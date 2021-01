Macaulay Culkin haluaisi poistaa Trumpin Yksin kotona 2 -elokuvasta – tipautti Twitteriin paljonpuhuvia kommentteja

Yksin kotona -elokuvien tähti Macaulay Culkin kommentoi ytimekkäästi vaatimuksia poistaa Yhdysvaltain nykyinen presidentti kokonaan vuoden 1992 hittikomediasta.

Yksin kotona 2 -elokuvassa (1992) on kuuluisa kohtaus, jossa Donald Trump neuvoo Macaulay Culkinin näyttelemälle Kevinille oikean tien.­

Läpimurtonsa Yksin kotona -menestyskomedioissa tehnyt näyttelijä Macaulay Culkin on valmis pyyhkimään Donald Trumpin pois vuonna 1992 ilmestyneestä Yksin kotona 2 -seikkailusta.

Kyse on kohtauksesta, jossa Culkinin näyttelemä nuori Kevin McCallister harhailee New Yorkissa sijaitsevan Plaza-hotellin käytävillä ja kysyy suuntaa vastaan tulevalta Trumpilta.

Keskiviikkona Culkin vastasi Twitter-palvelussa lyhyesti ja ytimekkäästi ”myyty” viestipalvelun toisen käyttäjän kommenttiin, jossa ehdotettiin Trumpin poistamista elokuvasta digitaalisesti ja korvaamista 40-vuotiaalla Culkinilla.

Viikkoa aiemmin toinen Twitterin käyttäjä oli ladannut palveluun lyhyen pätkän Trumpin kohtauksesta ja korvannut Yhdysvaltain nykyisen presidentin läpinäkyvällä hahmolla.

– Bravo, kommentoi Culkin keskiviikkona omana vastauksenaan.

Culkin ei ole ainoa henkilö, joka on kommentoinut ajatusta poistaa Trump tavalla tai toisella Yksin kotona 2 -elokuvasta.

Kun Trump kieltäytyi joulukuussa hyväksymästä tappiotaan Joe Bidenille Yhdysvaltain presidentinvaaleissa, sosiaalisen median palveluissa alkoi näkyä pyyntöjä poistaa Trump kohtauksesta.

Jo vuonna 2019 kanadalainen tv-yhtiö CBC päätyi leikkaamaan Trumpin kohtauksen pois esittämästään tv-versiosta.

Näyttelijä Macaulay Culkin iloitteli Los Angelesissa kesäkuussa 2019.­

Kaksi ensimmäistä Yksin kotona -komediaa ovat molemmat suosittuja jouluelokuvia, jotka esitettiin jouluaattona myös Suomen Sub-kanavalla. Trump oli jatko-osan kuvausten aikaan Plaza-hotellin omistaja.

Loppuvuodesta elokuvan ohjaaja Chris Columbus kävi Insider-lehden haastattelussa läpi, miten Trump aikoinaan päätyi mukaan elokuvaan.

– Kyllä, hän öykkäröi päästäkseen mukaan elokuvaan, Columbus totesi.

Elokuvasarjaan on tulossa jatkoa. Fox-studion nykyinen omistaja Disney on kertonut tekevänsä sarjaan uuden osan. Sen pääosassa on Jojo Rabbit -elokuvasta (2019) tuttu nuori Archie Yates.

Uuden elokuvan juonen on kerrottu muistuttavan suuresti alkuperäistä Yksin kotona -elokuvaa.

– Se on ajanhaaskuuta. Mitä järkeä? alkuperäisen elokuvan ohjaaja Chris Columbus kommentoi uuden elokuvan tekemistä kipakasti Insider-lehdelle samassa haastattelussa.

Uusi versio Yksin kotona -elokuvasta julkaistaan myöhemmin Disney+-suoratoistopalvelussa.