Ylen hittisarja Aikuiset palaa uusin jaksoin – Oona haaveilee koko muun Kallion tavoin matkasta Lofooteille

Ylen suosittu milleniaalisarja Aikuiset jatkuu uusin jaksoin – ja uusin ongelmin.

Aikuisten Oona (Anna Airola) haluaa olla strong independent eli vahva ja itsenäinen nainen. Elämälleen suuntaa etsivä 25-vuotias milleniaali on päättänyt olla vähät välittämättä muiden mielipiteistä ja hokee uutena mottonaan ”zero fucks not given”.

Ei haittaa, vaikka paras ystävä Arttu (Elias Salonen) korjaa lauseen olevan tuplanegaatio ja huonoa englantia.

Oona haaveilee kaikkien koronakesää Helsingin Kalliossa viettävien parikymppisten tavoin road tripistä Norjan Lofooteille. Ongelmaksi nousee se, ettei Oonalla ole ajokorttia eikä hän muiden mielestä edes näytä siltä, että osaisi ajaa autoa.

Niinpä strong independent nainen menee krapulapäivänä autokouluun, joka tyssää lyhyeen.

Ylen Aikuiset-suosikkisarjan toisella kaudella Oona on muuttanut kahvilansa kanssa Kolmannelle linjalle ja antanut sille lyhyesti ja ytimekkäästi nimeksi kahvila. Tietysti pienellä.

Ja taas kilpailijat ovat Oonan onnen ja yrityksen tiellä.

Naapuriin muuttaa ärsyttävä ja aivan liian rento Pesso (Miro Lopperi), joka kehtaa vielä tarjota pyöräkorjaamonsa asiakkaille kahvit ilmaiseksi.

Pesso tunkeutuu Oonan reviirille.­

– En tiedä, onko se hipster vai homeless, Oona kuvailee Artulle Pessoa.

Oonan poikaystävä Kuisma (Mikko Kauppila) pääsee pelastustehtäviin löydettyään pienen siilin kadulta. Kuisma vie siilin Keskuspuistoon. Pian sen jälkeen Kuismalle selviää siilin olevan lemmikkisiili Justin, jota koko Kallio etsii.

– Hän pelastaa siiliä, ja meikämandolino oli autokoulussa. Well, hello keski-ikä! Oona heittää.

Konsta pelastaa Justin-siilin.­

Arttu alkaa puolestaan deittailla 19-vuotiasta Piniä. Seitsemän vuoden ikäero nousee ikävällä tavalla esiin Artun tutustuessa Pinin kavereihin.

Näistä erityisen ärsyttävä on wicca Björk, joka väittää asuvansa vallatussa talossa Vantaan Korsossa, mutta punkkaa todellisuudessa vanhempiensa kotona Espoon Westendissä.

Aikuiset-sarjan ensimmäinen kausi esitettiin vuonna 2019. Se otettiin pääosin hyvin vastaan.

– Mielestäni ihan loistava sarja. Ironinen, hauska, osuva, muttei ilkeä. Olen keski-ikäinen nainen, ja minua huvittivat sekä naurattivat nämä ihmistyypit, eräs IS:n lukija kommentoi.

– Itse olen vähän Oonan hahmoa vanhempi vain ja koin, että hänen puhumansa kieli oli kerrankin tosi luontevaa ja oikeasta elämästä! toinen säesti.

– Minusta tämä oli tosi hauska ja tuore sarja! Ahmin jaksot muutamassa illassa ja jään odottamaan toista kautta. Huvitti myös tällaista Oonan isän ikäistä, kolmas jatkoi.

Toinen kausi kuvattiin viime kesänä. Sarjan käsikirjoittaja Anna Brotkin kirjoitti uusia jaksoa koronakeväänä ja halusi osin siksi tuoda mukaan lisää romantiikkaa.

– Tavallaan sitä tahtoi, että paperilla ne saa suudella ja lääppiä ja olla lähekkäin ja halailla kavereitaan niin paljon kuin haluaa, Brotkin kertoi Ylelle.

Hän painottaa sarjan maailman olevan sellainen, jossa kenellekään ei naureta.

– Aikuiset on se sarja, jossa kukaan ei kerro yhtäkään homovitsiä tai ole rasistinen toista kohtaan. Tietysti se on tietynlainen utopistinen maailma, koska oikeassa maailmassahan on ihmisiä, jotka ovat perseestä ja käyttäytyvät huonosti toisiaan kohtaan.

Sarjan päätähti Anna Airola, 26, esittää Kallion kuplassa elävää urbaania milleniaalia. Oikeassa elämässä hän on elänyt lapsuutensa kokkolalaisessa kulttuurikodissa, joka muistuttaa Peppi Pitkätossun Huvikumpua.

Airolan isosisko Oona Airola, 32, on palkittu kahdesti Jussi-patsaalla ja on Suomen tunnetuimpia naisnäyttelijöitä.

Oona ja Anna Airola ovat näyttelijäsiskokset Kokkolasta.­

Siskokset muuttivat Helsinkiin opiskellakseen Teatterikorkeakoulussa. Oman Oona-hahmonsa kipuilua Anna ymmärtää. Hahmo tuntuu mieluisalta ja tutulta.

– Oona on kokonainen, huolellisesti kirjoitettu hahmo, jonka takia häntä oli mahtavaa näytellä. Oona on dramaattinen, raivostuttava ja toisaalta myös rakastettava hahmo oman inhimillisyytensä vuoksi, Anna Airola on kuvaillut Ylelle.

Aikuiset keskiviikkona 27.1. alkaen TV2 klo 22.20 & klo 22.44 sekä Yle Areena