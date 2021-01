Salkkareiden Aki Nikkisenä tunnettu Sami Uotila täyttää pian 50 vuotta – paljastaa nuorekkaan olemuksensa salaisuuden

Sami Uotila palasi keväällä Salkkareihin pikavauhtia, kun koronatilanne pilasi hänen suunnitelmansa ja muutti sarjan käsikirjoitusta.

Näyttelijä Sami Uotila kuuluu Salatut elämät -sarjan alkuperäisnäyttelijöihin. Uotila sai vuonna 1998 vastavalmistuneena teatteritaiteen maisterina Aki Nikkisen roolin suomalaisten suosikkisarjasta, joka sai ensi-iltansa televisiossa 22 vuotta sitten.

Vuonna 2002 Akin rikollinen elämä ajautui umpisolmuun, ja hän pakeni rahtilaivan kyydissä Suomesta. Sarjaan hän palasi lopulta takaisin vuonna 2014.

Uotilan mukaan ihmiset tunnistavat hänet Akina. Hän pitää sitä luonnollisena, sillä sarja tulee televisiosta viidesti viikossa. Uotila kertoo, että ennen sarjan alkamista vuonna 1998 psykologit valmensivat näyttelijöitä siihen, että ihmiset kuvittelevat tuntevansa näyttelijät sarjan perusteella.

– Sen aina välillä saattaa huomata joissain ihmisissä, jos tuolla jossain reissussa ABC:lla ihmisten kanssa juttelee. He ovat erittäin tuttavallisia.

Uotilan mukaan suhtautuminen häneen näyttelijänä ei ole vuosien aikana muuttunut, ja kohtaamiset fanien kanssa ovat aina olleet pääsääntöisesti positiivisia. Yksi selkeä ero fanien käytöksessä kuitenkin on.

– Nimikirjoitukset ovat vaihtuneet selfieihin, Uotila sanoo.

Uotila kertoo myös, että päätyi avaamaan Instagram-tilin, jotta voisi olla paremmin tekemisissä faniensa kanssa. Facebookin suhteen hänellä on nimittäin sääntö, jota hän tosin myöntää kerran rikkoneensa.

– Valtaosan niistä ihmisistä (Facebook-kavereista) olen aina tavannut jotenkin jossain. Vaikka se olisi yksi kohtaaminen jossain juhannusnuotiolla joskus, niin olen voinut positiivisen kohtaamisen jälkeen napata itselleni Facebook-kaverin.

Sami Uotila vuonna 2000.­

Monet ovat hämmästelleet pian 50 vuotta täyttävän Uotilan nuorekasta olemusta. Hän kertoo, että salaisuus piilee suurelta osin geeneissä.

– Äidin puolen suvussa on selkeästi pitkää ikää. Vuonna 1880 syntynyt isoisoisäni eli 92-vuotiaaksi, mummini 98-vuotiaaksi ja äiti porskuttaa mainiosti vielä kuviossa mukana. Uskoisin, että tällainen perinnöllinen siunaus on.

Uotila kuitenkin myöntää, että omalla aktiivisuudellakin on sijansa kokonaisuudessa.

– Aloitin 2014 pitkästä aikaa vähän rääkkäämään itseäni crossfitin parissa. Ehkä se, että pitää huolta urheilusta, kehosta ja sitä kautta myös mielestä, tuo oman lisäsilauksensa siihen hyvään geeniperimään.

Pahiksena tunnetun Akin hahmoon on tullut viime aikoina mukaan herkkyyttä ja sympatiaa. Uotila pitää tätä hienona asiana. Hän kuitenkin huomauttaa, että vaikka Aki on aina ollut pahis, on hän aina ollut myös inhimillinen.

– Mielenkiintoista on se aspekti, että eihän pahatkaan ihmiset ole kokopäivätöisesti pahoja. Mun mielestä se on tuonut Akiin tosi paljon inhimillisyyttä, ja roolihenkilön moninaisuuden kannalta on tärkeää, että siinä on empaattisia piirteitä.

