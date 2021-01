High School Musical sai ensi-iltansa 15 vuotta sitten ja teki nuorista näyttelijöistään maailmankuuluja tähtiä – tältä he näyttävät nyt

Ensimmäinen kolmesta High School Musical -elokuvasta sai ensi-iltansa 20. tammikuuta vuonna 2006.

Päivälleen 15 vuotta on kulunut siitä, kun sittemmin suureen suosioon noussut High School Musical -elokuva sai ensi-iltansa Yhdysvalloissa. Kenny Ortegan Disney Channelille luomasta musikaalista tuli ilmestyessään välittömästi hitti ja se teki nuorista näyttelijöistään koko maailman tuntemia tähtiä.

Sittemmin elokuvan päätähdet ovat lähteneet urillaan erilaisiin suuntiin. Selvitimme, miten heillä menee nyt – viisitoista vuotta sen jälkeen, kun he tekivät läpimurtonsa Hollywoodissa.

Zac Efron

Kenties suurimman nosteen High School Musical antoi miespääosa Troy Boltonia näytelleen Zac Efronin uralle. Efron, 33, oli ensimmäisen elokuvan ilmestyessä vielä suurelle yleisölle verrattain tuntematon nimi, mutta nykyään Efron lukeutuu Hollywoodin kärkikastiin.

Kun ensimmäinen HSM-elokuva ilmestyi vuonna 2006, ei Efron laulanut osuuksiaan itse, vaan hänet musikaalin musiikkinumeroissa korvasi Drew Seeley. Elokuvasarjan jatko-osissa Efron kuitenkin lauloi itse ja hän on sittemmin tähdittänyt useita elokuvamusikaaleja. Efron on nähty muun muassa elokuvissa Hairspray sekä The Greatest Showman.

Ensimmäinen High School Musical -elokuva sai ensi-iltansa 15 vuotta sitten.­

Vuosien varrella Efron on nähty myös lukuisissa komediaelokuvissa, kuten Naapurit, Dirty Grandpa sekä Baywatch. Efron on kunnostautunut myös draamaelokuvien puolella. Etenkin Efronin roolisuoritusta sarjamurhaaja Ted Bundysta kertovassa Extremely Wicked, Shockingly Evil and Vile, kehuttiin kriitikoiden toimesta vuolaasti, kun se ilmestyi vuonna 2019.

Vuonna 2020 ensi-iltansa sai myös Efronin itsensä luotsaama realitysarja, Down to Earth With Zac Efron. Sarjassa Efron matkustaa ympäri maailmaa ja vierailee muun muassa Perussa, Ranskassa, Puerto Ricossa ja Islannissa. Sarjassa Efron puhuu paljon kestävän kehityksen ja ilmastonmuutoksen puolesta.

Zac Efron vuonna 2019.­

Efron on ollut otsikoissa myös yksityiselämänsä tiimoilta. Hän seurusteli High School Musical -elokuvien vastanäyttelijänsä Vanessa Hudgensin kanssa viisi vuotta, kunnes suhde päättyi eroon vuonna 2010. Nykyään Efron seurustelee Vanessa Valladaresin kanssa.

Vanessa Hudgens

High School Musical elokuvissa Gabriela Montezia näytellyt Vanessa Hudgens, 32, on kuluneiden viidentoista vuoden aikana niin ikään onnistunut luomaan uraa Hollywoodissa. Myös Hudgens on edelleen viihtynyt musikaalien parissa ja hän tähditti muun muassa vuonna 2016 televisioitua Grease: Live -musikaalia.

High School Musical elokuvan virallinen juliste vuodelta 2006.­

Hudgens on näytellyt HSM-vuosiensa jälkeen lukuisissa elokuvissa, kuten Beastly, Gimme Shelter sekä Matka 2: Salainen saari. Kyseiset elokuvat eivät kuitenkaan nousseet High School Musicalien kaltaisiksi hiteiksi. Hudgens on luonut uraa myös laulajana ja hän on julkaissut kaksi studioalbumia.

