Häikäilemätön sarjamurhaaja kylvi kauhua Los Angelesissa, eikä kukaan ollut turvassa – Netflixin uutuussarja paljastaa poikkeuksellisen raa’at teot

1980-luvulle sijoittuvasta Night Stalkerin tapauksesta on jo ennen Netflixin dokumenttisarjaa tehty neljä elokuvaa.

Sarjamurhaaja Richard Ramirez piinasi Los Angelesia keväästä 1984 elokuuhun 1985.

Kun hän jäi kiinni, Ramirez sai tuomion muun muassa 13 murhasta ja viidestä murhan yrityksestä. Hänen kontolleen laskettiin myös raiskauksia ja seksuaalista väkivaltaa sekä murtoja.

– Tekijä halusi nähdä uhriensa pelon, etsivä Gil Carrillo tiivistää Netflixin neliosaisen dokumenttisarjan Night Stalker: Sarjamurhaajan jäljillä alussa.

Tiller Russellin ohjaama Night Stalker ilmestyi keskiviikkona 13.1. Sarja on pysytellyt Netflixin kymmenen katsotuimman joukossa viikon ajan.

Dokumenttisarja käy läpi tapausta tutkineiden poliisien ja tapausta aikoinaan seuranneen tv-toimittajan haastattelujen avulla Ramirezin jäljittämisen yksityiskohtia.

Nuoren Carrillon ohella tapausta tutki kokenut etsivä Frank Salerno.

Etsivä Gil Carrillo kertoo dokumenttisarjassa Richard Ramirezin teoista ja tämän nappaamisesta.­

Silmiinpistävää tapauksessa oli Carrillon mukaan, että Ramirezin uhreiksi ei valikoitunut vain lapsia, aikuisia tai vanhuksia. Uhrien joukossa oli henkilöitä monista eri ikäryhmistä.

Tämä vaikeutti tutkintaa, sillä tutkijoilla meni aluksi aikaa ennen kuin he ymmärsivät, että kaikki olivat saman murhaajan uhreja. Kuka tahansa voi joutua uhriksi, tiivistää dokumenttisarjan toisen osan alaotsikko.

Ramirezin teot saivat 1980-luvulla runsaasti julkisuutta. Ensimmäinen uhri huhtikuussa 1984 oli tiettävästi 9-vuotias kiinalais-amerikkalainen tyttö. Tapaus osattiin kytkeä Ramireziin kuitenkin vasta 2009. Uhreista vanhin oli 83-vuotias.

Sarjamurhaajan metodit olivat raakoja, mutta osa uhreista selviytyi Ramirezin hyökkäyksistä ja kaappauksista. Rikospaikoille hän jätti saatanallisia symboleita.

Elokuuhun 1985 mennessä Night Stalkeriksi (suomeksi yöväijyjä) julkisuudessa nimetyn sarjamurhaajan tekoja seurattiin laajalti tiedotusvälineissä. Tämä johti myös Ramirezin pysäyttämiseen.

Richard Ramirez oli piirtänyt ensimmäistä oikeudenistuntoaan varten käteensä pentagrammin. Julkisuudessa häntä epäiltiin 1980-luvulla saatananpalvojaksi.­

Palattuaan elokuun lopussa Arizonan Tucsonista Los Angelesiin Ramirez pelästyi lähikaupassa, kun hän näki kasvonsa sanomalehden etusivuilla. Kun Ramirez pakeni paikalta juosten, paikalliset asukkaat onnistuivat isolla joukolla lopulta pysäyttämään hänet.

Ensimmäinen oikeudenistunto pidettiin heinäkuussa 1988. Seuraavan vuoden syyskuussa hänet tuomittiin kaikista syytekohdista kuolemaan. 1,8 miljoonaa dollaria maksaneen oikeudenkäynnin on laskettu olleen Kalifornian oikeushistorian kallein siihen asti.

Ramirez menehtyi kesäkuussa 2013 vankilassa 53-vuotiaana ennen kuin hänen kuolemantuomionsa laitettiin täytäntöön. Kuolinsyynä oli verisyöpä.

Varhaisia vaiheita dokumenttisarjassa käsitellään niukasti. Tiettävästi Ramirez kuitenkin joutui nuorena usein isänsä pahoinpitelemäksi.

Tappamisen taitoja hän oppi jo 12-vuotiaana Vietnamissa taistelleelta serkultaan, joka muun muassa näytti nuorelle Ramirezille valokuvia pahoinpitelemistään ja raiskaamistaan vietnamilaisista naisista.

Ramirez oli paikalla 1973, kun serkku ampui vaimoaan kasvoihin. Jessie-vaimo kuoli saamiinsa vammoihin.

Tapauksesta on tehty myös neljä elokuvaa. Ensimmäinen oli vuoden 1989 tv-elokuva Manhunt: Search for the Night Stalker, joka kuvasi Ramirezin tarinaa ja hänen jäljittämistään.

Nightstalker-nimellä valmistui elokuvat sekä 2002 että 2009. Ensimmäisen ohjasi Chris Fisher, jälkimmäisen Ulli Lommel.

Neljäs elokuva The Night Stalker (2016) kertoi Ramirezin elämäntarinan. Pääosassa oli La Bamba -elokuvasta (1987) tuttu tähti Lou Diamond Phillips. Elokuvan ohjasi Megan Griffiths.

Ramirezin hahmo on tuttu myös American Horror Story -sarjan kausilta viisi ja yhdeksän.

Ramirezia ei pidä sekoittaa sarjamurhaaja Joseph James DeAngeloon, joka tunnettiin nimillä Golden State Killer ja Original Night Stalker. DeAngelosta valmistui viime vuonna HBO:n rikosdokumenttisarja I’ll Be Gone in the Dark.