Kysymys saa Uotilan pohtimaan pahuuden määritelmää syvällisemmin. Hän ottaa esimerkiksi ihmisen, joka on elänyt 20 vuotta avioliitossa, jossa häntä kohdellaan kaltoin ja pahoinpidellään sekä henkisesti että fyysisesti.

– Sitten hän napsahtaa 20 vuoden jälkeen, on ollut siihen asti elämässään kaikkien mielestä hyvä ja kiva ihminen. Hän tekee yhden teon, jonka jälkeen hän on koko kylän mielestä paha. Pahuus on mielenkiintoinen määre, että missä vaiheessa jostain ajatellaan, että on paha, Uotila pohtii.

Salatut elämät on ollut osa suomalaisten arki-iltoja jo 22 vuoden ajan. Kuvassa Sami Uotilan näyttelemä Aki Nikkinen ja tämän suuri rakkaus Jenni Vainio (Anu Palevaara). Kuva vuodelta 2000.­

Viime keväänä Salatut elämät jäi tauolle dramaattisissa tunnelmissa, kun Aki ja hänen vastavihitty aviovaimonsa Camilla Mustavaara joutuivat helikopterionnettomuuteen, jossa he molemmat loukkaantuivat vakavasti. Aki heräsi koomasta syksyllä ja ryhtyi ajamaan yhä koomassa makaavan vaimonsa etuja.

Uotilalla oli kevääksi jo muita suunnitelmia, jotka kuitenkin peruuntuivat koronavirusepidemian vuoksi. Myös Salatuissa elämissä koronaan jouduttiin reagoimaan esimerkiksi kirjoittamalla yli 70-vuotiaat näyttelijät väliaikaisesti ulos sarjasta. Tämä avasi Uotilalle mahdollisuuden palata sarjaan pikaisella aikataululla.

– Aki taipuu moneen roolihenkilönä. Meni kauhean luonnollisesti, kun toiset työt peruuntuivat ja saatiin Akille kirjoitettua ihan uskottava tarina, kun näitä koronasiirtoja jouduttiin tekemään.

Uotilan mukaan sarjan käsikirjoitukseen ei jouduttu kajoamaan mittavasti, mutta pientä hienosäätöä jouduttiin tekemään. Käsikirjoituksen sijaan tuotannossa on vaikuttaneet vahvasti erilaiset turvallisuuteen liittyvät asiat.

– Korona on laittanut turvallisuusmääräykset uusiksi, ja niitä ollaan ihan tosissaan noudatettu sarjan sisällä.

Sami Uotila paljastui Söpö-hahmon maskin takaa Masked Singer Suomi -ohjelman ensimmäiselä kaudella.­

Uotila nähtiin viime keväänä myös MTV3:n Masked Singer Suomi -ohjelmassa, josta hän putosi kuudentena. Hän pitää sitä mukavana kokemuksena.

– Masked Singer oli todella positiivinen ja hieno ohjelma, jossa arvailu, leikkisyys sekä hienot suoritukset yhdistyivät. Olihan se myös hienoa päästä laulamaan. Laulaminen on ollut aina sellainen näyttelijäntyön sivuraide.

Viime syksynä Uotila pääsi esittelemään laulutaitojaan myös teatterin lavalla, kun hän esiintyi Helsingin kaupunginteatterin Päiväni murmelina -musikaalin pääroolissa (understudy) Phil Connorsina.

Uotilan mukaan hänelle on tullut kutsuja eri musikaalien koe-esiintymisiin, mutta toistaiseksi hän ei ole lähtenyt mukaan. Hän toteaa, että Salatut elämät on hänen ykköstyönsä tällä hetkellä, mutta pitää oven auki myös musikaaleille.

– Ajattelen, että nyt kun olin päällekkäin Salatuissa elämissä ja tein musikaalia, niin nyt voi hetkeksi panostaa Salkkareihin.

Uotila paljastaa, että ensi kesä hänellä vierähtää Lappajärven kesäteatterissa.

– Ei varsinaisesti laulupainotteinen, mutta toki sielläkin – kuten kesäteattereihin kuuluu – lauletaan jotain biisejäkin.