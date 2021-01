Juha Tapio sai mojovaa palautetta TVOF-tähtivalmentajan roolistaan: ”Kannattaisi lopettaa nuo lauluhommat”

The Voice of Finlandin uuden kauden tähtivalmentajat Maija Vilkkumaa ja Juha Tapio paljastavat, että nuorena ei kumpikaan olisi uskaltanut osallistua laulukilpailuun.

Juha Tapio torjui tähtivalmentajan työn monta kertaa aiemmin, kunnes tajusi, että voi katua asiaa myöhemmin. Nyt hän on mukana jo toista kertaa.­

Juhlavuotta viettävä The Voice of Finland starttaa jo kymmenennelle kaudelleen. Kausi poikkeaa edellisistä, sillä nyt nähdään myös aivan uudenlainen tähtivalmentajapesti, josta vastaa lukuisia Emma-pystejä kahminut Pyhimys.

Myös varsinaisessa tähtivalmentajatiimissä on tehty yksi merkittävä muutos. Anna Puun tilalla nähdään jatkossa eläväinen ja energinen Maija Vilkkumaa. Mukana ovat toki myös edellisiltä kausilta tutut tähtivalmentajat Juha Tapio, Redrama sekä tuplatuolissa istuvat Sipe Santapukki ja Toni Wirtanen.

Juha Tapio, Sipe Santapukki, Redrama ja Toni Wirtanen saivat joukkoonsa mukaan Maija Vilkkumaan.­

Juha Tapio näkee Maijassa sen, miten hän itse käyttäytyi viime vuonna tähtivalmentajana aloittaessaan.

– Olin aloittaessani aivan superinnoissani, ja sama näkyy nyt Maijassa. Hän on todella sanavalmis ja otti heti paikkansa tuomaristossa ja meidän läpänheittorivissä, Juha sanoo.

Maija onkin erityisen ilahtunut siitä, miten hyvin hän solahti joukkoon.

– Juhan tunsin entuudestaan, mutta muita en tuntenut kovin hyvin. Kaikki on mennyt loistavasti ja ennen kaikkea meillä on ollut todella hauskaa! Maija sanoo.

– Juhasta paljastui myös sellainen uusi puoli, että hän on kova keksimään uusia kappaleita. Hän alkaa laulaa ja tekaisee biisejä milloin mistäkin aiheesta, Maija paljastaa.

Viime vuonna mukaan ohjelmaan lähtenyt Juha kertoo torjuneensa tähtivalmentajan työn monta kertaa aiemmin.

– En halunnut ylimääräistä julkisuutta. Se on ollut sellaista omaa ehdottomuuttani. Mutta tajusin, että jos aina sanon ei, saatan vanhempana katua ja miettiä, miksi en suostunut.

Toki vuoden 2020 alussa alkanut sapattivapaa keikkailusta vaikutti myös päätökseen.

– Kun tiesin, että jään keikoilta pois, alkoihan sekin vähän hirvittää. Olikin todella kiva ottaa TVOF-pesti vastaan, sillä tämä on tuonut etenkin näin korona-aikana piristystä elämään.

– Olen saanut tähtivalmentajaroolistani paljon hyvää palautetta kauppareissuilla ja jalkapallotreeneissä. Joku tuttu sanoi, että kannattaisi lopettaa nuo lauluhommat, koska olen kuulemma parempi tähtivalmentajana, Juha nauraa.

Sekä Maija että Juha ovat yhtä mieltä siitä, että The Voice of Finlandin tähtivalmentajana toimiminen on hienoa, mutta itse laulukilpailuun osallistuminen olisi ollut heille nuorena haaste, johon kumpikaan ei olisi välttämättä koskaan kyennyt.

–Meillä on ollut todella hauskaa, Maija kehuu tähtivalmentajien porukkaa.­

– En olisi missään tapauksessa lähtenyt osallistumaan kilpailuun. Olin todella pitkään se artisti, joka ei laulanut covereita, vaan ainoastaan omia kappaleitaan. Opettelin laulamaan tietyllä tavalla, joten en osannut muuntaa ääntäni covereihin. Olisin sen vuoksi ollut tosi epävarma ja huono laulukilpailun osallistuja, Maija kertoo.

Myös Juha lauloi jo nuorempana lähinnä omia kappaleitaan. Hänellekään laulukilpailu ei olisi sopinut.

– En olisi hakeutunut ja lähtenyt kilpailuun, sillä identiteettini oli nuorempana ennen kaikkea lauluntekijä, ei laulaja. En ollut alunperin edes ajatellut uraa laulajana, mutta monet alkoivat sanoa, että ”sullahan on tosi hyvä ääni”, Juha muistelee.

– Senkin jälkeen tärkeintä oli, että esitän omia biisejäni. Se oli myös sellaista nuoren miehen korskeutta. Olisin ollut liian ylpeä lähteäkseni mukaan laulukilpailuun.

Valmentajapestiensä ohella Maija ja Juha ovat käyttäneet suuren osan ajasta uuden musiikin tekemiseen.

– Vuokrasimme koronakeväänä mieheni kanssa yhteisen työhuoneen, ja se on ollut ihana elämän helpotus. Lapset olivat etäkoulussa kotona, joten sinne työhuoneelle pääsi välillä ihan omaan rauhaan, Maija kertoo.

– Teen hiljalleen uutta musiikkia ja olemme tehneet bändin kanssa stream-keikkoja. Onhan tämä ollut taloudellisesti hankalaa aikaa ja välillä ärsyttävää, lamauttavaa ja masentavaa, mutta olen todennut sen, että raivoaminen ei auta, vaan pitää vain elää omaa elämää.

TVOF-valmentajien ryhmään liittyi tällä kaudella myös Pyhimys.­

Juhalle taas korona-aika on ollut leppoisaa aikaa, sillä hän oli ehtinyt etukäteen asennoitua siihen, että on sapattivapaalla. Päätös syntyi jo kauan ennen koronaa.

– Näin jälkikäteen ajateltuna sapattivapaan ajoitus oli todella hyvä. Olin jo prosessoinut sitä, etten keikkaile pidempään aikaan. Olen nyt nauttinut siitä, että olen saanut treenata, levätä ja ennen kaikkea olla läheisten kanssa kaikkina niinä hyvinä ja huonoina hetkinä.

Juha paljastaa, ettei aio palata vielä tänä vuonna lavoille.

– Nyt kun olen vetäytynyt pois, en halua tulla minkäänlaisen kompromissin kanssa takaisin, Juha sanoo.

Uusi levy on kuitenkin tekeillä.

The Voice of Finland, perjantaina 22.1. & suunnuntaina 24.1. Nelonen klo 20.00

