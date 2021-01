Uusi suomalainen rikossarja alkaa – Pirjo Lonka sai koulutusta aseenkäyttöön ja pidätystilanteeseen

Kotimaisessa uutuussarjassa jahdataan karkureita. Pirjo Lonka esittää poliisin eliittiyksikön johtajaa. Sarja alkaa tänään torstaina.

Uusi C Moren alkuperäissarja Karkurit kertoo etsintäkuulutettuja ihmisiä paikantavan eliittipoliisiyksikön jäsenistä ja heidän jahtaamistaan rikollisista. 10-osaisen draamauutuuden kukin jakso sisältää oman tarinansa.

Pääkäsikirjoittaja ja alkuperäiskonseptin luoja Tatiana Elf uskoo sarjan erottuvan juuri episodimaisuutensa vuoksi. Hän pitää rikkautena sitä, että nimenomaan tiimi on sarjassa pääosassa.

Poliisiyksikön johtohahmoa Karita Tulikorpea esittää Pirjo Lonka, joka ylistää kokemustaan sarjan parissa. Poliisia Lonka näyttelee nyt ensimmäistä kertaa.

– Tätä työtä oli ihana tehdä. Se oli raskasta, päivät olivat pitkiä ja tekstiä oli hirveästi, mutta meillä oli loistava työporukka. Oli hienoa kantaa vastuuta ja tehdä isoa roolia.

” En ollut koskaan ennen pitänyt asetta kädessä saati ampunut, se oli aika hurja kokemus.

Muita poliiseja esittävät mm. Matti Onnismaa, Pelle Heikkilä ja Deogracias Masomi, jonka hahmo Santiago on entuudestaan tuttu Roba-sarjasta. Kuvauksissa oli hyvä tunnelma, ja huumori auttoi jaksamaan tiukassa aikataulussa.

Keväällä 2020 Karkureiden kuvaus keskeytyi koronan vuoksi. Kun sitten jatkettiin poikkeusjärjestelyin, ei työskentely tuntunut Longasta juurikaan erilaiselta.

– Työ oli niin intensiivistä ja vei mukanaan. Meillä oli tosi hienosti järjestetty kaikki, ja koko kuvausryhmä piti maskia – ja näyttelijät aina silloin kun pystyttiin.

Pirjo Lonka ja muut näyttelijät saivat asiantuntija-apua poliiseilta.­

Lonka nautti siitä, kuinka Karita on itsenäinen henkilö ilman, että hahmon taustalla oli jotakin synkkää, jolla seliteltäisiin miksi naispoliisi rakastaa työtään näin paljon.

– Karita on hyvä työssään. Oli mielenkiintoista saada näytellä ilman sellaista painolastia, että on joku tragedia tai että jokin painaa, vaan työ oli se juttu. Ja jaksojen myötä Karitasta kerrotaan lisää. Hahmo aukeaa loppua kohti enemmän.

Lonka myös kiittelee, kuinka sarjassa nais- ja miespoliiseja kuvattiin kavereina ilman, että heidän välilleen olisi viritetty ylimääräistä. Suuren tekstimäärän muistaminen oli Longasta ihana haaste.

– Karitalla on paljon puhetta, kun se vetää sitä ryhmää. Sillä on aina alussa briiffit, missä selitetään mistä on kysymys, ja vapaa-aika meni tekstin lukemiseen. Tuntui hassulta, että kaiken pystyi muistamaan.

Ennen kuvausten alkua järjestettiin lyhyt koulutus, jossa käytiin läpi, kuinka poliisit menevät pidätystilanteisiin ja kuinka asetta käytetään.

– Miten liikutaan ja äänenkäyttö ja käskytys – pitää olla määrätietoinen ja kova ääni – ja mitä poliisin pitää aina lain mukaan ilmoittaa, kun se menee jonnekin. En ollut koskaan ennen pitänyt asetta kädessä saati ampunut, se oli aika hurja kokemus.

Kun kuvauksissa oli pidätystilanne tai aseenkäyttöä, oli paikalla ammatti-ihminen, joka neuvoi ja varmisti turvallisuuden. Karkureiden tekeminen oli Pirjo Longalle kuitenkin enemmän henkistä kuin fyysistä työtä.

Suomalaisiin katsojiin Lonka uskoo sarjan vetoavan.

Avausjaksossa poliisiyksikkö jäljittää vaarallista kolmoismurhaajaa JP Siréniä (Mikko Leppilampi).­

– Tapaukset ovat kyllä yllättävänkin ajankohtaisia meille suomalaisille. Eivätkä liikaa ulkomaailmasta.

Tatiana Elf on samoilla linjoilla.

– Vaikka tarinat ovatkin vähän korkealentoisempia kuin vaikka Robassa, ovat ne silti hyvin kotimaisia. Kosketuspintaa löytyy.

Karkurit, torstaina 21.1. alkaen C More