Tv-ruutuun palaava tohtori Kiminkinen peräänkuuluttaa oman yleislääkärin merkitystä: ”Oikeasti pitää panna persettä penkkiin ja jutella ihmisen kanssa”

Maalaistohtorina tutuksi tulleen Tapani Kiminkisen uudessa ohjelmassa käsitellään suomalaisia kansansairauksia. Hän puhuu asioista suoraan.

Vuosien odotuksen jälkeen suosittu maalaislääkäri Tapani Kiminkinen tekee paluun televisioon.

12-osaisen Maalaislääkäri Kiminkinen -ohjelman jokaisessa jaksossa käsitellään yhtä sairautta, kuten verenpainetautia, kihtiä, tyypin 2 diabetesta ja kulumavaivoja.

– Halusin käsitellä todellisia kansansairauksia, joihin pitäisi yrittää vaikuttaa. Esimerkiksi kahdella miljoonalla kansalaisella on liian korkea verenpaine. Siihen pitäisi ehdottomasti saada oikeaa tietoa, Kiminkinen sanoo.

Sarjaa on kuvattu Saarijärven terveysasemalla Kiminkisen työhuoneessa. Jaksossa esimerkiksi tavataan potilaita vastaanotolla, tehdään kotikäyntejä ja piipahdetaan myös maalaislääkärin ja hänen aviovaimonsa Ullan kotona.

Kiminkinen peräänkuuluttaa potilaiden kohtaamisen merkitystä.

– Nykyaikana lääkärit erikoistuvat paljon. Tarvittaisiin kuitenkin yhä sitä omaa yleislääkäriä. Se ei mene niin, että mennään erikoislääkärille ja tehdään tiettyjä tutkimuksia, vaan oikeasti pitää panna persettä penkkiin ja jutella ihmisen kanssa. Vain potilas itse tietää, miltä hänestä tuntuu. Ei riitä, että otetaan kokeita, vaan pitää kohdata potilas ja tilanteen mukaan kuunnella esimerkiksi sydäntä tai katsoa eturauhasta. Tarvitsemme oikeita aistinvaraisia tutkimuksia, selvityksiä ja yleislääkärin, joka tuntee erilaiset sairaudet.

Tapani Kiminkinen haluaa ohjelmansa avulla tavoittaa tavalliset ihmiset, jotta he osaisivat tulla hoitoon ajoissa.­

Kiminkinen on tunnettu siitä, että hän puhuu terveysasioista kansankielellä. Hän on kysytty puhuja erilaisissa tilaisuuksissa, hän esiintyy laivoilla ja kirjoittaa kolumneja.

– Ohjelma jatkaa tuttua linjaa: siinä sanotaan asiat suoraan. Paskaa ei puhuta, puhutaan tiedettä, mutta vain asioista, jotka ovat totta. Tavoite on, että tavallinen ihminen saa ohjelmasta tietoa ja osaa tulla hoitoon ajoissa, Kiminkinen muotoilee.

Edellisen kerran Kiminkisen oma tv-ohjelma nähtiin kymmenen vuotta sitten. Vuonna 2009 Yle alkoi esittää Tohtori Kiminkinen -ohjelmaa, jossa seurattiin hänen työtään Saarijärven terveyskeskuksessa. Yksi jakso käsitti yhden työpäivän. Suosittu sarja lopetettiin yllättäen kolmen kauden jälkeen 2011.

– Ihmisiltä on tullut tähän asti jatkuvasti kysymyksiä, että koska palaan televisioon.

– Terveysasiat ovat niin merkittäviä, että on tärkeää saada tietoa myös tv:n välityksellä kansalle kielellä, jota he ymmärtävät. Olen äärettömän kiitollinen, kun tällaiselle maalaispojalle on annettu mahdollisuus vaikuttaa laajemmin. On huikeaa olla tässä mukana ja oppia uutta.

Kiminkinen jatkaa päivätyötään Saarijärven terveysasemalla. Koronatilanne alueella on ollut hyvä.

– Meillä on ollut rauhallista, ja esimerkiksi kaikki hoivakodit ovat olleet turvassa. Toivottavasti opimme kansakuntana jotain epidemiasta, ja jos tästä seuraisi jotain hyvää koko maalle. Tämä on esimerkiksi ollut hyvä muistutus siitä, että tarvitsemme Helsinkiä, mutta tarvitsemme myös pieniä paikkoja, omavaraisuutta ja perustuotantoa.

Maalaislääkäri Kiminkinen maanantaina 25.1. alkaen AlfaTV klo 21.00