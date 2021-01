Netflixin hittisarjan tähdet järkyttyivät – roisit seksikohtaukset päätyivät aikuisviihdesivustoille

Bridgerton-sarjan kohauttaneet seksikohtaukset ovat päätyneet aikuisviihdesivustoille, joka on järkyttänyt niin Netflixiä kuin sarjan päätähtiäkin.

Vajaa kuukausi on kulunut siitä, kun 1800-luvun Englantiin sijoittuva uutuussarja Bridgerton julkaistiin suoratoistopalvelu Netflixissä ympäri maailman. Sarja nousi ilmestyessään välittömästi palvelun katsotuimmaksi niin Suomessa kuin maailmalla ja etenkin sen sisältämät rohkeat seksikohtaukset ovat nousseet keskustelun aiheeksi muun muassa sosiaalisessa mediassa.

Nyt Bridgertonin kohutut seksikohtaukset ovat päätyneet myös aikuisviihdesivustoille, uutisoi brittilehti The Sun. Sarjan päätähtien Phoebe Dynevorin ja Regé-Jean Pagen tähdittämät kohtaukset ovat keränneet eri pornosivustoilla satoja tuhansia näyttökertoja ja The Sunin mukaan suoratoistopalvelu Netflix yrittää nyt kaikkensa, jotta videot saataisiin pois sivustoilta.

Erityisesti Dynevorin kerrotaan olevan järkyttynyt tapahtuneesta.­

Sisäpiirilähteet kertovat lehdelle, että erityisesti Daphnen roolissa nähtävä Dynevor on asiasta järkyttynyt ja surullinen, kuten myös hänen vastanäyttelijänsä Page.

– Tämä on ollut erityisen stressaavaa Phoebelle ja Regé-Jeanille. Kaksi nuorta näyttelijää, jotka saivat elämänsä tilaisuuden, eivätkä he halunneet sen räjähtävän käsiin tällä tavalla, lähteet kertovat The Sunille.

Yhdysvalloissa tekijänoikeusrikkomuksista voi saada jopa kymmenen vuoden vankeustuomion sekä sakkorangaistuksen. Lähteiden mukaan Netflix on valjastanut kaikki voimansa, jotta syylliset saataisiin kiinni.

– Netflix on tehnyt väsymättä töitä saadakseen piraatit kiinni. Se, joka yrittää tehdä jotakin tällaista saa peräänsä maailman suurimman suoratoistopalvelun.

Dynevor ja Page kertoivat hiljattain E! Newsille antamassaan haastattelussa siitä, millaista Bridgertonin rohkeita seksikohtauksia oli kuvata.

– Olen todella ylpeä niistä kohtauksista. Teimme todella paljon töitä sen eteen, että kohtaukset vaikuttavat mahdollisimman aidoilta, Dynevor kertoi E! Newsille.

Bridgerton pitää sisällään lukuisia roiseja seksikohtauksia.­

Sarjan luoja Chris Van Dusen puolestaan kuvaili Bridgertonin seksikohtauksia hyvin pitkälle koreografioiduiksi. Myös Dynevor ja Page kertoivat keskustelleensa ennen kuvauksia paljon siitä, miten kohtaukset toteutettaisiin.

– Halusimme, että näyttelijät tunsivat olonsa mahdollisimman mukavaksi niitä kuvatessa. He saivat viedä kohtaukset juuri niin pitkälle kuin he itse halusivat. Ne koreografioitiin tarkasti, lähes toimintakohtausten tapaan. Niitä myös harjoiteltiin paljon, Van Dusen totesi E! Newsille.

Bridgertonin päärooleissa nähdään Phoebe Dynevor ja Regé-Jean Page.­

Bridgerton sijoittuu 1800-luvun Englantiin. Dynevorin ja Pagen ohella sarjaa tähdittävät muun muassa Julie Andrews, Nicola Coughlan sekä Jonathan Bailey. Sarjan on tuottanut Shonda Rimes, joka tunnetaan muun muassa menestyssarjoista Greyn anatomia, Scandal sekä How To Get Away With Murder.

Sarjan ensimmäinen tuotantokausi tiivistää kirjailija Julia Quinnin ensimmäisen Bridgerton-romaanin, The Duke And I, tarinan. Yhteensä Quinn on kirjoittanut romaaneja kahdeksan ja niistä jokainen käsittelee yhtä kahdeksasta Bridgertonin sisaruksesta.