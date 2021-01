Seksuaalirikoksista syytetystä Peter Nygårdista valmistellaan elokuvaa

Tositapahtumiin perustuva elokuva käsittelee Nygårdin ja liikemies Louis Baconin riitaisia välejä. Nygårdin mukaan rikossyytteissä on kyse Baconin organisoimasta lokakampanjasta.

Lukuisista seksuaalirikoksista syytetystä suomalaiskanadalaisesta miljonääristä, liikemies Peter Nygårdista, 79, valmistellaan elokuvaa, uutisoi viihdelehti Variety.

Elokuva perustuu tositapahtumiin, ja sen käsikirjoittaa Justin Lader. Lader on aiemmin käsikirjoittanut elokuvat The One I Love ja The Discovery. Elokuvan tuottaa Michael George, jonka aiempia elokuviaan ovat muun muassa A Private War ja Wind River.

Tulevan elokuvan keskiössä ovat Varietyn mukaan Nygårdin ja hänen Bahaman-naapurinsa, liikemies Louis Baconin riitaisat välit. Nygård on kiistänyt kaikki häntä kohtaan esitetyt syytökset ja väittänyt niiden olevan osa Baconin organisoimaa mustamaalaamis­kampanjaa.

Tuotantoyhtiö on hankkinut oikeudet kahteen Nygårdia ja Baconia käsittelevään kirjaan, joiden pohjalle elokuvan juoni rakentuu. Kirjoista toista, Nick Russelin kirjoittamaa Bacon Vs. Nygard: Sex-Trafficking, Political Corruption, Murder-for-Hire, and the Takedown ei ole vielä julkaistu. Toinen, Melissa Croninin kirjoittama Predator King: Peter Nygard’s Dark Life of Rape, Drugs, and Blackmail julkaistiin viime keväänä.

Tuottaja George kehuu Russelin tulevaa kirjaa on hämmästyttävän yksityiskohtaiseksi. Hänen mukaansa tarinan ytimessä on hyvän ja pahan välinen taistelu.

– Justinin (Lader) tiivistelmä elokuvan käsikirjoituksesta sai minut haltioitumaan, George hehkuttaa tiedotteessaan.

Nygård pidätettiin viime joulukuussa Kanadassa, ja häntä odottaa Yhdysvalloissa syyte muun muassa alaikäisiin kohdistuvista seksuaalirikoksista ja kiristyksestä.

– Nygård otti kohteekseen naisia tai alaikäisiä tyttöjä, joilla oli taloudellisesti vaikeaa tai joita oli aiemmin hyväksikäytetty, New Yorkin osavaltion syyttäjä kuvaa.

– Vuosikymmeniä jatkuneen rikollisen käytöksen uhreja on kymmeniä Yhdysvalloissa, Bahamalla, Kanadassa ja muualla, syyttäjän tiedotteessa sanotaan.

Nygårdia vastaan on aiemmin nostettu Yhdysvalloissa ryhmäkanne, jossa 57 naista syyttää Nygårdia seksuaalirikoksista. Heistä 18 on kanadalaisia.

Siviilijuttuna oikeudessa etenevän kanteen käsittely keskeytettiin väliaikaisesti elokuussa New Yorkissa. Kanadan yleisradio CBC:n asiantuntijoiden mukaan keskeyttäminen viittasi siihen, että Yhdysvaltain viranomaiset olivat kiinnostuneita tapauksesta.

Arvioiden mukaan siviilijutun keskeyttämisellä haluttiin varmistaa, että kanteen eteneminen ei häiritse keskeneräistä rikostutkintaa.

Siviilikanteiden nostajat hakevat rahallisia korvauksia, kun taas rikosjutussa syytetty voidaan tuomita vankeuteen.

Väitettyjen rikosten on kerrottu tapahtuneen muun muassa Nygårdin Bahaman-huvilalla.­

Myös Nygårdin kaksi biologista poikaa ovat syyttäneet isäänsä hyväksikäytöstä. Pojat ovat kertoneet Nygårdin käskeneen seksityöläistä olemaan teini-ikäisten poikiensa kanssa yhdynnässä vuosina 2004 ja 2018.

Muotialalla miljoonaomaisuuden kerännyttä Nygårdia ei ole koskaan tuomittu seksuaalirikoksista. Hän on kiistänyt häntä vastaan esitetyt syytökset.

Yhdysvaltain liittovaltion poliisin FBI:n lisäksi myös Kanadan ja Bahaman viranomaiset tutkivat Nygårdin toimia.