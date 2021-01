Joukko suomalaisia retkeilee turistibussilla kohti tuhon rotkoa – tähtinäyttelijöiden hulvaton komedia tänään tv:ssä

Hurmaava joukkoitsemurha on musta komedia, jossa ryhmä suomalaisia haluaa päättää päivänsä porukalla.

Komedia itsemurhamatkailijoista on täynnä mustaa huumoria ja suomalaisen viihdemaailman tuttuja kasvoja.­

Hurmaava joukkoitsemurha -elokuvan näyttelijäkaarti on nimekäs, ja tämän nuorekkaan porukan katselu on hauskinta elokuva-antia näin 2020-luvulla.

Päärooleissa ovat Heikki Kinnunen ja Tom Pöysti, muissa rooleissa nähdään muun muassa Santeri Kinnunen, Antti Litja, Juha Muje, Heikki Nousiainen, Nora Rinne, Juha Veijonen, Sari Siikander, Titta Jokinen, Kristiina Halkola, Eero Melasniemi ja Vesa-Matti Loiri.

Hurmaava joukkoitsemurha on Arto Paasilinnan romaani vuodelta 1990. Ere Kokkonen ohjasi siitä komediaelokuvan vuonna 2000, mutta 1990-luvun vaikutuksen voi aistia vahvasti.

Santeri Kinnusen näyttelemä tarjoilija Seppo Sorjonen yrittää estää joukkoitsemurhan.­

Tv-sarjan poikineen elokuvan teema on jopa suomalaisittain synkkä: itsemurha. Elokuvan ja kirjan ilmestymisaikoina pohdittiin, saako itsemurhalla vitsailla. Kyseessä on hersyvä komedia, jossa joukko kuolemaa kaipaavia retkeilee turistibussilla kohti tuhon rotkoa.

Paasilinnalla oli kirjailijana kyky hirtehiseen huumoriin ja riemukkailla hahmoilla revittelyyn, ettei keveä ote tunnu rienaavalta. Mustan huumorin käyttöä vauhdikkaiden veijaritarinoiden vakiomausteena on arvostettu ympäri maailman.

Arto Paasilinna julkaisi 35 romaania uransa aikana.­

Kansainvälisesti Paasilinna on Suomen menestyneimpiä kirjailijoita, mutta Suomessa häntä ei ole juuri palkittu teoksistaan. Hän on kotimaassaan aina ollut rakastettu ja hyvin luettu, mutta hänellä on maine simppelinä, keveänä humoristina.

Ere Kokkonen on tunnetuin Uuno Turhapuro -elokuvista, joiden rakastettavuus nousee laatukriteerien yläpuolelle. Tässä elokuvassa teknisen laadun kehnoa tasoa ei kyetä piilottamaan.

Härmäläisten itsesääliryypiskelijöiden kossukeskeinen kasvukertomus sensuelleiksi Välimeren viininiekoiksi on silti lajityypissään angstisen hurmaava. (115)

Hurmaava joukkoitsemurha, tiistaina Teema & Fem klo 22.00,

Musta komedia ★★ ½