsitellään Donnerin omien tölväisyjen lisäksi aikuisten lasten haastatteluissa. Vaikka hänen uransa käsittely jää tietoisen ohueksi, yksinäisyyden myöntäminen ja läheisyyttä vaille jäänyt oma lapsuus piirtävät viiltoja, jotka paljastavat Donnerista uusiakin puolia.

Valokuva-albumin aarteet näyttävät palasia tietoisten provokaatioiden takana vuosikymmenten aikana olleesta yksityishenkilöstä, joka lopussa härnää, ettei ole vieläkään kertonut kaikkea julkisesti. Dokumentti nähdään myös Teema & Fem -kanavalla lauantaina 6.2. ★★★

Viisi kotimaista poimintaa

Missä tiet kohtaavat seuraa, miten ripulirokotetta testanneille suomalaisille vapaaehtoisille kävi Beninissä.­

Belgrade Forest Incident ...and What Happened to Mr. K?: Elokuva käy läpi sauditoimittaja Jamal Khashoggin katoamista ja murhaa ohjaaja Jan Ijäksen tulkitsemana.

Eatnameamet – Hiljainen taistelumme: Episodielokuva kuvaa saamelaisten tavallista arkea ja asemaa nyky-Suomessa. Se nostaa esiin tilanteita, joissa Suomen valtion ja saamelaisten edut menevät ristiin. Suvi Westin elokuva on mukana kilpailussa.

Hiljaisuus: Opiskelijasarjan joukossa on Saara Hakkaraisen ohjaama, Amsterdamin arvostetulla dokumenttifestivaalillakin esitetty dramatisoitu lyhytdokumentti pedofiilin ajatuksista.

Meren tuomat: Festivaalin avajaiselokuvana on Anna Antsalon dokumentti rantojen perkaajista, jotka etsivät meren tuomia aarteita tai muuten vain kiinnostavia esineitä. Mukana kilpailussa.

Missä tiet kohtaavat: Elokuva seuraa suomalaisten vapaaehtoisten ilmaista lomamatkaa Beniniin, jossa he pistivät itsensä peliin osallistumalla ripulirokotteen kehittämiseen. Mia Halmeen dokumentti on mukana kilpailussa.

Viisi ulkomaista poimintaa

Gunda-dokumentti on herättänyt hämmästystä muun muassa Berliinin elokuvajuhlilla.­

Anny: Tshekkiläisen ohjaaja Helena Treshtiková seuraa puolalaisen prostituoidun arkea 16 vuoden ajan vuodesta 1996 alkaen.

Gunda: Berliinin elokuvajuhlilla huomiota herättänyt Viktor Kossakovskyn dokumentti seuraa maatilan elämää vastasyntyneiden pikkupossujen näkökulmasta.

MLK/FBI: Elokuva luotaa Martin Luther Kingin ja Yhdysvaltain keskusrikospoliisin FBI:n suhdetta: Sam Pollardin dokumentti osoittaa, kuinka FBI keräsi järjestelmällisesti materiaalia, jolla se olisi voinut mustamaalata kansalaisoikeuksien puolesta taistellutta Kingiä.

Notturno: Irakin, Kurdistanin, Syyrian ja Libanonin alueilla kolmen vuoden aikana kuvattu elokuva seuraa yöllä herääviä pelkoja sota-alueilla. Gianfranco Rosin elokuva on Italian tarjokas tämän vuoden Oscar-kilpailussa.

There Will Be No More Night: Ranskalaisen Eléonore Weberin dokumentti osoittaa, millaista on taisteluhelikopterilentäjän työ, joka sisältää ihmisten tappamista sodassa. Mukana kilpasarjassa.

Docpoint-festivaali verkossa pe 29.1. alkaen sunnuntaihin 7.2. asti. Gunda on katsottavissa vain ensimmäisenä viikonloppuna.