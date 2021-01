Erikois-Oscar annetaan tänä vuonna miehelle, joka on monelle suomalaiselle tuntematon – miljardööri loi omaisuutensa tyhjästä

Näyttelijä ja elokuvantekijä Tyler Perry on talouslehti Forbesin mukaan maailman kuudenneksi parhaiten tienaava julkisuuden henkilö.

Oscar-palkinnon tärkeästä humanitaarisesta työstä saa Hollywoodin parhaiten tienaava elokuvantekijä, näyttelijä ja ohjaaja Tyler Perry.

Jean Hersholtin nimellä tunnettu palkinto luovutetaan Perrylle huhtikuun lopussa järjestettävässä Oscar-gaalassa. Viimeksi palkinnon sai näyttelijä Geena Davis.

Perry on paitsi näyttelijä myös käsikirjoittaja, tuottaja ja ohjaaja. Hänen näkyviin rooleihin on kuulunut muun muassa kenraali Colin Powellin osa Dick Cheneystä kertovassa satiirisessa elämäkertaelokuvassa Vice – vallan oikeat kasvot (2018).

Yhdysvalloissa hänet tunnetaan erityisesti Madea-isoäidin hillittömästä hahmosta, jonka Perry loi alun perin 1999 teatterinäytelmäänsä I Can Do Bad All by Myself.

Sittemmin Perry on näytellyt tätä kovapintaista isoäitihahmoa lukuisissa näytelmissä, elokuvissa ja tv-sarjoissa: elokuvista ensimmäinen oli 2005 ensi-iltansa saanut draamakomedia Diary of a Mad Black Woman, jossa Madea pisti eronneet avioparin omaisuudenjakoa järjestykseen haulikon ja moottorisahan kanssa.

Tyler Perryn tuorein Madea-elokuva on 2019 ensi-iltansa saanut ja hänen itsensä ohjaama A Madea Family Funeral.­

Karrikoitu isoäitihahmo on ollut etenkin mustan katsojakunnan suosiossa, mikä on tehnyt Perrystä yhden Yhdysvaltain menestyneimmistä elokuvantekijöistä. Talouslehti Forbesin mukaan hän oli 97 miljoonan dollarin eli noin 80 miljoonan euron tienesteillä vuonna 2020 maailman kuudenneksi parhaiten tienannut julkisuuden henkilö.

Perry on nähty myös Star Trek -avaruusseikkailun vuoden 2009 versiossa, rikosetsivä Alex Crossista kertovassa vuoden 2012 samannimisessä jännärissä, David Fincherin ohjaamassa psykologisessa jännitysdraamassa Gone Girl (2014) sekä Mutanttininjakilpikonnien toimintaseikkailussa Teenage Mutant Ninja Turtles: Out of the Shadows (2016).

Vice-elokuvassa Tyler Perry näyttelee kenraali Colin Powellia.­

Palkintoperusteissa mainitaan Perryn olevan elokuvantekijän ohella myös hyväntekijä, joka avustustyö ja sosiaalisiin kysymyksiin keskittynyt toiminta on ollut erityisen merkittävää viime vuoden haasteiden keskellä.

Pandemia-aikana Perryn työ on vähentänyt talousvaikeuksia sekä nostanut esiin ihonväriin ja kodittomuudeen liittyviä kysymyksiä.

Yhdysvaltain elokuva-akatemia kiittää Perryä myös oman elokuvastudion perustamisesta 2019 Georgian osavaltiossa Atlantassa sijaitsevaan entiseen etelävaltioiden armeijan tukikohtaan.

Yhdysvalloissa hänet tunnetaan myös suosituista tv-sarjoista, saippuaoopperasta The Haves and the Have Nots (2013–) sekä tilannekomediasarjasta House of Payne (2006–2012).

– Tylerin kulttuurinen vaikutusvalta ulottuu kauas elokuvanteon ulkopuolelle. Hän on hiljaisesti ja tasaisesti keskittynyt humanitaarisiin ja sosiaalisen oikeudenmukaisuuden kysymyksiin uransa alusta asti ja välittänyt niistä ihmisistä, jotka useiten jätetään huomiotta, Yhdysvaltain elokuva-akatemian puheenjohtaja David Rubin kehui tiedotteessa.

Humanitaarisen Oscarin saanut Geena Davis osallistui helmikuussa 2020 Vanity Fair -lehden järjestämiin Oscar-juhliin.­

Kunnianosoituksen edelliset saajat ovat olleet niin ikään maineikkaita nimiä: ennen Geena Davisia humanitaarisen palkinnon ovat saaneet Oprah Winfrey (2012), tuottaja Jeffrey Katzenberg (2013), Angelina Jolie (2014), Harry Belafonte (2015) ja Debbie Reynolds (2016).

Akatemia jakaa tänä vuonna myös toisen humanitaarisen Oscarin, joka ei poikkeuksellisesti mene henkilölle, vaan säätiölle. Elokuva-akatemian mukaan sata vuotta täyttävä Motion Picture & Television Fund eli Elokuva- ja televisiosäätiö on poikkeusolojen keskellä ylittänyt aiemmat saavutuksensa auttaessaan elokuva-alan toimijoita selviämään vaikeasta tilanteesta.

Palkinnot jaetaan Oscar-gaalassa, joka tänä vuonna järjestetään koronapandemian aiheuttaman poikkeustilanteen takia vasta myöhään keväällä, sunnuntaina 25. huhtikuuta.

Tunnustuksen virallinen nimi on Jean Hersholtin humanitaarinen palkinto. Sen perusteena on elokuva-alalla toimivan ihmisen tekemä humanitaarinen työ, joka on ollut kunniaksi elokuva-alalle.

Humanitaarista palkintoa ei ole jaettu joka vuonna. Aiempina vuosikymmeninä humanitaarinen Oscar on myönnetty muun muassa Bob Hopelle (1960), Frank Sinatralle (1971), Danny Kayelle (1982), Elizabeth Taylorille ja postuumisti Audrey Hepburnille (molemmat 1993) ja Paul Newmanille (2009).

Palkinnon nimi viittaa tanskalais-amerikkalaiseen näyttelijään ja kääntäjään Jean Hersholtiin (1886–1956), joka oli aikoinaan Hollywoodin keskeisiä hyväntekijöitä.

Humanitaarinen Oscar on viime vuosina jaettu tavallisesti marraskuussa pidettävässä gaalatilaisuudessa, The Governors Awardsissa. Koronapandemian takia tilaisuus kuitenkin peruttiin kokonaan tältä Oscar-palkintokaudelta.