Nykyään Hudgens tunnetaan erityisesti rooleistaan suoratoistopalvelu Netflixin alkuperäiselokuvissa. Hudgens on tähdittänyt muun muassa kahta Kuninkaallinen vaihtokauppa -elokuvaa, joista viimeisimmässä hän teki peräti kolmoisroolin. Lisäksi Hudgens tähditti Netflixin Jouluyön ritari -elokuvaa vuonna 2019.

Vanessa Hudgens vuonna 2020.­

Hudgens on pysytellyt julkisuudessa melko vaitonaisena yksityiselämästään. Erottuaan Efronista vuonna 2010 Hudgens seurusteli peräti yhdeksän vuotta näyttelijä Austin Butlerin kanssa, kunnes suhde tuli tiensä päähän viime vuonna. Hudgensin tiedetään olevan läheinen niin ikään HSM-elokuvia tähdittäneen Ashley Tisdalen kanssa, jonka morsiusneitona hän toimi vuonna 2014.

Ashley Tisdale

Määrätietoista Sharpay Evansia High School Musical -elokuvissa näytellyt Ashley Tisdale oli Disney-faneille tuttu nimi jo ennen läpimurtorooliaan. Tisdalella, 35, oli yksi päärooleista kanavan suositussa Zackin ja Codyn viiden tähden elämää -sarjassa, mutta rooli suosikkimusikaalissa nosti hänet koko maailman tietoisuuteen.

Ashley Tisdale näytteli Sharpay Evansia.­

Sittemmin Tisdale on Hudgensin ja Efronin tapaan onnistunut työllistämään itsensä Hollywoodissa. Tisdale on tähdittänyt muun muassa televisiosarjoja Hellcats sekä Hyvää joulua kirvesvartta, joka julkaistiin suoratoistopalvelu Netflixissä viime vuonna. Lisäksi Tisdale on nähty lukuisissa elokuvissa, joskin sivurooleissa.

Hudgensin tapaan myös Tisdale kokeili siipiään laulajana ja hän on julkaissut kaikkiaan kolme studioalbumia. Nykyään Tisdale tunnetaan kuitenkin ensisijaisesti työstään kameran takana. Hän on tuottanut useita elokuvia ja televisiosarjoja. Niistä menestynein lienee Young & Hungry, jota tähditti niin ikään Disney Channelilta tuttu Emily Osment.

Ashley Tisdale vuonna 2019.­

Tisdale avioitui vuonna 2014 laulaja Christopher Frenchin kanssa. Syyskuussa 2020 pariskunta ilmoitti odottavansa esikoistaan.

Lucas Grabeel

Tisdalen roolihahmon kaksoisveljeä Ryania High School Musical -elokuvissa näytellyt Lucas Grabeel, 36, on niin ikään jatkanut näyttelemistä kuluneiden viidentoista vuoden aikana. Hudgensin, Efronin tai edes Tisdalen kaltaista menestystä Grabeelille ei kuitenkaan ole siunaantunut.

Elokuvaa tähdittivät muun muassa Monique Coleman, Lucas Grabeel, Ashley Tisdale ja Vanessa Hudgens.­

Grabeel toki tähditti televisiokanava ABC:n suosittua Switched At Birth -draamasarjaa vuosina 2011–2017. Sittemmin hän on tehnyt vain muutamia pienempiä rooleja. Hän esitti itseään viime vuonna julkaistussa High School Musical: The Musical: The Series -sarjassa, joka perustuu alkuperäisiin elokuviin.

Myös Grabeel on julkaissut musiikkia, kaikkiaan kaksi singleä ja yhden studioalbumin, mutta ne eivät niittäneet suurta suosiota. Kaikesta huolimatta Grabeel keskittyy yhä musiikkiin ja luotsaa omaa Midnight Holler -yhtyettään.

