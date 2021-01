Roope Salmisen elämä mullistui kertaheitolla – nyt hän kertoo, millaista on jatkaa uraa suuren kohun ja isäksi tulon jälkeen

Roope Salminen palaa televisioon pidemmän tauon jälkeen. Isyyteen viime ajat panostanut Salminen kertoo ottaneensa itseensä kohdistuneen oikeusprosessin vakavasti.

Juontaja-muusikko Roope Salminen on pitänyt hiljaiseloa julkisuudessa sen jälkeen, kun hänen Putous-juontajan pestinsä päättyi viime keväänä.

Syksyllä Putous Allstarsin juontajana nähtiin Joonas Nordman ja nyt Putouksen puikoissa jatkaa Christoffer Strandberg.

Sen sijaan Salminen palaa televisioon MTV3-kanavan toisen suursatsauksen, Myyrä-ohjelman juontajana. Hän juonsi myös sarjan ensimmäisen tuotantokauden vuonna 2019.

– Olen tästä todella innoissani, sillä Myyrä on itselleni tosi rakas formaatti. Mietin toki pestin vastaanottamista sekä itseni että perheen kannalta, koska minun piti olla kuvausten vuoksi 2,5 viikkoa pois kotoa juuri, kun kotona oli hyvin pieni lapsi, Salminen kertoo.

– Tulimme kuitenkin siihen tulokseen, että minun on järkevää vastaanottaa tämä, koska korona-aikana suurin osa keikoista on peruttu ja asuntolainakin on maksettava.

Salmisen ja näyttelijäkollega Helmi-Leena Nummelan esikoinen syntyi viime keväänä. Salminen myöntää, että viime syksylle osuneiden tv-kuvausten aikana ikävä lasta oli kova.

– 2,5 viikkoa tuntui todella pitkältä ajalta. Vaikka kuvasimme ohjelmaa niinkin lähellä kuin Latviassa, ei sieltä voinut lentää koronatilanteen vuoksi välillä kotiin silloin, kun itselläni oli pari päivää vapaata.

Roope Salminen on juontanut muun muassa Putousta. Kuva vuodelta 2019, vasemmalla Salmisen puoliso, näyttelijä Helmi-Leena Nummela ja oikealla näyttelijä Ernest Lawson.­

Salminen oli myös ehtinyt jo tottua korona-ajan arjessa siihen, että lapsi on läsnä lähes koko ajan. Hän tekee työt pääsääntöisesti kotoa käsin.

– Aamuni alkavat siten, että kun lapsi herää, vaihdan vaipat, annan vitamiinit ja aamupuurot ja lähden sitten kotimme vaatehuoneeseen, Salminen kertoo.

– Olen perustanut vaatehuoneeseemme studion, jossa paras ystäväni on fläppitaulu. Keksin vaatehuoneessa räppikappaleita asiakkailleni. Se on ollut iso henkireikä.

Myös Myyrä-ohjelman pressitilaisuuden aikana lapsi huutelee taustalla, kun Salminen tekee haastatteluja vaatehuoneessa.

– Tämä on ollut myös helpottavaa, kun ei tarvitse lähteä kravatti kaulassa keikalle, vaan voi tehdä keikan kotona ja jatkaa sen jälkeen lapsen kanssa leikkimistä, Roope kertoo.

– En kuitenkaan koe olevani mikään superisä, vaan ihan tavallinen, osallistuva isä, joka tekee lapsellensa puurot ja herää öisin, jos lapsi itkee. Teen sen kaiken mielelläni.

Salmista jopa ihmetyttää se, miten helposti isät saavat kiitosta lastenhoitoon liittyvistä perusasioista.

– Kun puhutaan uran ja isyyden yhdistämisestä, niin isoin juttu on se, miten matalalla rima on isille. Ne asiat, mitkä ovat äideille itsestäänselvyyksiä, tekevät isistä heti hypetyksen arvoisia osallistuvia isiä, hän ihmettelee.

– Isät saavat liikaa kiitosta ihan perusasioista, vaikka perusasiat pitäisivät olla se minimi, mitä isät tekevät, kun lapsia haluavat.

Omaa isyyttään tai ylipäätään perhe-elämäänsä Salminen ei sen kummemmin esittele edes omissa somekanavissaan.

– Päätös johtuu puhtaasti nykyajan teknologiasta. Jos YouTube olisi ollut olemassa silloin, kun itse olin lapsi, minustakin olisi loputtomasti digitaalisia sormenjälkiä. En halua lapsestani mitään viraali-ilmiötä tai mitään somemateriaalia, mikä voisi estää hänen valintojaan myöhemmin elämässä. Lapsi saa tehdä itse omat päätöksensä omasta yksityisyydestään sitten, kun hän on tarpeeksi vanha. Minulla ei ole oikeutta hänen yksityisyyteensä.

Salminen on ollut viime vuosina monessa mukana. Hänet on nähty lukuisissa tv-ohjelmissa ja elokuvissa ja hän on keikkaillut Roope Salminen & Koirat -yhtyeensä kanssa.­

Myyrä-ohjelman myötä Roope Salminen palaa paitsi televisioon, myös julkisuuteen viime syksyn kohujen jälkeen. Salminen sai syyskuussa Helsingin käräjäoikeudessa tuomion pakottamisesta seksuaaliseen tekoon. Hänet tuomittiin maksamaan päiväsakkoja ja vahingonkorvauksia uhrille.

Salminen kertoo suhtautuneensa oikeusprosessiin vakavasti.

– Tässä on pitänyt mennä syvälle itseensä ja tarkastella omaa toimintaa vuosien varrelta. Olen ottanut prosessin vakavasti, ja kyllähän tällainen prosessi muuttaa jokaista, jonka sydän ei ole kivestä tehty.

Myyrän juontopestillä on hänelle erityinen merkitys kohujen jälkeen.

– Tämä on itselleni iso näytön paikka, ja halusin tehdä tämän pestin niin hyvin kuin mahdollista. Toivottavasti myös katsojat ovat samaa mieltä, Salminen sanoo.

– En tiedä, onko tästä käyty kanavalla jossain vaiheessa spekulaatioita, että juonnanko minä tämän ohjelman. Sellaista ei ole ainakaan kantautunut omiin korviini. Toivon, että lunastan paikkani ohjelman juontajana.

Uutta, maaliskuussa starttaavaa Myyrä-kautta Salminen kehuu vuolaasti.

– Tällä kertaa ohjelmassa kilpailee 10 julkisuudesta tuttua ihmistä, ja kyllähän se vain niin on, että ammattiesiintyjät tekevät parempaa tv-viihdettä. Tästä tulee todella kutkuttava kausi, ja myös katsojat voivat yrittää arvailla, kuka lopulta on myyrä.