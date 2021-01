Disney+ laajenee täysi-ikäisille tarkoitetulla sisällöllä: luvassa väkivaltaa ja alapäävitsejä – myös suoratoistopalvelun hinta nousee

Jatkossa Disneyn palvelussa nähdään muun muassa Kardashianien ja Jeff Bridgesin uudet sarjat. Kuukausimaksu nousee siirtymäajan jälkeen myös nykyisillä tilaajilla.

Tällä hetkellä perheohjelmilla ja lastenviihteellä markkinoitu Disneyn suoratoistopalvelu Disney+ laajenee helmikuun loppupuolella, kun palveluun lisätään yli 18-vuotiaille tarkoitettuja ohjelmia.

Uutta aikuisyleisöä tavoitellaan niin Disneyn eri tv-studioiden tuottamilla alkuperäissarjoilla, urheiludokumentilla kuin viime vuosien menestyselokuvillakin.

Muutosten jälkeen suoratoistopalvelun hinta nousee 8,99 euroon kuukaudessa. Se tarkoittaa 28,6 prosentin korotusta nykyiseen 6,99 euron kuukausimaksuun.

Star-osion alle tulevia uusia alkuperäissarjoja ovat muun muassa Big Little Lies -sarjan luojan David E. Kelleyn uusi poliisidraamasarja Big Sky, Marvel-maailmaan sijoittuva synkkä sarjamurhaaja-aiheinen jännityssarja Helstrom, homonuoresta kertova draamasarja Love, Victor sekä animaatiokomediasarja Solar Opposites.

Love, Victor -sarja jatkaa Minä, Simon -elokuvan tarinaa. Solar Opposites seuraa avaruusolentojen arkea Yhdysvaltain keskilännestä. Sen tekijät Justin Roiland ja Mike McMahan tunnetaan muun muassa Rick & Morty -animaatiosarjasta.

Poliisidraamasarjan Big Sky pääosassa nähdään Vikings-sarjasta tuttu Katheryn Winnick.­

Myöhemmin tämän vuoden aikana palvelussa nähdään myös uudet tuotannot Kardashianin ja Jennerin perheiltä.

Vuoden 2021 aikana ohjelmisto täydentyy muun muassa näyttelijä Jeff Bridgesin ja John Lithgow’n uudella vakoojajännityssarjalla The Old Man sekä Yhdysvaltain huumeongelmasta kertovalla minisarjalla Dopesick. Jälkimmäisen pääosissa ovat muun muassa Peter Sarsgaard ja Michael Keaton.

Kardashianien perheen uudet sarjat päätyvät jatkossa Disney+-palveluun. Kuvassa Kim Kardashian.­

Uuden ohjelmiston myötä Disney+:n kautta pääsee jatkossa katsomaan aiempaa huomattavasti rajumpia sarjoja ja elokuvia.

Tähän asti palvelun elokuvatarjonta on koostunut muun muassa Disneyn ja Pixarin animaatio- ja näytelmäelokuvista, Marvelin supersankariseikkailuista, Star Wars -avaruusseikkailuista sekä luontodokumenteista.

Helmikuun 23. päivänä Star-osion alla ilmestyvät myös Deadpool-supersankariseikkailut sekä vakoojista kertova komediallinen toimintaelokuva Kingsman: Kultainen kehä. Molemmat elokuvasarjat sisältävät runsaasti ronskia väkivaltaa, mustaa huumoria sekä alapääjuttuja.

Star-osion elokuvien joukossa on muun muassa alapäähuumorilla ryyditetty vakoojakomedia Kingsman: Kultainen kehä, jonka pääosassa ovat Taron Egerton ja Colin Firth.­

Dokumenttien joukkoon lisätään tuolloin myös kaksiosainen Hitler’s Death Squad, joka kertoo natsi-Saksan johtajan Adolf Hitlerin eliittisotilaista.

Disney kannustaa käyttäjiään luomaan palveluun erillisiä katsojaprofiileja perheen eri käyttäjille. Näiden avulla vanhemmat voivat kontrolloida, ketkä perheestä pääsevät katsomaan esimerkiksi lapsilta kiellettyjä ohjelmia.

– Mukana tulevat myös kattavat lapsilukko-ominaisuudet, joiden ansiosta vanhemmat voivat olla jatkossakin rauhallisin mielin, The Walt Disney Companyn Eurooppa-johtaja Jan Koeppen vakuuttaa tiedotteessa.

Disney kertoi Star-osion uudesta ohjelmatarjonnasta torstaina aamupäivällä.

Love, Victor -sarja jatkaa Minä, Simon -elokuvan tarinaa. Victoria näyttelee Michael Cimino.­

Jatkossa palvelussa on mukana Disneyn tv-studioiden eli 20th Televisionin ja ABC Signaturen sekä FX Productionsin tv-ohjelmatarjonta.

Vanhoista suosikkisarjoista palveluun lisätään muun muassa sairaaladraamasarja Greyn anatomian 16 ensimmäistä kautta. Tällä hetkellä sarjasta on käynnissä kausi 17.

Muista vanhemmista sarjoista mukana ovat muun muassa Sons of Anarchy, feministinen komediasarja Dollface, Shonda Rhimesin luoma lakidraama Scandal, Kiefer Sutherlandin agenttitoimintasarja 24, Täydelliset naiset, Jennifer Garnerin tähdeksi nostanut vakoojaseikkailusarja Alias sekä Lost.

Marvelin maailmaan sijoittuvan jännityssarjan Helstrom päähenkilöt Daimon (Tom Austen) ja Ana Helstrom (Sydney Lemmon) ovat tunnetun sarjamurhaajan lapsia.­

Vanhojen elokuvien tarjonta laajenee Disneyn elokuvastudioiden kuten 20th Century Studiosin (entinen 20th Century Fox) ja Touchtone Picturesin elokuvilla.

Suosikeista mukana ovat muun muassa Titanic, Pretty Woman ja Moulin Rouge sekä Three Billboards Outside Ebbing, Missouri, Little Miss Sunshine ja The Grand Budapest Hotel.

Star-osion ohjelmiston avautuminen 23. helmikuuta merkitsee korotusta palvelun kuukausimaksuun. Jatkossa Disney+:n hinta on 8,99 euroa kuukaudessa tai 89,90 euroa vuodessa. Nykyinen hinta (6,99 euroa kuukaudessa tai 69,99 euroa vuodessa) on voimassa nykyisille tilaajille kuitenkin puolen vuoden ajan.

Hinta tulee siis lähemmäksi Disneyn suoratoistopalvelun kilpailijoita. Esimerkiksi Netflixin kuukausihinta on sopimuksesta riippuen 7,99–15,99 euroa kuukaudessa. Elisa Viihde Viaplay veloittaa kuukaudessa 12,99 euroa, C More 12,95 euroa, HBO Nordic 10,95 euroa ja Ruutu+ 9,95 euroa.

Tilannekomediasarja Solar Opposites seuraa avaruusolentojen arkea Yhdysvaltain Keskilännessä.­

Päivitetty 28.1.2021 klo 13.15: Lisätty lisätietoja ohjelmistosta sekä Disney+-palvelun kilpailijoiden hinnoittelusta.