Lucas Grabeel vuonna 2016.­

Grabeel on pysynyt vaitonaisena myös yksityiselämästään. Hän on tosin tunnustanut julkisuudessa, ettei tullut High School Musical -elokuvia kuvattaessa lainkaan toimeen vastanäyttelijänsä Tisdalen kanssa. Nykyään kaksikko on kuitenkin hyvissä väleissä.

Corbin Bleu

Efronin näyttelemän Troy Boltonin parasta ystävää Chadia High School Musical -elokuvissa näytellyt Corbin Bleu on kuluneiden vuosien aikana keskittynyt luomaan uraa näyttämön puolella. Bleu, 31, on valkokangasmenestyksensä jälkeen tähdittänyt lukuisia Broadway-musikaaleja, In the Heights sekä Kiss Me, Kate!

Bleu on myös nähty pienissä rooleissa useissa televisiosarjoissa, kuten The Good Wife, Fosters sekä Supergirl. Vuosie varrella Bleu on tehnyt myös elokuvarooleja. Vuonna 2019 hänet nähtiin muun muassa suoratoistopalvelu Netflixin Walk. Ride. Rodeo. -elokuvassa.

Menestys on poikinut Bleulle myös lukuisia muita kiinnostavia projekteja. Vuonna 2013 Bleu kilpaili Yhdysvaltojen Tanssii tähtien kanssa -ohjelmassa. Hän sijoittui toiseksi yhdessä opettajansa Karina Smirnoffin kanssa. Myös Bleu on julkaissut kollegoidensa tapaan musiikkia, mutta vailla mainittavaa menestystä.

Vuonna 2016 Bleu avioitui näyttelijä Sasha Clementsin kanssa. Pariskunta nähtiin häidensä tiimoilta myös suositussa Say Yes To The Dress -ohjelmassa.

Monique Coleman

Monien muiden elokuvan tähtien tapaan Monique Colemanille, 40, rooli High School Musicalin Taylorina oli hänen uransa suurin läpimurto. Sittemmin Coleman on pysytellyt julkisuudessa, mutta keskittänyt televisiosarjojen ja elokuvien lisäksi aikaansa erilaisiin aktivismiprojekteihin, joiden avulla hän haluaa parantaa nuorten elämänlaatua.

Corbin Bleu vuonna 2019.­

High School Musical -elokuvien jälkeen Coleman on nähty pienissä rooleissa useissa televisiosarjoissa, kuten Bones ja The Cleveland Show. Nykyään Coleman pyörittää omaa keskusteluohjelmaansa, joka toi hänelle Emmy-ehdokkuuden vuonna 2019.

Myös Coleman nähtiin kilpailijana Yhdysvaltain Tanssii tähtien kanssa -ohjelmassa vuonna 2006. Hän sijoittui tuolloin neljänneksi parinsa Louis van Amstelin kanssa.

Olesya Rulin

Ujoa pianistia Kelsi Nielseniä High School Musical -elokuvissa näytellyt venäläissyntyinen Olesya Rulin on niin ikään jatkanut työtään televisiossa ja valkokankaalla.

Monique Coleman vuonna 2019.­

Rulinin rooli ensimmäisessä High School Musical -elokuvassa oli verrattain pieni, mutta hänen ruutuaikaansa lisättiin elokuvan kahdessa jatko-osassa. Rulin, 34, tähditti jo HSM-aikoinaan useita Disney Channelin alkuperäiselokuvia, kuten Hounded sekä Halloweentown High.

Sittemmin Rulin on napannut merkittäviä rooleja useammasta televisiosarjasta, kuten Greek sekä Powers. Hän on lisäksi tehnyt pieniä rooleja televisiosarjoissa SEAL Team, NCIS sekä Underemployed. Valkokankaalla Rulin on nähty viimeksi vuonna 2013, jolloin hän tähditti elokuvaa Family Weekend.