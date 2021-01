5 syytä katsoa uusi Netflix-hitti – ökyrikkaat aasialaiset saavat tosi-tv-sarjassaan Kardashianit näyttämään taviksilta

Tosi-tv-sarja Bling Empire on kuin Crazy Rich Asians -elokuva oikeilla ihmisillä. Listasimme 5 syytä, joiden vuoksi kannattaa paukuttaa Netflixin uutuussarja putkeen.

Käsittämättömiä hahmot

Draama alkaa, kun sukunsa asekauppamiljoonat perinyt japanilais-venäläinen Anna Shay, 60, palaa takaisin kaupunkiin ja uusi kuningatar Christine Chiu astuu harvinaisen Louis Vuitton -kaulakorunsa kanssa hänen varpailleen. Heidän välistään kähinöintiä seurataan koko kausi, ja se alkaa mennä jo käsikirjoitetun puolelle. Kumpikin persoonista on omalla tavallaan aivan uskomaton. Varsinkin Anna itsessään on jo syy katsoa sarjaa.

Anna Shay on asekaupoilla rikastuneiden miljardöörien lapsi.­

Anna toimii mielellään jonkinlaisena neuvonantajana ja life coachina Kellylle, joka on huonossa suhteessa Power Ranger -näyttelijä Andrew Grayn kanssa.

Sarjan kantavin voima on yrittäjä, malli ja personal trainer Kevin Kreider, joka muistuttaa hyvin paljon Crazy Rich Asians -elokuvan Nick Youngia (Henry Golding). Hän on sympaattinen, hauska ja maanläheinen.

Kane taas on singaporelaisen teollisuussuvun perijä ja kaikkien kaveri, joka haluaa mieluummin viettää leppoisaa elämää tennari-, merkkivaate- ja korukokoelmansa kanssa Los Angelesissa kuin osallistua isänsä bisnesten hoitoon. Kanen kenkäkokoelman arvo on peräti 365 000 dollaria.

”Aasian Calvin Harrisiksi” sarjassa kuvattava Kim Lee on hyvin menestyvä DJ ja entinen malli, joka muistuttaa ulkonäöltään erehdyttävästi Kylie Jenneriä. Pinnallinen ja ajattelematon Kim Lee onnistuu päätymään kahnauksiin erityisesti hyviä tapoja arvostavan Annan kanssa.

Cherie odottaa toista lastaan. Kun lapsi syntyy, Anna utelee, saisiko istukkaa käyttöönsä omaa kasvohoitoaan varten. Cherie taas haaveilee jo synnytyslaitoksella lapsensa Hermés-kuvauksista.

Turboökyily

Nämä ihmiset kieriskelevät rikkauksissa ja luksusmerkkituotteissa. Jopa paddle-mailojen pitää olla Chanelia. Kun Anna Shay järjestää juhlat, hän jakaa läksiäislahjoinaan Rolexeja. Kun Anna haluaa yllättää ystävänsä Kellyn, he lentävät illalliselle Pariisiin.

Kane omistaa satojentuhansien arvoisen kenkäkokoelman.­

Christine ja Song-dynastian perillinen, plastiikkakirurgi Gabriel Chiu järjestävät pojalleen Baby G:lle 1-vuotissynttärit, joissa on tarjolla muun muassa Guccin merkkilaukkuautomaatti. Taatakseen pienokaisensa hyvät koulutusmahdollisuudet, he lahjoittavat miljoona dollaria hyväntekeväisyyteen.

Christine Chiu haluaa täydelliset kuvat Baby G:stä ja kutsuu malli Kevinin opettamaan tälle poseerauksia.­

Silmäniloa naisille ja miehille

Sarjan komistus on 37-vuotias Kevin Kreider, joka on adoptoitu Etelä-Koreasta amerikkalaisperheeseen eikä ole tottunut luksuselämään. Hän ihmetteli taannoin Entertainment Weeklylle ystäviensä järjetöntä tuhlausta.

– Anna osti kolme Mercedes Benziä yhtenä päivänä. Jokainen niistä maksoi liki miljoona dollaria, ja Anna vain kohautteli olkiaan sanoen ”poikani tarvitsee yhden, minä tarvitsen yhden ja ostanpa yhden Kanellekin” .

Kevin Kreider kaipaa tyttöystävää.­

Ei Kreider mikään tyhjätasku itsekään ole, sillä hänen omaisuutensa on arvioitu 10 miljoonan dollarin arvoiseksi.

Kreider viihtyy kameroiden edessä puolipukeisena ja lihaksiaan pullistellen. Samaten sarjan tähtöset juhlivat hyvin antavissa asuissa. Kimin äiti kannustaakin tytärtään laittamaan aina rinnat esiin.

Tavallisten ihmisten ongelmat

Parhaimmillaan sarjasta voi myös oppia jotakin aasialaisesta kulttuurista ja suhtautumisesta esimerkiksi naisen ja miehen ”velvollisuuksiin”. Kaikesta bling blingistä huolimatta sarjan tähdet tuntuvat kärsivän samoista ongelmista kuin taviksetkin. On pulmia ihmissuhteissa, lapsiluvussa ja läheisten kuolemissa. Tosin päähenkilöt hakevat niihin apua epätavanomaisilta paikoista, kuten prinsessa Märtha Louisen shamaanirakkaalta Durekilta tai pepsodent-hymyiseltä meediolta Tyler Henryltä. Durekin kohtaus on hämmentävä. Hän pyytää Kellyä nostamaan kätensä voidakseen tarkistaa tämän ”allekirjoituksen”. Kädet viuhuvat, kunnes Durek kertoo ”henkien ladanneen tiedostonsa hänen käyttöjärjestelmäänsä”.

Ystävyys

Sarjassa on lähtökohtaisesti hyvä meininki. Vaikka ystävykset nahistelevat, he haluavat toisilleen hyvää – Christineä ja Annaa lukuun ottamatta. Bling Empire on parhaimmillaan lähes putkeen katsottuna. Ja jos hyvin käy, ehkäpä siitä tulee uusi kausi.