Masked Singer USA on todella komeaa viihdettä – miinuksina vain tuomari Robin Thicke ja B-luokan julkkikset

Jos pidät Masked Singer Suomesta, tykkäät varmasti sen piirun verran hienommasta Amerikan versiosta.

Ei voi mitään, mutta Masked Singer USA on todella hyvännäköistä viihdettä. Suomen versioon verrattuna kaikkea on roppakaupalla enemmän. Studio on valtava ja se on silmänkantamattomiin täynnä yleisöä. Ohjelma näet kuvattiin vanhaan hyvään aikaan vuonna 2019.

Kilpailijoita on kuusitoista ja heistä kaksi joutuu paljastamaan maskinsa ensimmäisessä 1,5-tunnin mittaisessa jaksossa.

Tuomaristossa istuvat ja lavalle kiikareilla tähyilevät laulaja Nicole Scherzinger, koomikkoo Jenny McCarthy Wahlberg, lääkäriksi kouluttautunut näyttelijä Ken Jeong ja yhden superhitin Blurred Linesin ihme Robin Thicke, joista viimeisenä mainittu on yksinkertaisesti tylsä. Scherzinger ei sanoissaan säätele: hän uskaltaa sanoa senkin suoraan, ettei Mel B:n ääniala ikinä riittäisi samaan kuin lavalla nähdyllä kilpailijalla. Nick Cannon on hauska mies juontajana, mutta samaan yltää Ile Uusivuori.

Pehmeääninen ja miehekäs Rottweiler on ensimmäisen jakson parhaimmistoa.­

Suomen versioon verrattuna uutta ovat kaksintaistelut, joissa huonoiten menestyneet kilpailijat laitetaan laulamaan toisiaan vastaan. Puvuissa ei hävitä Amerikan menolle. Vilahtaapa muuten jakson alussa prikulleen samanlainen puku kuin Maija-Liisa Peuhun Kukalla.

Amerikan B-tason julkkiksista pitäisi olla todella perillä, jos itse haluaisi arvata oikein maskien taakse piiloutuneet henkilöt. Onneksi show’n lopputeksteissä selitetään vielä hävinneiden antamat vihjeet.

Masked Singer USA lauantaina Sub klo 18.00