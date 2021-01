Brad Pitt revitteli 22 vuotta sitten salaisen tappelukerhon pomona – 1990-luvun parhaimpiin kuuluva kulttielokuva illalla tv:ssä

Fight Club menestyi ensi-iltakierroksellaan odotettua heikommin. Miehisyyden kriisistä kertova elokuva on sittemmin saanut vankan kulttimaineen.

Fight Club (1999), draamatrilleri ★★★★

Näyttelijätähti Brad Pitt on sankariroolien lisäksi heittäytynyt muutamia kertoja näyttävästi myös tarinan kakkoshahmoksi, eräänlaiseksi päähenkilön peiliksi ja kääntöpuoleksi.

Tuorein näyttö tästä on Quentin Tarantinon nostalgiaelokuvan Once Upon in... Hollywood (2019) rooli stuntmiehenä, jonka työnantajaa, suosittua näyttelijätähteä, esittää Leo­nar­do DiCaprio. Pitt palkittiin stuntnäyttelijän osasta Oscarilla.

Jo 20 vuotta aiemmin Pitt revitteli kuitenkin samaan tyyliin Fight Clubissa.

Fight Club kuuluu 1990-luvun parhaimpiin elokuviin. Ensi-iltakierroksellaan se menestyi odotettua heikommin, mutta sittemmin elokuva on saanut kulttimaineen.

Aikansa ristiriitoja osuvasti tiivistävä teos on pinnalta valheellisen markkinapuheen ja materialismin kritiikkiä, jossa teennäisyyttä arvokkaammaksi nousevat aidot kokemukset ja pidättelemättömät tunteet.

Brad Pitt ja Edward Norton näyttelevät Fight Clubissa salaisen tappelukerhon jäseniä.­

Elokuvan pohjana on vahva kuvaus miehisyyden kriisistä ja itsensä toteuttamisen tarpeesta, joka kanavoituu salaisen tappelukerhon perustamiseen – ja ennen pitkää muidenkin turhaumien purkamiseen.

Kuninkaantekijäksi nousee Pittin väkevästi hahmottama toisinajattelija Tyler Durden, josta tulee Edward Nortonin esittämän, arkeensa tuskastuneen päähenkilön paras kaveri ja suunnannäyttäjä.

Chuck Palahniukin romaaniin perustuva monisäikeinen rakenne sukeltaa alitajunnan syvään päähän itsekritiikin tuolle puolen.

Ohjaaja David Fincher elokuvan Fight Club kuvauksissa.­

Aikoinaan elokuva vahvisti ohjaaja David Fincherin asemaa Hollywoodin uutena luovana nerona, joka pystyy kertomaan kuvilla ja kohtauksilla myös monia sanattomia tunteita ja tunnelmia.

Fight Clubia ennen Fincher oli ohjannut Brad Pittin kanssa sarjamurhaajajännärin Seitsemän (1995). Myöhemmin ovat valmistuneet muun muassa Facebookin perustajasta Mark Zuckerbergista kertonut The Social Network (2010) ja murhatrilleri Gone Girl (2014) sekä tv-sarjat House of Cards ja Mindhunter.

Ohjaajana Fincher on yhä voimissaan, mistä tuoreimpana todisteena on joulun alla valmistunut draama Mank, joka kertoo klassikkoelokuvan Citizen Kane (1941) käsikirjoittajasta.

Fight Clubia hän kuljettaa nautinnollisen mustan huumorin kera itsevarman mestarin ottein, pedaten näyttämön tyhjentävälle puhdistukselle. (134)